Madhyamam
    Health Article
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 10:48 AM IST

    ചാ​യ​ക്ക് ചൂ​ട് കൂ​ടു​ത​ലാ​ണോ, എ​ന്നാ​ൽ അ​ന്ന​നാ​ളം സേ​ഫ​ല്ല

    ചാ​യ​ക്ക് ചൂ​ട് കൂ​ടു​ത​ലാ​ണോ, എ​ന്നാ​ൽ അ​ന്ന​നാ​ളം സേ​ഫ​ല്ല
    ന​ല്ല ചൂ​ട് ചാ​യ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കാ​പ്പി കു​ടി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ത്ത​രം പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ല്ല ചൂ​ടോ​ടെ കു​ടി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം കി​ട്ടാ​ത്ത​വ​രാ​ണ് നി​ങ്ങ​ളെങ്കി​ൽ ഒ​രു കാ​ര്യം തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്ക​ണം. അ​ന്ന​നാ​ള അർബുദമാ​ണ് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ന്ന്. വാ​യി​ൽനി​ന്ന് ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തെ ആ​മാ​ശ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പേ​ശീ നി​ർ​മി​ത കു​ഴ​ലാ​ണ് അ​ന്ന​നാ​ളം. വാ​യി​ൽനി​ന്ന് ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ദ്രാ​വ​ക​ങ്ങ​ളും ആ​മാ​ശ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ധ​ർ​മം.

    65 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് (149°F)നെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ കു​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ന്ന​നാ​ള​ത്തി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ​പാ​ളി​ക്ക് കേ​ടുവ​രു​ത്തു​ക​യും അ​വി​ടത്തെ കോ​ശ​ങ്ങ​ളെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ഷ​നൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻഡ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച പ​ഠ​നം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​തി​വാ​യി ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ചൂ​ടേ​റി​യ പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ കു​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ അ​ന്ന​നാ​ള അ​ർ​ബു​ദ​ത്തി​ലേ​ക്കും ന​യി​ക്കു​ന്നു.

    ചൂ​ടാ​ണ് പ്ര​ശ്നം

    ഇ​വി​ടെ കു​ടി​ക്കു​ന്ന പാ​നീ​യ​മ​ല്ല പ്ര​ശ്നം. മ​റി​ച്ച് അ​ത് കു​ടി​ക്കു​ന്ന ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല​യാ​ണ്. ചാ​യ​യും കാ​പ്പി​യും സൂ​പ്പും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ന​ല്ല ചൂ​ടോ​ടു​കൂ​ടി സ്ഥി​ര​മാ​യ് വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കു​ന്ന​തുപോ​ലും അ​ർ​ബു​ദ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം.

    ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ കു​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ചൂ​ട് അ​ൽ​പ​മൊ​ന്ന് ത​ണു​ത്തശേ​ഷം സാ​വ​ധാ​നം ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് ക​ഴി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​നൊ​രു പോം​വ​ഴി. ഒ​രു അ​ഞ്ച് മി​നിറ്റ് കൊ​ണ്ടുത​ന്നെ പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​പ​നി​ല 10-15°C വ​രെ കു​റ​യു​മെ​ന്ന് ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:CancerHot teaHealth News
