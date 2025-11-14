Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Articlechevron_rightപ്രീ ഡയബറ്റിസ്...
    Health Article
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 6:30 AM IST

    പ്രീ ഡയബറ്റിസ് പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ന​വം​ബ​ർ 14 - ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ​ദി​നം
    പ്രീ ഡയബറ്റിസ് പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ
    cancel

    പ്ര​മേ​ഹ​ത്തി​നു മു​മ്പു​ള്ള അ​വ​സ്ഥ​യാ​യ പ്രീ​ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് ന​മ്മു​ടെ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​ജ​ന​ക​മാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജി​മ്മും നീ​ന്ത​ലും ക​ളി​യും ന​ട​ത്ത​വു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി പു​തി​യ ത​ല​മു​റ ആ​രോ​ഗ്യ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ജോ​ലി​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​വും മാ​റു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ സം​സ്കാ​ര​വു​മെ​ല്ലാം പ്ര​ശ്ന​ക​ര​മാ​ണ്.

    എ​ന്താ​ണ് പ്രീ​ ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ്?

    ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് സാ​ധാ​ര​ണ​യേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ന്ന, പ്ര​മേ​ഹം വ​രു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പു​ള്ള വാ​ണി​ങ് സി​ഗ്ന​ൽ ആ​ണ് പ്രീ​ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ്. ഇ​ത് ഒ​രു രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​യ​ല്ല മ​റി​ച്ച് ഈ ​നി​ല തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ കു​റ​ച്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് പൂ​ർ​ണ പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​യാ​യി മാ​റും എ​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​ണ്.

    ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ പ്ര​മേ​ഹ​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ പ​റ്റും. ന​ന്നേ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് പ്ര​മേ​ഹം വ​രു​ന്ന​ത് നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ട് പോ​വാ​ൻ പ​റ്റും. പ്ര​മേ​ഹം മൂ​ല​മു​ള്ള സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ളാ​യ ഹൃ​ദ​യ​സ്തം​ഭ​നം, വൃ​ക്ക​രോ​ഗം, സ്ട്രോ​ക്ക്, ക​ണ്ണ്, ഞ​ര​മ്പ് എ​ന്നി​വ​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, കാ​ലി​ലെ വ്ര​ണ​വും അ​തി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ​രു​ന്ന സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ളും എ​ല്ലാം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​തി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്.

    എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ?

    സാ​ധാ​ര​ണ പ്രീ​ഡ​യ​ബ​റ്റി​സി​ല്‍ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വാ​റി​ല്ല. എ​ന്നാ​ലും ചി​ല​രി​ൽ അ​മി​ത​മാ​യ ക്ഷീ​ണം, ദാ​ഹം കൈ​കാ​ലി​ലെ മ​ര​വി​പ്പ് എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​വാ​റു​ണ്ട്.

    • അ​മി​ത​വ​ണ്ണം ഉ​ള്ള​വ​ർ
    • മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ
    • ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം ഇ​രു​ന്ന് ജോ​ലി​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ (sedentary work)
    • വ്യാ​യാ​മ​ക്കു​റ​വു​ള്ള​വ​ർ
    • ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ പ്ര​മേ​ഹം ഉ​ള്ള​വ​ർ
    • പി.​സി.​ഒ.​എ​സ് ഉ​ള്ള​വ​ർ
    • അ​മി​ത​ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, ഹൃ​ദ്രോ​ഗം എ​ന്നി​വ ഉ​ള്ള​വ​ർ
    • ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ക​ഴു​ത്തി​ലും ക​ക്ഷ​ത്തി​ലും ക​റു​ത്ത പാ​ടു​ള്ള​വ​ർ (acanthosis nigricans)- ഇ​വ​ർ ഇ​ട​ക്ക് ര​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്​ പ്രീ​ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ഭ​ക്ഷ​ണ​ശീ​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​ത്​

    • കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്തു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം. പ്രാ​ത​ൽ, ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം, അ​ത്താ​ഴം എ​ന്നി​വ സ​മ​യ​ത്ത് ക​ഴി​ക്കു​ക. ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും പ്രാ​ത​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​രു​ത്.
    • ഈ ​പ്ര​ധാ​ന ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു പു​റ​മേ, മ​ധ്യാ​ഹ്ന​ത്തി​ലും വൈ​കീ​ട്ടും ചെ​റി​യ രീ​തി​യി​ൽ പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര ബാ​ല​ൻ​സ്​ ചെ​യ്ത് അ​മി​ത വി​ശ​പ്പ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഇ​വ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.
    • ബേ​ക്ക​റി പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും, പാ​ക്ക​റ്റ് ഫു​ഡു​ക​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.
    • അ​ത്താ​ഴം ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക, രാ​ത്രി എ​ട്ടി​നു മു​മ്പേ ക​ഴി​ക്കു​ക.
    • മ​ധു​രം, ഫാ​സ്റ്റ് ഫു​ഡ്, മ​ധു​ര​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ഴി​വ​തും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക.
    • നാ​രു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും പ​ഴ​ങ്ങ​ളും ന​മ്മു​ടെ പ്ലേ​റ്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഭ​ക്ഷ​ണ ഘ​ട​ക​മാ​യി മാ​റ്റ​ണം.
    • മീ​ൻ, ഇ​റ​ച്ചി, മു​ട്ട, പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ മാം​സ്യം അ​ട​ങ്ങി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം.
    • മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ഹാ​ര​മാ​യ ചോ​റ്, ച​പ്പാ​ത്തി, കി​ഴ​ങ്ങ് വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ (അ​ന്ന​ജ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ​ത്) പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക.

    ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ൽ വ​രു​ത്തേ​ണ്ട മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ

    ഉ​റ​ക്കം ● ആ​റു മു​ത​ൽ എ​ട്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ ഉ​റ​ക്കം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. ജോ​ലി​യു​ടെ​യും മ​റ്റും സ്വ​ഭാ​വം കാ​ര​ണം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​മി​ത സ്ക്രീ​ൻ ടൈം ​കാ​ര​ണം ഉ​റ​ക്കം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട് പ​ല​ർ​ക്കും. കൃ​ത്യ​മാ​യ ഉ​റ​ക്കം ഷു​ഗ​ർ ലെ​വ​ൽ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഘ​ട​ക​മാ​ണ്.

    വ്യാ​യാ​മം ● ചി​ട്ട​യാ​യ വ്യാ​യാ​മം ഇ​ൻ​സു​ലി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്നു. ആ​ഴ്ച​യി​ൽ 150 മി​നി​റ്റ് എ​ങ്കി​ലും മി​ത​മാ​യ വ്യാ​യാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ (ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം ന​ട​ത്തം) ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ക. കു​റ​ച്ച് ആ​യാ​സം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ (brisk walking) ന​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ 75 മി​നി​റ്റ് സ്ട്രെ​ങ്ത് ട്രെ​യി​നി​ങ് എ​ക്സ​ർ​സൈ​സും ചെ​യ്യാം.

    ശ​രീ​ര​ഭാ​രം കു​റ​ക്കു​ക ● ശ​രീ​ര​ഭാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഏ​ഴു ശ​ത​മാ​നം എ​ങ്കി​ലും കു​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണം. ആ​ഴ്ച​യി​ൽ അ​ര മു​ത​ൽ ഒ​രു കി​ലോ​ഗ്രാം വ​രെ തൂ​ക്കം കു​റ​ക്കാം. പ​ട്ടി​ണി കി​ട​ന്ന് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മ​ല്ലാ​ത്ത ഭ​ക്ഷ​ണ​രീ​തി പാ​ലി​ച്ച് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഭാ​രം കു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് ന​യി​ക്കു​ക. മ​നോ​സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക.

    ബ്ല​ഡ് ടെ​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ പ്രീ​ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് ആ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞാ​ൽ ഒ​രു ഡോ​ക്ട​റെ ക​ണ്ട് അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ന​ല്ല​ത്. കൃ​ത്യ​മാ​യ ഫോ​ളോ അ​പ് ടെ​സ്റ്റു​ക​ളും മ​റ്റും ന​ട​ത്തി പ്രീ​ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം.

    ന​വ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഹെ​ൽ​ത്ത് ടി​പ്സ്, ഭാ​രം കു​റ​യാ​നു​ള്ള ഡ​യ​റ്റ്, വ്യാ​യാ​മ​മു​റ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​ണ് എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ ശേ​ഷം മാ​ത്രം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Prediabetes
    News Summary - Prediabetes malayalam article
    Similar News
    Next Story
    X