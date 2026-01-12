നിശബ്ദനായ വില്ലൻ: എന്തുകൊണ്ട് പലരും തൈറോയ്ഡ് തിരിച്ചറിയാൻ വൈകുന്നു?text_fields
ശരീരത്തിലെ മെറ്റബോളിസത്തെയും ഊർജ്ജത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കൊച്ചു അവയവമാണ് തൈറോയ്ഡ്. എന്നാൽ, ഈ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം താളംതെറ്റുമ്പോൾ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും വളരെ പതുക്കെയും അവ്യക്തവുമായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ പല രോഗികളും വർഷങ്ങളോളം തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നു. ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ മറ്റ് പല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുമായും സാമ്യമുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും രോഗികൾ ഇവയെ അവഗണിക്കുകയോ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു.
അവ്യക്തമായ തളർച്ച: ഉറങ്ങിയാലും മാറാത്ത ക്ഷീണം പലപ്പോഴും ജോലിഭാരം കൊണ്ടോ പ്രായത്തിന്റെ പ്രശ്നമായോ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു.
ഭാര വ്യത്യാസം: ഡയറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ തന്നെ വണ്ണം കൂടുകയോ (Hypothyroidism) കുറയുകയോ (Hyperthyroidism) ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം.
മാനസികാരോഗ്യം: ഉത്കണ്ഠ, അമിതമായ ദേഷ്യം, വിഷാദം എന്നിവ പലപ്പോഴും തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് മാറുന്നത് കൊണ്ടാകാം.
തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ആർത്തവ തകരാറുകൾ തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നത്തിന്റെ സൂചനയാകാം. ഇത് സ്ത്രീകളിൽ വന്ധ്യതക്കും ഗർഭധാരണത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടാനും കാരണമാകുന്നു.
ലളിതമായ രക്തപരിശോധനയിലൂടെ (TSH, Free T4, T3) കണ്ടെത്താവുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ വൈകുന്നത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തെയും കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവിനെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കും.
പാടുകൾ ഇല്ലാത്ത (Scarless) ശാസ്ത്രം: റോബോട്ടിക് തൈറോയ്ഡെക്ടമി
തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ പലരെയും അലട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം കഴുത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തഴമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുറിപ്പാടാണ്. എന്നാൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുത്തൻ മുന്നേറ്റമായ റോബോട്ടിക് തൈറോയ്ഡെക്ടമി ഈ രീതിക്ക് ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.
എന്തുകൊണ്ട് റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയ മികച്ചതാകുന്നു?
ഡാ വിഞ്ചി എക്സ് ഐ പോലുള്ള അത്യാധുനിക റോബോട്ടിക് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്:
കഴുത്തിൽ പാടുകളില്ല: കഴുത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് മുറിവുണ്ടാക്കുന്നതിനു പകരം, കക്ഷത്തിലോ നെഞ്ചിലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ മുറിവുകളിലൂടെയാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നത്. ഇത് രോഗികൾക്ക് സൗന്ദര്യപരമായ സംതൃപ്തിയും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകുന്നു.
3D ദൃശ്യങ്ങളും അതിസൂക്ഷ്മതയും: സർജന് ശസ്ത്രക്രിയാ മേഖലയുടെ 3D ഹൈ-ഡെഫനിഷൻ ദൃശ്യം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ അതിലോലമായ ഞരമ്പുകളെയും മറ്റു ഭാഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
വേഗത്തിലുള്ള രോഗമുക്തി: രക്തസ്രാവം കുറവായതിനാലും മുറിവുകൾ ചെറുതായതിനാലും രോഗികൾക്ക് വേഗത്തിൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാം.
സുരക്ഷിതത്വം: റോബോട്ടിക് അസ്സിസ്റ്റഡ് സർജറിയിലൂടെ ഡോക്ടർമാരുടെ കൈകളുടെ വിറയൽ ഒഴിവാക്കാനും കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാനും ഈ സംവിധാനം സഹായിക്കുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യ സർജന് പകരമാവുന്നില്ല, മറിച്ച് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
എല്ലാ തൈറോയ്ഡ് രോഗികൾക്കും ഈ രീതി അനുയോജ്യമാകണമെന്നില്ല. എങ്കിലും ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള തൈറോയ്ഡ് കാൻസർ, ചെറിയ മുഴകൾ എന്നിവയുള്ളവർക്കും സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുള്ളവർക്കും ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ആധുനിക ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ലക്ഷ്യം രോഗ ചികിത്സ മാത്രമല്ല, ആത്മവിശ്വാസത്തോടും കൂടി പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുക കൂടിയാണ്. നിങ്ങളിൽ തൈറോയ്ഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യസമയത്ത് പരിശോധനകൾ നടത്താനും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു എൻഡോക്രൈൻ സർജന്റെ വിദഗ്ദ്ധോപദേശം തേടാനും മടിക്കരുത്.
(ഡോ. ഫെർഡിനൻ്റ് ജെ, കൺസൾട്ടൻ്റ് എൻഡോക്രൈൻ സർജൻ,അപ്പോളോ അഡ്ലക്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ)
