Madhyamam
    10 Dec 2025 11:02 AM IST
    10 Dec 2025 11:02 AM IST

    പൊടി ശ്വസിച്ച് തീരുന്ന ആയുസ്സുകൾ; ‘സിലിക്കോസിസ്’ ഗുരുതരമാകുമ്പോൾ...

    Silicosis
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    സിലിക്കോസിസ് എന്നത് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ രോഗമാണ്. വളരെ ചെറിയ സിലിക്ക ക്രിസ്റ്റലുകൾ അടങ്ങിയ പൊടി ശ്വാസമെടുക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കടക്കുകയും അത് ശ്വാസകോശത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കാലക്രമേണ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണിത്. പ്രധാനമായും ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്ക പൊടിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ രോഗം വരുന്നത്. കല്ല്, കൽക്കരി, മറ്റ് ധാതുക്കൾ എന്നിവയുടെ ഖനനം, ഗ്ലാസ്, സെറാമിക് വ്യവസായങ്ങൾ, കെട്ടിട നിർമാണ ജോലികൾ, ലോഹങ്ങൾ വാർക്കുന്ന ജോലികൾ എന്നീ തൊഴിൽ മേഖലകളിലാണ് ഈ രോഗം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്.

    രോഗം സാവധാനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ വർഷങ്ങളെടുക്കും. വിട്ടുമാറാത്ത വരണ്ട ചുമ, ശ്വാസതടസ്സം, നെഞ്ചുവേദന, ക്ഷീണം, വിശപ്പില്ലായ്മയും ഭാരം കുറയുന്നതുമൊക്കെയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. സിലിക്കോസിസ് ഉള്ളവർക്ക് ക്ഷയം പോലുള്ള മറ്റ് ശ്വാസകോശ അണുബാധകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സിലിക്കോസിസ് ഒരു പരിധി വരെ തടയാൻ കഴിയുന്ന രോഗമാണ്. മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനം.

    രാജസ്ഥാൻ ധാതു സമ്പന്നമാണ്. ഇവിടെ മണൽക്കല്ല്, ഗ്രാനൈറ്റ്, ക്വാർട്‌സ് എന്നിവയുടെ വൻതോതിലുള്ള ഖനനവും കല്ല് കൊത്തുപണികളും നടക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്ക പൊടി അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. രാജസ്ഥാനിലെ കല്ല് കൊത്തുപണി വ്യവസായമാണ് സിലിക്കോസിസ് കേസുകളിൽ 38 ശതമാനത്തിലധികം സംഭാവന ചെയ്യുന്നതെന്നും, മരണങ്ങളിൽ 40 ശതമാനത്തിലധികം ഈ മേഖലയിൽ നിന്നാണെന്നും പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രാജസ്ഥാനിൽ കല്ല് ക്വാറികളിലും ഖനികളിലുമായി 1.65 ദശലക്ഷത്തിലധികം കുടുംബങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സിലിക്ക പൊടി ശ്വസിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിയമപരമല്ലാത്ത നിരവധി ഖനന യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പ്രശ്നം രൂക്ഷമാക്കുന്നു.

    സിലിക്കോസിസ് മൂലമുള്ള മരണം ഓരോ വർഷവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്ലോബൽ ബർഡൻ ഓഫ് ഡിസീസ് പോലുള്ള പഠനങ്ങളിൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മരണനിരക്കും ഈ രോഗം കാരണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആയുസ്സും ഉയർന്നതായി കാണിക്കുന്നു. സിലിക്കയുമായി സമ്പർക്കമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. എങ്കിലും, സിലിക്കോസിസ് മൂലമുള്ള മരണങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പലപ്പോഴും ലഭ്യമല്ല. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് രാജസ്ഥാനിൽ സിലിക്കോസിസ് രോഗം കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

    സിലിക്കോസിസിന്റെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ രൂപമാണ് പ്രോഗ്രസീവ് മാസിവ് ഫൈബ്രോസിസ്. ഈ അവസ്ഥയിൽ ശ്വാസകോശത്തിൽ കട്ടിയേറിയതും വലിയതുമായ പാടുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു. ഇത് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം താറുമാറാക്കുകയും അകാല മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സിലിക്ക പൊടിയുമായി ദീർഘകാലം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് രോഗത്തിന്റെ വേഗതയും തീവ്രതയും വർധിപ്പിക്കുകയും മരണനിരക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. സിലിക്കോസിസ് ബാധിച്ച ആളുകൾക്ക് സാധാരണക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് ക്ഷയം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

