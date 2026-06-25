വെള്ളപ്പാണ്ട് നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ചികിത്സ എളുപ്പം; ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ...text_fields
ചർമത്തിന് സ്വാഭാവിക നിറം നൽകുന്ന 'മെലാനിൻ' (Melanin) എന്ന പിഗ്മെന്റിന്റെ കുറവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചർമ അവസ്ഥയാണ് വിറ്റിലിഗോ (Vitiligo) അഥവാ വെള്ളപ്പാണ്ട്. ചർമത്തിലെ നിറകോശങ്ങളായ മെലനോസൈറ്റുകൾ നശിച്ചുപോകുന്നതാണ് രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. പലരും വെള്ളപ്പാണ്ട് ശരീരത്തിൽ വ്യാപകമായി പടർന്ന ശേഷമാണ് കൃത്യമായ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എത്ര നേരത്തെ രോഗനിർണ്ണയം നടത്തുന്നുവോ അത്രത്തോളം വിജയകരമായി രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.
പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം
ചർമത്തിൽ ചെറിയ വെളുത്ത പാടുകളോ മങ്ങിയ നിറത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക.
തലമുടി, കൺപീലികൾ, പുരികം, താടി എന്നിവ പ്രായമാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അകാലത്തിൽ നരയ്ക്കുക.
വായിനകത്തോ മൂക്കിനകത്തോ ഉള്ള മൃദുവായ ചർമത്തിന്റെ (Mucous membrane) സ്വാഭാവിക നിറം നഷ്ടപ്പെടുക.
വെള്ളപ്പാണ്ട് ബാധിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളും സാധ്യതകളും
മെലനോസൈറ്റുകൾ നശിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്.
ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ അവസ്ഥ: ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ സ്വന്തം നിറകോശങ്ങളെത്തന്നെ അന്യകോശങ്ങളായി കരുതി ആക്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥ.
ജനിതകമായ ഘടകങ്ങൾ: കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലും വരാനുള്ള സാധ്യതയേറുന്നു.
മാനസിക സമ്മർദം: അമിതമായ മാനസിക സമ്മർദം രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിച്ച് രോഗം വരാൻ കാരണമാകാറുണ്ട്.
നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണ്ണയം പ്രധാനമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
വിറ്റിലിഗോ ചികിത്സയിൽ തുടക്കത്തിലേയുള്ള രോഗനിർണ്ണയം നിർണായകമാണ്.
വെള്ളപ്പാണ്ട് പടരുന്നത് തടയാം: തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രോഗം കണ്ടെത്തിയാൽ അത്യാധുനിക മരുന്നുകളിലൂടെയും സ്റ്റിറോയിഡ് ക്രീമുകളിലൂടെയും പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയുടെ അമിത പ്രതികരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും, പാടുകൾ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നത് തടയാനും സാധിക്കും.
നിറം വീണ്ടെടുക്കാം: നിറകോശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നശിച്ചുപോകുന്നതിന് മുൻപ് ചികിത്സ ആരംഭിച്ചാൽ ഫോട്ടോതെറാപ്പി (Phototherapy), ലേസർ ചികിത്സകൾ എന്നിവയിലൂടെ ചർമ്മത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക നിറം (Repigmentation) തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും.
മറ്റ് ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താം: വിറ്റിലിഗോ ഉള്ളവരിൽ തൈറോയ്ഡ്, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, തുടക്കത്തിലെ നടത്തുന്ന സ്ക്രീനിംഗ് വഴി ഇത്തരം അനുബന്ധ രോഗങ്ങളെയും മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും.
വിദഗ്ധ നിർദേശങ്ങളും ജീവിതശൈലിയും
വിറ്റിലിഗോ എന്നത് കൃത്യമായ മെഡിക്കൽ പരിചരണത്തിലൂടെയും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയിലൂടെയും വിജയകരമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നതിന് പകരം ശരിയായ അറിവും മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ രോഗാവസ്ഥയെ ഫലപ്രദമായി മറികടക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമാക്കുക:
സ്വയംചികിത്സ ഒഴിവാക്കുക: ചർമത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വെളുത്ത പാടുകളും വിറ്റിലിഗോ ആകണമെന്നില്ല. അതിനാൽ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളിൽ വീഴാതെയും സ്വയം ക്രീമുകൾ വാങ്ങി പുരട്ടാതെയും ഒരു അംഗീകൃത ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ (Dermatologist) കാണിച്ച് കൃത്യമായ പരിശോധന ഉറപ്പാക്കുക.
ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം: ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ ധാരാളമായി അടങ്ങിയ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ചർമത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഏറെ സഹായിക്കും.
മാനസികാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക: അമിതമായ ആശങ്കയും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും രോഗാവസ്ഥ കൂട്ടിയേക്കാം. അതിനാൽ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ വിദഗ്ധ കൗൺസിലിംഗ് സഹായം തേടാൻ മടിക്കരുത്.
ഓർക്കുക: കൃത്യസമയത്ത് നൽകുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സയും, മികച്ച ജീവിതക്രമവും, ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് രോഗം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. ചർമത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ തുടക്കത്തിലെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ അവസ്ഥയെ ലളിതമായി മറികടക്കാം.
(തയാറാക്കിയത്-ഡോ. ഫാത്തിമത് റുബീന എസ്.ആർ, അസ്സോസിയേറ്റ് കൺസൽട്ടൻറ് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ്, ആസ്റ്റർ മിംസ് കണ്ണൂർ)
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