    12 May 2026 6:21 PM IST
    12 May 2026 6:21 PM IST

    സമ്മർദം കുറയ്ക്കാം, മികച്ച ഉറക്കം നേടാം; മെഡിറ്റേഷൻ വെറുമൊരു ശീലമല്ല, അറിയാം ഈ 12 ഗുണങ്ങൾ

    ലണ്ടൻ: അമിതമായ ജോലിഭാരവും മാനസിക സമ്മർദവും ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, വെറുമൊരു ശീലമെന്നതിലുപരി മെഡിറ്റേഷൻ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ചികിത്സാ രീതിയായി ശാസ്ത്രലോകം ഇന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു. പതിവായുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ തലച്ചോറിന്റെ ഘടനയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നും രക്തസമ്മർദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുമെന്നും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    മെഡിറ്റേഷൻ നൽകുന്ന പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ

    • മാനസിക സമ്മർദം കുറക്കുന്നു: നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കാൻ മെഡിറ്റേഷൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് വിട്ടുമാറാത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തിൽനിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.
    • ഉത്കണ്ഠ നിയന്ത്രിക്കാം: ശ്വസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ രീതികൾ തലച്ചോറിലെ ഭയത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തെ ശാന്തമാക്കുന്നു. ഇത് സാമൂഹികമായ ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
    • വൈകാരിക ആരോഗ്യം: വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും പ്രതിസന്ധികളോട് പക്വമായി പ്രതികരിക്കാനും മെഡിറ്റേഷൻ വ്യക്തികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. വിഷാദരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് ഫലപ്രദമാണ്.
    • സ്വയം തിരിച്ചറിവ്: സ്വന്തം ചിന്തകളെയും വികാരങ്ങളെയും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിലൂടെ മോശമായ ചിന്താരീതികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മാറ്റാൻ കഴിയും.
    • ഏകാഗ്രത വർധിപ്പിക്കുന്നു: തുടർച്ചയായ മെഡിറ്റേഷൻ ശ്രദ്ധയും ഓർമ്മശക്തിയും വർധിപ്പിക്കും. പ്രായമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓർമക്കുറവ് തടയാനും ഇത് മികച്ചൊരു വഴിയാണ്.
    • കാരുണ്യവും സ്നേഹവും: മറ്റുള്ളവരോട് സഹാനുഭൂതിയും സ്നേഹവും തോന്നാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേക മെഡിറ്റേഷൻ രീതികൾ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ വളർത്തുന്നു.
    • ലഹരിമുക്തിക്ക് സഹായിക്കുന്നു: സ്വയം നിയന്ത്രണം വർധിപ്പിക്കാൻ മെഡിറ്റേഷൻ സഹായിക്കും. മദ്യപാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുശ്ശീലങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.
    • സുഖകരമായ ഉറക്കം: ഉറക്കമില്ലായ്മ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ഒരു വരദാനമാണ്. മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരം ആഴത്തിലുള്ള ഉറക്കത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു.
    • വേദന കുറയ്ക്കുന്നു: വിട്ടുമാറാത്ത ശാരീരിക വേദനകളുടെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ മെഡിറ്റേഷന് സാധിക്കും. വേദന മൂലമുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദം കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
    • രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാം: ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ധ്യാനം ഗുണകരമാണ്. രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ഹൃദയാഘാതം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.

    മെഡിറ്റേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത് എവിടെ വെച്ചും ചെയ്യാം എന്നതാണ്. നടക്കുമ്പോഴോ ജോലിക്ക് ഇടയിലോ ഉള്ള ചെറിയ മെഡിറ്റേഷൻ രീതികൾ പോലും മനസ്സിന് വലിയ ഉന്മേഷം നൽകും.

    TAGS:Mental Healthmeditationbenefits#stress relieftips for mental heathHealth News
    News Summary - Reduce stress and get better sleep; Meditation is not just a habit, know these 12 benefits
