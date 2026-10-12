എല്ലാ സന്ധിവേദനയും വാതമല്ല; തിരിച്ചറിയണം ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസും റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസും

എല്ലാ സന്ധിവേദനയും വാതമല്ല; തിരിച്ചറിയണം ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസും റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസുംtext_fields
ഒക്ടോബർ 12 ലോക ആർത്രൈറ്റിസ് ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. ചെറുപ്പക്കാരെന്നോ പ്രായമായവരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് സന്ധിവേദനയും അനുബന്ധ അസുഖങ്ങളും. പലപ്പോഴും സന്ധികളിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വേദനകളെയും ആളുകൾ പൊതുവായി 'വാതം' എന്ന ഒറ്റപ്പേരിൽ വിളിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ, സന്ധികളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അവസ്ഥകളാണ് റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസും ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസും. ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നത് സന്ധികളുടെ ശാശ്വതമായ തകരാറുകൾ ഒഴിവാക്കാനും കൃത്യമായ ചികിത്സ നൽകാനും ഏറെ നിർണ്ണായകമാണ്.
എന്താണ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ്?
പ്രായമാകുന്നതിനനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സന്ധികളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനമാണ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ്. സന്ധികളിലെ അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാതെ സംരക്ഷിക്കുന്ന തരുണാസ്ഥികൾക്ക് (കാർട്ടിലേജ്) കാലക്രമേണ തേയ്മാനം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്.
പ്രധാനമായും മുട്ടുകൾ, ഇടുപ്പ്, നട്ടെല്ല്, കൈവിരലുകളിലെ സന്ധികൾ എന്നിവയെയാണ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നത്. പ്രായമായവരിലും, അമിതവണ്ണമുള്ളവരിലും, മുൻപ് സന്ധികൾക്ക് പരുക്കേറ്റവരിലും ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു. ജോലി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസാവസാനത്തോടുകൂടിയോ ആണ് വേദന വർധിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ വ്യായാമത്തിലൂടെയും തക്കതായ ശാരീരിക പരിചരണത്തിലൂടെയും ഇതിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.
എന്താണ് റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്?
ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്വയം പ്രതിരോധ രോഗമാണ് (ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ) റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തെറ്റായി സ്വന്തം സന്ധികളുടെ കോശങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിത്.
ഇത് ഏതൊരു പ്രായക്കാരെയും ബാധിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് 20 നും 50 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഇത് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു. കൈകാലുകളിലെ ചെറിയ സന്ധികളെയാണ് ഇത് ആദ്യം ബാധിക്കുന്നത്. രണ്ട് കൈകളിലെയും സന്ധികളിൽ ഒരേസമയം വീക്കവും വേദനയും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ശക്തമായ സന്ധിവേദന മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടുനിന്നേക്കാം. സന്ധികളെ മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിലെ മറ്റ് അവയവങ്ങളെക്കൂടി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അസുഖമാണിത്.
രോഗലക്ഷണങ്ങളിലെ പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ
ഈ രണ്ട് രോഗങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ ചില പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ സഹായിക്കും. റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസിൽ സന്ധികളിൽ ചുവപ്പുനിറം, ചൂട്, ദൃശ്യമായ വീക്കം എന്നിവ ഉണ്ടാകും. അതിനോടൊപ്പം ശരീരത്തിന് പൊതുവായ ക്ഷീണം, ചെറുപനി, വിശപ്പില്ലായ്മ എന്നിവയും കാണപ്പെടാം. എന്നാൽ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസിൽ പൊതുവെ വീക്കമോ പനിയോ ഉണ്ടാകാറില്ല; പകരം സന്ധികൾ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉരസുന്നതുപോലെയുള്ള ശബ്ദമോ വേദനയോ ആണ് അനുഭവപ്പെടുക.
റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസിന് തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ കൃത്യമായ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ സന്ധികൾക്ക് വൈകല്യം സംഭവിക്കാനും അവയുടെ സ്വാഭാവിക ഘടന നഷ്ടപ്പെടാനും സാധ്യതയേറെയാണ്. അതേസമയം ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്നത് ജീവിതശൈലീ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയും ആവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ സന്ധി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയും കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്.
നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണ്ണയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
ഏതൊരു വാതരോഗത്തിലും ഏറ്റവും പ്രധാനം രോഗം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലുടൻ ഒരു വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക എന്നതാണ്. രക്തപരിശോധനകൾ, എക്സ്-റേ, സ്കാനിംഗ് എന്നിവയിലൂടെ ഏത് തരം ആർത്രൈറ്റിസാണെന്ന് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസിന് ബയോളജിക്സ്, ഡി.എം.എ.ആർ.ഡി തുടങ്ങിയ ആധുനിക മരുന്നുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്, ഇവ രോഗാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.
സന്ധികളുടെ ആരോഗ്യം എന്നാൽ നമ്മുടെ ചലനസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യമാണ്. ഈ ലോക ആർത്രൈറ്റിസ് ദിനത്തിൽ സന്ധിവേദനകളെ വെറുമൊരു "പ്രായത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥത" എന്ന് കരുതി അവഗണിക്കാതിരിക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസാണോ റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസാണോ എന്ന് കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സ തേടുന്നത് സന്ധികളുടെ തകരാറുകൾ തടയാനും സജീവവും സംതൃപ്തവുമായ ഒരു ജീവിതശൈലി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സഹായിക്കും. ശരിയായ വ്യായാമം, സമീകൃത ആഹാരം, യഥാസമയമുള്ള വൈദ്യസഹായം എന്നിവയിലൂടെ സന്ധികളെ സംരക്ഷിക്കാം, ജീവിതാഭിലാഷങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ നേടിയെടുക്കാം.
തയാറാക്കിയത്: ഡോ. ജോ തോമസ്, സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് - റൂമറ്റോളജി, ആസ്റ്റർ മെഡ്സിറ്റി, കൊച്ചി
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