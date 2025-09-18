Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Articlechevron_rightഹൃ​ദ്രോ​ഗ​വും...
    Health Article
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 11:48 AM IST

    ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​വും ര​ക്ത​ക്കു​റ​വും: അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഇ​ര​ട്ട ഭീ​ഷ​ണി

    text_fields
    bookmark_border
    ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​വും ര​ക്ത​ക്കു​റ​വും: അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഇ​ര​ട്ട ഭീ​ഷ​ണി
    cancel

    ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. അ​തി​ന് പ​തി​ന്മ​ട​ങ്ങ് തീ​വ്ര​ത ന​ൽ​കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ‘നി​ശ​ബ്ദ​’ രോ​ഗ​മാ​ണ് ര​ക്ത​ക്കു​റ​വ് (ഇ​രു​മ്പു കു​റ​വ് മൂ​ല​മു​ള്ള​ത്). പ​ല​പ്പോ​ഴും ഇ​വ ര​ണ്ടും ഒ​രു​മി​ച്ചുവ​ന്നാ​ൽ ഹൃ​ദ്രോ​ഗി​യു​ടെ അ​വ​സ്ഥ വ​ൻതോ​തി​ൽ മോ​ശ​മാ​കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ചാ​ൽ രോ​ഗി​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സം ല​ഭി​ക്കു​ക​യും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ണച്ചെ​ല​വുള്ളതും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വു​മാ​യ ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഇ​രു​മ്പു കു​റ​വ് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്?

    • പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര കു​റ​വ്: ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​മ്പ് അ​ട​ങ്ങി​യ വിഭവ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം
    • സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ മാ​സ​മു​റ​യി​ലെ കൂ​ടി​യ ര​ക്ത​സ്രാ​വം: ര​ക്ത​ന​ഷ്ടം വ​ർധി​ക്കു​ന്നു
    • കു​ട​ലി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ര​ക്ത​സ്രാ​വം: പൈൽസ്, വ​യ​റി​ള​ക്കം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റു രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ലം
    • സ്ഥി​ര​മാ​യി antacid, proton pump inhibitor (PPI) മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ വ​യ​റി​ലെ ആ​സി​ഡ് കു​റ​യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കു​ട​ലി​ലെ ഇ​രു​മ്പി​ന്റെ ആ​ഗി​ര​ണം കു​റ​യു​ന്നു.

    ഇ​വ​യെ​ല്ലാം കൂ​ടി ഇ​രു​മ്പു​കു​റ​വ് മൂ​ല​മു​ള്ള ര​ക്ത​ക്കു​റ​വി​ന് (Iron Deficiency Anemia) വ​ഴി​വെ​യ്ക്കു​ന്നു.

    ര​ക്ത​ക്കു​റ​വ് എ​ങ്ങ​നെ തി​രി​ച്ച​റി​യാം

    പ​ല​പ്പോ​ഴും ഹീ​മോ​ഗ്ലോ​ബി​ൻ മാ​ത്രം നോ​ക്കി​യാ​ണ് ര​ക്ത​ക്കു​റ​വ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ ഇ​തു തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​ക്കി​ട​യാ​ക്കാം. ഹീ​മോ​ഗ്ലോ​ബി​ൻ എ​ന്ന​ത് ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ‘പു​റം​പൂ​ച്ചു പ്ര​ക​ട​നം’ പോ​ലെയാ​ണ്. നീ​ക്കി​യി​രി​പ്പ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രാ​ൾ പു​റ​മേ​ക്ക് വ​ള​രെ സ​മ്പ​ന്ന​നാ​യി വേ​ഷ​മി​ടു​ന്ന പോ​ലെ, ര​ക്ത​ക്കു​റ​വു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ളി​ൽ ഹീ​മോ​ഗ്ലോ​ബി​ൻ പ​ല​പ്പോ​ഴും സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലോ ഒ​ര​ൽപം മാ​ത്രം കു​റ​ഞ്ഞോ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍ ഫെ​റി​റ്റി​ൻ, serum iron പോ​ലു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​രി​യാ​യ ‘ബാ​ങ്ക് ബാ​ല​ൻ​സ്’ ആ​ണ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ ഇ​രു​മ്പി​ന്റെ സ്റ്റോ​റേ​ജ് ഇ​വ കാ​ണി​ച്ചു ത​രു​ന്നു.

    ര​ക്ത​ക്കു​റ​വ് ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഭാ​രം ഒന്നുകൂ​ടി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു:

    • ര​ക്ത​ത്തി​ലെ ഹീ​മോ​ഗ്ലോ​ബി​ൻ കു​റ​യു​മ്പോ​ൾ ഓ​ക്സി​ജ​ൻ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി കു​റ​യുന്നു. ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട ഓ​ക്സി​ജ​ൻ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഹൃ​ദ​യം കൂ​ടു​ത​ല്‍ വേ​ഗ​ത്തി​ലും അ​ധി​ക ശ​ക്തി​യോ​ടെ​യും പ​മ്പ് ചെ​യ്യേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു.
    • ഹൃ​ദ​യ​പേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് ക്ഷീ​ണം (heart failure) ഉ​ള്ള​വ​രി​ൽ ഹൃ​ദ​യം അ​ധി​ക ജോ​ലി​ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ഷ​ളാ​കു​ന്നു.
    • ഇ​തി​നോ​ട​കം ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലെ ധ​മ​നി​ക​ള്‍ക്ക് ത​ട​സ്സ​മു​ള്ള​വ​രി​ൽ നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന (angina) കൂ​ടു​ത​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്നു.

    ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ല്‍ വ​രു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ

    • ശ്വാ​സം മു​ട്ട​ൽ, വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ക്ഷീ​ണം, നെ​ഞ്ചി​ടി​പ്പ് (palpitations) എ​ന്നി​വ ര​ക്ത​ക്കു​റ​വു​ള്ള ഹൃ​ദ്രോ​ഗി​ക​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ്.
    • ഹീ​മോ​ഗ്ലോ​ബി​ൻ കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഓ​ക്സി​ജ​ൻ കു​റ​വാ​യി എ​ത്തു​ക​യും, ഹൃ​ദ​യം ‘അ​ധി​കം പ​മ്പ്’ ചെ​യ്യേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ വ​രി​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.
    • ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ ക്ഷീ​ണി​ച്ച ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന് (damaged heart), ഈ ​അ​ധി​ക​ഭാ​രം= സ​ഹി​ക്കാ​നാ​വാ​തെ, രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​കു​ന്നു.

    ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ പു​തി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ

    ഇ​രു​മ്പു കു​റ​വ് നേ​ര​ത്തേ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും, ഫെ​റി​റ്റി​ൻ ടെ​സ്റ്റ്, MCV, Serum Iron എ​ന്നി​വ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും വേ​ണം.

    സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഇ​രു​മ്പ് ഗു​ളി​ക​ക​ൾ ന​ല്‍കാം.

    എ​ന്നാ​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഇ​രു​മ്പു​കു​റ​വ് ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ Iron Infusion ന​ല്‍കു​ന്ന​ത് ഹൃ​ദ്രോ​ഗി​ക​ളി​ൽ വ​ള​രെ ന​ല്ല ഫ​ലം ന​ൽ​കു​ന്നു. രോ​ഗി​യു​ടെ ക്ഷീ​ണം കു​റ​യു​ക​യും ജീ​വി​ത​ഗു​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ക​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​വാ​സം കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി, ബൈ​പാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യെ​ന്നു വ​രാം

    ഹൃ​ദ്രോ​ഗി​ക​ളി​ൽ ര​ക്ത​ക്കു​റ​വി​നെ ചെ​റു​താ​യി കാ​ണ​രു​ത്

    • കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്
    • ഹീ​മോ​ഗ്ലോ​ബി​ൻ മാ​ത്രം നോ​ക്കാ​തെ, സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഇ​രു​മ്പ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്ത​ണം.
    • സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യ ചി​കി​ത്സ (oral അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ IV) വ​ഴി, ഹൃ​ദ്രോ​ഗി​ക​ളി​ലെ രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​കും.

    ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​വും ര​ക്ത​ക്കു​റ​വും ഒ​രു​മി​ച്ചുവ​ന്നാ​ൽ അ​ത് ഇ​ര​ട്ട ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ശ​രി​യാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ചി​കി​ത്സ​യും ചെ​യ്താ​ൽ രോ​ഗി​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സം നേ​ടാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Heart disease and blood deficiency
    Similar News
    Next Story
    X