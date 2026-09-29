ലോക ഹൃദയദിനം; നെഞ്ച് തുറക്കാതെ ഹൃദയവാൽവ് മാറ്റിവെക്കാം

ലോക ഹൃദയദിനം; നെഞ്ച് തുറക്കാതെ ഹൃദയവാൽവ് മാറ്റിവെക്കാംtext_fields
പ്രായം കൂടുംതോറും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയിൽ സ്വാഭാവികമായ മാറ്റങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും എന്നാൽ പലപ്പോഴും വൈകി മാത്രം തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നതുമായ ഒന്നാണ് ഹൃദയവാൽവുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഹൃദയവാൽവ് മാറ്റിവെക്കുക എന്നാൽ നെഞ്ച് തുറന്നുള്ള വലിയൊരു ശസ്ത്രക്രിയ (Open Heart Surgery) മാത്രമായിരുന്നു പോംവഴി. പ്രായമായവരിലും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരിലും ഇത്തരം ശസ്ത്രക്രിയകൾ വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കണ്ടെത്തിയ അത്യാധുനിക പരിഹാരമാണ് ടാവർ (TAVR - Transcatheter Aortic Valve Replacement).
എന്താണ് അയോർട്ടിക് സ്റ്റിനോസിസ് (Aortic Stenosis)?
ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ശുദ്ധരക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ധമനിയാണ് അയോർട്ട (Aorta). ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടതു വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് അയോർട്ടയിലേക്ക് രക്തം കടത്തിവിടുന്ന വാതിലാണ് 'അയോർട്ടിക് വാൽവ്'. പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടോ, കാൽസ്യം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് വഴിയോ, ജന്മനായുള്ള തകരാറുകൾ മൂലമോ ഈ വാൽവ് കട്ടിയാവുകയും ചുരുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യാം. ഈ അവസ്ഥയെയാണ് അയോർട്ടിക് സ്റ്റിനോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
വാൽവ് ശരിയായി തുറക്കാതാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം കുറയുകയും, രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഹൃദയത്തിന് അമിതമായി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹൃദയസ്തംഭനത്തിലേക്ക് (Heart Failure) നയിച്ചേക്കാം.
പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം
പലപ്പോഴും വാർദ്ധക്യസഹജമായ ക്ഷീണമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ.
- ചെറിയ രീതിയിൽ നടക്കുമ്പോഴോ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ അനുഭവപ്പെടുന്ന കഠിനമായ ശ്വാസംമുട്ടൽ (Breathlessness).
- നെഞ്ചുവേദന അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിൽ ഭാരം കയറ്റിവെച്ചതുപോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്.
- തലകറക്കം, ബോധക്ഷയം (Fainting).
- അമിതമായ ക്ഷീണവും തളർച്ചയും, കാലുകളിൽ നീര് വരിക.
എന്താണ് ടാവർ (TAVR) ചികിത്സ?
നെഞ്ച് തുറക്കാതെയും ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിശ്ചലമാക്കാതെയും കൃത്രിമ വാൽവ് ഘടിപ്പിക്കുന്ന നൂതന ചികിത്സാരീതിയാണ് ട്രാൻസ്കത്തീറ്റർ അയോർട്ടിക് വാൽവ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് (TAVR) അഥവാ ടാവി (TAVI).
ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുന്നതിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഈ പ്രക്രിയയും നടത്തുന്നത്. തുടയിലെ രക്തക്കുഴലിലൂടെ (Femoral Artery) ചെറിയൊരു ട്യൂബ് (Catheter) വഴി മടക്കിവെച്ച നിലയിലുള്ള കൃത്രിമ ബയോ-വാൽവ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു. തുടർന്ന് തകരാറിലായ പഴയ വാൽവിനുള്ളിൽ ഈ പുതിയ വാൽവ് കൃത്യമായി സ്ഥാപിച്ച് വികസിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ വാൽവ് സ്ഥാപിക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ അത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുകയും രക്തപ്രവാഹം സാധാരണ നിലയിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
ടാവർ ചികിത്സയുടെ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ
- മുറിവുകളോ തുന്നലുകളോ ഇല്ല: നെഞ്ചിലെ അസ്ഥികൾ മുറിക്കാതെ, തുടയിലെ ചെറിയൊരു സുഷിരത്തിലൂടെയാണ് ചികിത്സ നടത്തുന്നത്.
- കുറഞ്ഞ സമയം: സാധാരണ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടിവരുമ്പോൾ, ടാവർ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏകദേശം ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. പലപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി മയക്കാതെ തന്നെ (Conscious Sedation) ഇത് ചെയ്യാനാകും.
- വേഗത്തിലുള്ള രോഗമുക്തി: ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം ആഴ്ചകളോളം വിശ്രമം വേണ്ടിവരുമ്പോൾ, ടാവർ കഴിഞ്ഞ രോഗിക്ക് 3 മുതൽ 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആശുപത്രി വിടാനും വളരെ വേഗം സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനും സാധിക്കും.
- കുറഞ്ഞ സങ്കീർണ്ണതകൾ: രക്തസ്രാവം, അണുബാധ, ശസ്ത്രക്രിയാനന്തര വേദന എന്നിവ വളരെ കുറവാണ്.
ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ചികിത്സ അനുയോജ്യം?
പ്രായാധിക്യം ഉള്ളവർ (പ്രത്യേകിച്ച് 70 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ), വൃക്കരോഗം, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, പ്രമേഹം എന്നിവയുള്ളവർ, മുമ്പ് ബൈപ്പാസ് സർജറിയോ വാൽവ് സർജറിയോ കഴിഞ്ഞവർ തുടങ്ങി ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി ചെയ്യാൻ ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ടാവർ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഇന്ന് ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല, ഇടത്തരം (Intermediate) അപകടസാധ്യതയുള്ള രോഗികൾക്കും സുരക്ഷിതമായ ചികിത്സയായി ടാവർ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു.
തയ്യാറാക്കിയത്: ഡോ. ജയേഷ് ഭാസ്കരൻ, Senior Consultant & Clinical Lead – Structural Interventions Aster MIMS Kozhikode
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