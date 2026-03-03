Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 3 March 2026 1:04 PM IST
    date_range 3 March 2026 1:04 PM IST

    കുഞ്ഞിന്റെ പുഞ്ചിരി മായാതിരിക്കാൻ; അദൃശ്യ വൈകല്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാം

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ഓരോ മാതാപിതാക്കളും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ വരവേൽക്കുന്നത് ഒരായിരം പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ്. എന്നാൽ ആഹ്ലാദ നിമിഷങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നുവരുന്ന 'നാഡീസംബന്ധമായ ജനനവൈകല്യം' (Neurological birth defect) എന്ന വാർത്ത അവരെ തളർത്തിയേക്കാം. ചില വൈകല്യങ്ങൾ ജനനസമയത്ത് തന്നെ പ്രകടമാണെങ്കിൽ, മറ്റുചിലത് തലച്ചോറിന്റെയോ നട്ടെല്ലിന്റെയോ ആഴങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നവയാകാം. ഒരു രോഗാവസ്ഥ പുറമെ കാണുന്നില്ല എന്നത് അതിന്റെ ഗൗരവം കുറയ്ക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ന്യൂറോ സർജറി രംഗത്തെ വിപ്ലവകരമായ പുരോഗതികൾ കാരണം ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ ഇന്ന് മറികടക്കാവുന്നവയാണ്.

    സങ്കീർണ്ണമായ നാഡീവ്യൂഹവും വെല്ലുവിളികളും

    ഗർഭധാരണത്തിന് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം തന്നെ മനുഷ്യന്റെ നാഡീവ്യൂഹം രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്നു. അതീവ സങ്കീർണ്ണമായ ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു പിഴവ് പോലും വലിയ ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഇവയെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തിരിക്കാം:

    ഘടനാപരമായ വൈകല്യങ്ങൾ (പുറമെ കാണാവുന്നത്): നട്ടെല്ല് ശരിയായി മൂടാത്ത അവസ്ഥയായ 'സ്പൈന ബിഫിഡ' (Spina Bifida), തലയോട്ടിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകാത്ത 'എൻസെഫലോസീൽ' (Encephalocele) എന്നിവ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിംഗിലൂടെയോ ജനനസമയത്തോ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാം.

    ആന്തരിക വ്യതിയാനങ്ങൾ (അദൃശ്യമായവ): തലച്ചോറിൽ അമിതമായി ദ്രാവകം നിറയുന്ന 'ഹൈഡ്രോസെഫാലസ്' (Hydrocephalus), തലയോട്ടിയിലെ എല്ലുകൾ അകാലത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന 'ക്രാനിയോസിനോസ്റ്റോസിസ്' (Craniosynostosis) തുടങ്ങിയവ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടില്ല. ഇവ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സ്വാഭാവിക വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

    എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെയുള്ള ഇടപെടൽ?

    ശിശുക്കളുടെ തലച്ചോറിന് 'ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി' (Neuroplasticity) എന്ന സവിശേഷമായ ഒരു കഴിവുണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലും ലഭിക്കാത്ത വിധം സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാനും സ്വയം പുനർക്രമീകരിക്കാനും (Rewiring) ഈ പ്രായത്തിൽ തലച്ചോറിന് സാധിക്കും. ജനിച്ച മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലോ നടത്തുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകളിലൂടെ താഴെ പറയുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു:

    സമ്മർദം ഒഴിവാക്കുന്നു: ഹൈഡ്രോസെഫാലസ് പോലുള്ള അവസ്ഥകളിൽ, അമിതമായ ദ്രാവകം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിരമായ നാശം ഒഴിവാക്കാം.

    വളർച്ചക്കുള്ള ഇടം നൽകുന്നു: തലയോട്ടിയുടെ ആകൃതി ശരിയാക്കുന്നതിലൂടെ തലച്ചോറിന് വികസിക്കാനുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നു.

    ശേഷികൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു: സ്പൈന ബിഫിഡ പോലുള്ള അവസ്ഥകളിൽ, പുറത്തുകാണുന്ന നാഡികളെ അണുബാധയിൽ നിന്നും ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നത് വഴി കുട്ടിക്ക് ഭാവിയിൽ പരസഹായമില്ലാതെ നടക്കാൻ സാധിക്കും.

    ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികൾ

    പഴയകാലത്തെ സങ്കീർണ്ണമായ ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ നിന്നും വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇന്ന് ഒരുപാട് മുന്നേറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് 'മിനിമലി ഇൻവേസീവ്' (Minimally Invasive) സാങ്കേതിക വിദ്യകളും 'ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗും' ഉപയോഗിച്ച് അതീവ കൃത്യതയോടെ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു.

    മാതാപിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം, ഒരു രോഗനിർണ്ണയം എന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമല്ല എന്നതാണ്. ഗർഭകാലത്തെ സ്ക്രീനിംഗിലൂടെയുള്ള നേരത്തെയുള്ള കണ്ടെത്തലുകളും ശരിയായ സമയത്തുള്ള വിദഗ്ധ ചികിത്സയും ലഭ്യമായാൽ, ഒരുകാലത്ത് പരിമിതികൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയിരുന്ന കുട്ടികൾ പോലും പഠനത്തിലും കായികരംഗത്തും മികവ് പുലർത്തുന്നത് ഇന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട്.

    ഒരുമിച്ചൊരു ഭാവി

    ഒരു കുട്ടിയുടെ ചികിത്സാ വിജയം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല. സർജൻ, പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്, തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ, അതിലുപരി മാതാപിതാക്കൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു 'ന്യൂറോ-ഇക്കോസിസ്റ്റം' ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കണം.

    നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ തലയുടെ ആകൃതിയിലോ, മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന രീതിയിലോ, ചലനങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലും അസ്വാഭാവികത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ ഒരു വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം തേടുക. ന്യൂറോ സർജറിയുടെ ലോകത്ത്, ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടതാണ്. നേരത്തെ ചികിത്സ തേടുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു വൈകല്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക മാത്രമല്ല, ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ സുരക്ഷിതമായ ഭാവി ഉറപ്പാക്കുക കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

    (ഡോ. ജിനോ ജോസഫ്, സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് & നിയോനാറ്റോളജിസ്റ്റ്, അപ്പോളോ അഡ്‌ലക്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ, അങ്കമാലി)

