Madhyamam
    Health Article
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 1:00 PM IST

    അർബുദത്തിനെതിരെ യൂസഫിന്‍റെ പോരാട്ടം

    അർബുദത്തിനെതിരെ യൂസഫിന്‍റെ പോരാട്ടം
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​സു​ഫ്

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: അ​ർ​ബു​ദ​ത്തി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടാ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സ​ജ്ജ​രാ​ക്കി സൗ​ജ​ന്യ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ളു​മാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി. കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​സു​ഫി​ന്‍റേ​താ​ണ്​ ഈ ​വേ​റി​ട്ട യാ​ത്ര. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നൂ​റി​ല​ധി​കം ക്ലാ​സു​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​തു​വ​രെ ഇ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    മാ​ന​സി​ക ശു​ചി​ത്വം, സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദം, ഗ​ർ​ഭാ​ശ​യ​മു​ഖാ​ർ​ബു​ദം എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക്ലാ​സ്​ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. മെ​ഡി​ക്കോ​ൺ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ശ്ര​ദ്ധ കാ​ൻ​സ​ർ അ​വ​ബോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​സ്ഥാ​ന കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​ണ് യൂ​സു​ഫ്. പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ മാ​തൃ​ക​യാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി ജ​യ്​​പൂ​ർ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഐ ​കാ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി കു​ന്നും​ഭാ​ഗം ഫാ​മി മ​ൻ​സി​ലി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ എ​സ്. ബാ​ബു​ജാ​ന്‍റെ​യും ഡോ. ​നി​ഷ കെ. ​മൊ​യ്തീ​ന്‍റെ​യും മ​ക​നാ​ണ്. സ​ഹോ​ദ​രി ഫാ​ത്തി​മ ബാ​ബു​ജ​ൻ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്.

