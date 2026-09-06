മൾട്ടിവൈറ്റമിൻ ടാബ്ലെറ്റുകൾ ഹൃദ്രോഗവും ക്യാൻസറും തടയുമോ?text_fields
മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ മരുന്നുകൾ വിപണി വാഴുന്ന കാലമാണിത്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇവക്ക് വൻ തോതിൽ പ്രചാരണവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മൾട്ടിവൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെന്റുകൾ പതിവാക്കുന്നത് ഹൃദ്രോഗം, ക്യാൻസർ എന്നിവ തടയുമെന്നും ആരോഗ്യം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ വാഗ്ദാനം.
എന്നാൽ കൂടുതൽ വിറ്റാമിനുകൾ എപ്പോഴും മികച്ച ആരോഗ്യത്തിന്റെ സൂചകമല്ല. പോഷകക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതും രോഗപ്രതിരോധത്തിനുമാണ് സപ്ലിമെന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പതിവായി മൾട്ടിവൈറ്റമിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഹൃദ്രോഗം തടയാനോ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാനോ കഴിയുമെന്നതിന് ക്ലിനിക്കൽ തെളിവുകൾ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ചില വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും അമിതമായ അളവിൽ എടുത്താലും ദോഷം ചെയ്യും.
താരതമ്യേന കൃത്യമായ അളവിലുള്ളതും വൈവിധ്യമാർന്നതുമായ ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണരീതി പിന്തുടരുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആരോഗ്യവാനായ മുതിർന്നവർക്കും ദിവസേനയുള്ള മൾട്ടിവൈറ്റമിൻ പതിവായി ആവശ്യമില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വൈറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അശ്രദ്ധമായി സപ്ലിമെന്റുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായി ഭക്ഷണത്തിലൂടെ അവ നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.
സമീകൃതാഹാരത്തിന് മിക്ക പോഷകങ്ങളും നൽകാൻ കഴിയും. പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, പരിപ്പുവർഗ്ഗങ്ങൾ, മുഴുധാന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മില്ലറ്റുകൾ, നട്സുകളും സീഡുകളും, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ ഉറവിടങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണക്രമത്തിന് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ മിക്ക പോഷകങ്ങളും നൽകാൻ കഴിയും.
ഒറ്റപ്പെട്ട വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും മാത്രമല്ല ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. ഒരു മൾട്ടിവറ്റമിന് പകരം വെക്കാനാവാത്ത പ്രോട്ടീൻ, നാരുകൾ (ഫൈബർ) മറ്റ് നിരവധി ഗുണകരമായ ഘടകങ്ങളും ഇവ നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരു സപ്ലിമെന്റിന് നിർദ്ദിഷ്ട പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ് നികത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, എന്നാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമത്തിന് പകരമാവില്ല.
സപ്ലിമെന്റുകൾ ആവശ്യമാവുന്നത് എപ്പോൾ?
ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോഷകക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സപ്ലിമെന്റുകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സപ്ലിമെന്റുകൾ ആവശ്യമായി വരും. ഗർഭിണികൾ, മുതിർന്നവർ, പോഷകക്കുറവ് അനുഭവിക്കുന്നവർ, ദഹനവ്യവസ്ഥാ പ്രശ്നങ്ങളോ പോഷകങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉള്ളവർ, പോഷകങ്ങളുടെ ആഗിരണത്തെയോ ഉപാപചയത്തെയോ ബാധിക്കുന്ന മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ എന്നിവർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിറ്റാമിൻ ബി12, വിറ്റാമിൻ ഡി, ഇരുമ്പ്, ഫോളേറ്റ്, കാൽസ്യം തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ എല്ലാവരും ഈ പോഷകങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു മൾട്ടിവറ്റമിൻ ടാബ്ലെറ്റ് കഴിക്കണം എന്നർത്ഥമില്ല. ഭക്ഷണത്തിലെ പോഷകങ്ങളുടെ അളവ്, അപകടസാധ്യതകൾ, ആവശ്യമെങ്കിൽ രക്തപരിശോധനകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സപ്ലിമെന്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം.
ഗർഭകാലത്ത് ഫോളാസിഡ് (ഫോലിക് ആസിഡ്) കഴിക്കുന്നത് ന്യൂറൽ ട്യൂബ് വൈകല്യങ്ങളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് പ്രധാനമാണ്. വിറ്റാമിൻ ബി12, ഇരുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി കുറവുള്ളവർക്ക് സാധാരണ മൾട്ടിവറ്റമിൻ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന ഔഷധ അളവ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മരുന്ന് കഴിക്കണം. ഒരാൾക്ക് പ്രത്യേക പോഷകക്കുറവോ, വർദ്ധിച്ച ആവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ പരിമിതികളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്ലിമെന്റേഷൻ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാകും.
ഭക്ഷണത്തിലെ വൈവിധ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, അനുയോജ്യമായ ശരീരഭാരം നിലനിർത്തുക, പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുക, ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം നേടുക, നിലവിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നിവയെല്ലാം ദിവസേന ഒരു വിറ്റാമിൻ ഗുളിക കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദീർഘകാല ആരോഗ്യത്തിൽ വളരെ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.
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