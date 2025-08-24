Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health Article
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 7:51 AM IST

    ആ​ശ​ങ്ക​യാ​യി അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം; വേ​ണം ജാ​ഗ്ര​ത

    തോ​ടു​ക​ളും പൊ​തു​കു​ള​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    Amebic encephalitis
    വേ​ങ്ങ​ര: ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യാ​യി അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം പ​ട​രു​ന്നു. ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​ഴ​യ ആ​റാം വാ​ർ​ഡ്‌ കാ​പ്പി​ലാ​ണ് ആ​ഗ​സ്റ്റ് ആ​ദ്യം ആ​ദ്യ​കേ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ ചെ​യ്ത​ത്. ജ്വ​രം ബാ​ധി​ച്ച 52 വ​യ​സ്സു​കാ​രി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​സു​ഖം ബാ​ധി​ച്ച​വ​രു​ടെ കേ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ല​ത്ത് 11 വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യും ചേ​ലേ​മ്പ്ര​യി​ൽ 49 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നും വ​ണ്ടൂ​രി​ൽ 55 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നും രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​രെ​ല്ലാ​വ​രും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ളജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

    മാ​ലി​ന്യം ക​ല​ർ​ന്ന തോ​ടു​ക​ളി​ലും കു​ള​ങ്ങ​ളി​ലും കു​ളി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ലാ​ണ് പൊ​തു​വെ രോ​ഗം കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പ​ക​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള അ​മീ​ബി​ക് ജ്വ​രം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലേ ക​ണ്ടെ​ത്തി ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് രോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ കാ​ഠി​ന്യം കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം കാ​പ്പി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ തോ​ടു​ക​ളും പൊ​തു​കു​ള​ങ്ങ​ളും കു​ളി​ക്കാ​നോ മ​റ്റു ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ പൊ​തു​ജ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റ്റു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും തോ​ടു​ക​ളും കു​ള​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം; രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച​ത്​ ഒ​മ്പ​ത്​ പേ​ർ​ക്ക്​

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ജി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​മ്പ​ത്​ പേ​ർ​ക്ക് അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്‌​തി​ഷ്‌​ക ജ്വ​രം സ്‌​ഥി​രീ​ക​ര​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​മീ​ബ ജി​ല്ല​യി​ൽ സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ആ​ദ്യം ജീ​വ​നെ​ടു​ത്ത​ത് ആ​റു വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ്. 2019 മേ​യി​ൽ പെ​രി​ന്തി​ൽ​മ​ണ്ണ ഭാ​ഗ​ത്ത് രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച് 10 വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​വും പ​രി​ശോ​ധ​ന സാ​മ്പി​ൾ ശേ​ഖ​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​വു​മൊ​ക്കെ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​തി​രോ​ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ജൂ​ണി​ൽ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 12 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നും അ​സു​ഖം ബാ​ധി​ച്ചു മ​രി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും കൂ​ടു​ത​ൽ കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. ആ​റു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​വും ജാ​ഗ്ര​ത​യും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ഇ​പ്പോ​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് 2024 മേ​യി​ൽ മൂ​ന്നി​യൂ​രി​ലാ​ണ് അ​ഞ്ച് വ​യ​സ്സു​കാ​രി രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച് മ​രി​ച്ച​ത്. ഒ​ഴു​ക്കു​നി​ല​ച്ച പു​ഴ​യി​ൽ കു​ളി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​കാം അ​മീ​ബ ബാ​ധ​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നി​ഗ​മ​നം. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് നാ​ലു കു​ട്ടി​ക​ൾ​കൂ​ടി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു ന്നെ​ങ്കി​ലും നെ​ഗ​റ്റീ​വ് ആ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

    രോ​ഗ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ

    തീ​വ്ര​മാ​യ ത​ല​വേ​ദ​ന, പ​നി, ഓ​ക്കാ​നം, ഛർ​ദ്ദി, ക​ഴു​ത്ത് തി​രി​ക്കാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്, വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കാ​നു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക ല​ക്ഷ​ണം.

    കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​വാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ:

    ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​നു​ള്ള വി​മു​ഖ​ത, നി​ഷ്‌​ക്രി​യ​രാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ക, സാ​ധാ​ര​ണ​മ​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ. രോ​ഗം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യാ​ൽ അ​പ​സ്മാ​രം, ബോ​ധ​ക്ഷ​യം, ഓ​ർ​മ​ക്കു​റ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും കാ​ണാം. രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​യാ​ൽ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം. കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ കു​ളി​ച്ച​വ​ർ ആ ​വി​വ​രം ഡോ​ക്ട​റെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം.

    പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ കു​ളി​ക്കു​ന്ന​തും ഡൈ​വ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. വാ​ട്ട​ർ തീം ​പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലേ​യും സ്വി​മ്മി​ങ് പൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​യും വെ​ള്ളം കൃ​ത്യ​മാ​യി ക്ലോ​റി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്ത് ശു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ കു​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൂ​ക്കി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം ക​യ​റാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. മ​ലി​ന​മാ​യ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​ക്കു​ളി​ക്കു​ന്ന​തും, ശു​ദ്ധ​മ​ല്ലാ​ത്ത വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ഖ​വും വാ​യും ക​ഴു​കു​ന്ന​തും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം.

    നീ​ന്ത​ൽ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​ നിർദേശം

    ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ വെ​ള്ളം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴു​ക്കി​ക്ക​ള​യ​ണം. സ്വി​മ്മി​ങ് പൂ​ളി​ന്റെ വ​ശ​ങ്ങ​ളും ത​റ​യും ബ്ര​ഷ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഉ​ര​ച്ച് ക​ഴു​ക​ണം. പ്ര​ത​ല​ങ്ങ​ൾ ന​ന്നാ​യി ഉ​ണ​ങ്ങാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം. നീ​ന്ത​ൽ കു​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ ഫി​ൽ​റ്റ​റു​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. പു​തു​താ​യി നി​റ​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ളം ക്ലോ​റി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​നു​ശേ​ഷം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് 5 ഗ്രാം ​ക്ലോ​റി​ൻ/ 1000 ലി​റ്റ​ർ വെ​ള്ള​ത്തി​ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി ക്ലോ​റി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണം. ക്ലോ​റി​ൻ ലെ​വ​ൽ 0.5 പി.​പി.​എം മു​ത​ൽ 3 പി.​പി.​എം ആ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണം.

    എ​ന്താ​ണ് അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം?

    കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​തോ ഒ​ഴു​ക്കു​ള്ള​തോ ആ​യ ജ​ല സ്രോ​ത​സു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രി​ൽ വ​ള​രെ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന രോ​ഗ​ബാ​ധ​യാ​ണ് അ​മീ​ബി​ക് എ​ൻ​സെ​ഫ​ലൈ​റ്റി​സ് അ​ഥ​വാ അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക ജ്വ​രം. നേ​ഗ്ലെ​റി​യ ഫൗ​ലേ​റി, അ​ക്കാ​ന്ത അ​മീ​ബ, സാ​പ്പി​നി​യ, ബാ​ല​മു​ത്തി​യ എ​ന്നീ അ​മീ​ബ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട രോ​ഗാ​ണു​ക്ക​ൾ ത​ല​ച്ചോ​റി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് രോ​ഗം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. രോ​ഗം മ​നു​ഷ്യ​രി​ൽ​നി​ന്ന് മ​നു​ഷ്യ​രി​ലേ​ക്ക് പ​ക​രി​ല്ല.

    മൂ​ക്കി​നേ​യും മ​സ്തി​ഷ്‌​ക​ത്തേ​യും വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്ന നേ​ർ​ത്ത പാ​ളി​യി​ലു​ള്ള സു​ഷി​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യോ ക​ർ​ണ​പു​ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സു​ഷി​രം വ​ഴി​യോ അ​മീ​ബ ത​ല​ച്ചോ​റി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ക​യും മെ​നി​ഞ്ചോ എ​ൻ​സെ​ഫ​ലൈ​റ്റി​സ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. 97 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം മ​ര​ണ​നി​ര​ക്കു​ള്ള രോ​ഗ​മാ​ണി​ത്. വെ​ള്ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ലെ ചേ​റി​ലു​ള്ള അ​മീ​ബ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ക​ല​ങ്ങു​ക​യും മൂ​ക്കി​ലൂ​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. രോ​ഗാ​ണു​ബാ​ധ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​കും.

