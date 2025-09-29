Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightHealth Articlechevron_rightഹൃദയാഘാതം:...
    Health Article
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 11:03 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 11:03 AM IST

    ഹൃദയാഘാതം: സ്ക്രീനിങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ന്​ ലോക ഹൃദയദിനം
    Prevention,Risk factors,Early detection,Cardiovascular health,Screening tests,ഹൃദയദിനം,കൊളസ്ട്രോൾ, പ്രമേഹം
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ലോ​ക​മെ​ങ്ങും മ​ര​ണ​നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം (മ​യോ​കാ​ർ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​ക്ഷ​ൻ). ആ​ധു​നി​ക വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്രം വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും ഹൃ​ദ​യ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്ന​ത്തേ​തി​നേ​ക്കാ​ളും പു​രോ​ഗ​തി പ്രാ​പി​ച്ചി​ട്ടും ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തി​ന്റെ നി​ര​ക്കും അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യ മ​ര​ണ​നി​ര​ക്കും കു​റ​വി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം രോ​ഗ​സാ​ധ്യ​ത നേ​ര​ത്തെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്. കൃ​ത്യ​മാ​യ സ്ക്രീ​നി​ങ് ന​ട​ത്തു​ക​യും മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് രോ​ഗം വ​ന്ന് ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ന​ല്ല​ത്.

    സ്ക്രീ​നി​ങ്ങി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം

    മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കാ​തെ വ​രു​ന്ന അ​തി​ഥി​യെ​പ്പോ​ലെ​യാ​ണ് ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​അ​തി​ഥി​യെ കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ ക​ട​ന്നു​വ​ര​വി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ര​ക്താ​തി​സ​മ്മ​ർ​ദം, പ്ര​മേ​ഹം, ഉ​യ​ർ​ന്ന കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ, അ​മി​ത​വ​ണ്ണം, പു​ക​വ​ലി ശീ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ള്ള​വ​രി​ൽ കാ​ർ​ഡി​യോ​വാ​സ്കു​ലാ​ർ സം​വി​ധാ​നം കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങും. ഇ​നി പ​റ​യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ്ക്രീ​നി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    1. അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത തി​രി​ച്ച​റി​യാം:

    കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ, പ്ര​മേ​ഹം, ര​ക്താ​തി​സ​മ്മ​ർ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലു​ള്ള വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന് വ​രു​ത്തു​ന്ന കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ളും തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും കൃ​ത്യ​മാ​യി ചി​കി​ത്സ ന​ട​ത്തി അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം.

    2. ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ:

    ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ പാ​ളി​ച്ച​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും തി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക, വ്യാ​യാ​മ​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക, പു​ക​വ​ലി-​മ​ദ്യ​പാ​നം പോ​ലു​ള്ള ശീ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലൂ​ടെ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ലെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​നാ​കും.

    3. മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാം:

    ധ​മ​നി​ക​ളി​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ, ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ താ​ള​ക്ര​മ​ത്തി​ലെ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും അ​വ​യെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം. ഇ​ത് ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്നു.

    4. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​യ പ്ലാ​നു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാം:

    ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല​യും, ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും, രോ​ഗ​സാ​ധ്യ​ത​യും, ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കാ​നി​ട​യു​ള്ള മ​റ്റ് രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മെ​ല്ലാം സ്ക്രീ​നി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    പൊ​തു​വാ​യ സ്ക്രീ​നി​ങ് ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ

    ര​ക്താ​തി​സ​മ്മ​ർ​ദം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നു​ള്ള

    പ​രി​ശോ​ധ​ന

    കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ, ലി​പ്പി​ഡ് പ്രൊ​ഫൈ​ൽ

    പ്ര​മേ​ഹ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    ഇ.​സി.​ജി

    ഇ​ക്കോ കാ​ർ​ഡി​യോ​ഗ്രാം/​സ്ട്രെ​സ്സ് ടെ​സ്റ്റ്

    കൊ​റോ​ണ​റി കാ​ത്സ്യം സ്കോ​റി​ങ് (സി.​ടി സ്കാ​ൻ)

    ആ​രൊ​ക്കെ​യാ​ണ് സ്ക്രീ​നി​ങ്ങി​ന് വി​ധേ​യ​രാ​കേ​ണ്ട​ത്?

    40 വ​യ​സ്സു​ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ല്ലാ​വ​രും (പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ) കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ സ്ക്രീ​നി​ങ്ങി​ന് വി​ധേ​യ​രാ​ക​ണം. നേ​ര​ത്തെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം സം​ഭ​വി​ച്ച​വ​ർ, പ്ര​മേ​ഹം, അ​മി​ത​വ​ണ്ണം, ര​ക്താ​തി​സ​മ്മ​ർ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ള്ള​വ​ർ, പു​ക​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ, ശാ​രീ​രി​ക അ​ധ്വാ​നം കു​റ​വു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ സ്ക്രീ​നി​ങ് ന​ട​ത്ത​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Heart attack: The importance of screening
    Similar News
    Next Story
    X