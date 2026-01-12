Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    General Health
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 2:29 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 2:29 PM IST

    കുട്ടികളിലെ പനിയോടൊപ്പമുള്ള അപസ്മാരം; എപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണണം?

    കുട്ടികളിലെ പനിയോടൊപ്പമുള്ള അപസ്മാരം; എപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണണം?
    കുട്ടികൾക്ക് പനി കാരണം അപസ്മാരം (ഫെബ്രൈൽ സീഷർ) വന്നാൽ ഉടൻ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് അപസ്മാരം അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടുനിൽക്കുകയോ, വീണ്ടും വരികയോ ചെയ്താൽ പനി കുറക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ നൽകുക. നനഞ്ഞ തുണികൊണ്ട് തുടക്കുക, വായിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റുക തുടങ്ങിയ പ്രഥമശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാം. 6 മാസം-6 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ഇത് പലപ്പോഴും അപകടകരമല്ലെങ്കിലും തലച്ചോറിലെ അണുബാധ (മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്) പോലുള്ള ഗുരുതരമായ അവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. മാതാപിതാക്കളില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും ചെറുപ്പത്തില്‍ ഫെബ്രൈല്‍ സീഷര്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അവരുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഫെബ്രൈല്‍ സീഷര്‍ കാണാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

    കുട്ടികളില്‍ 38°C, അതിലധികമോ പനി ഉണ്ടായാല്‍ പെട്ടെന്ന് രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ അപസ്മാരം വന്നതിന് ശേഷമാകാം കുട്ടിക്ക് പനി കാണുന്നത്. ഈ രോഗം ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു വയസ്സിനും ഒന്നര വയസ്സിനും ഇടക്ക് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളില്‍ ആണ്. പഠനങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികളില്‍ രണ്ട് മുതല്‍ അഞ്ച് ശതമാനം പേരില്‍ മാത്രമേ ഇത് കാണാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ്. ഒരു വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ള കുട്ടികളില്‍ ഫെബ്രൈല്‍ സീഷര്‍ വരികയാണെങ്കില്‍, വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത 50 ശതമാനമാണ്. രണ്ടോ അതിലധികമോ തവണ ഫെബ്രൈല്‍ സീഷര്‍ വന്നവരില്‍ 50 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരുതവണ വന്നവരില്‍ 33 ശതമാനം കുട്ടികള്‍ക്ക് വീണ്ടും വരാം.

    എന്താണ് ഫെബ്രൈൽ സീഷർ?

    പനിയോടൊപ്പം പ്രധാനമായും 6 മാസം മുതൽ 6 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന അപസ്മാരമാണ് ഫെബ്രൈൽ സീഷർ. പനി തുടങ്ങി 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് സംഭവിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അപസ്മാരം വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും പനി ശ്രദ്ധിക്കുക. സാധാരണയായി 15 മിനിറ്റിൽ കുറവ് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥ പലപ്പോഴും ജലദോഷപ്പനി, മറ്റ് വൈറൽ അണുബാധകൾ എന്നിവ കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

    ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    സുരക്ഷിതമായി കിടത്തുക: കുട്ടിക്ക് ശ്വാസംമുട്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വശം തിരിഞ്ഞു കിടത്തുക, വായിൽ ഭക്ഷണം, വായു, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റുക.

    തലക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക: കുട്ടിയുടെ തലക്ക് താഴെ മൃദുവായ തലയിണയോ മടക്കിയ തുണിയോ വെക്കുക.

    വസ്ത്രങ്ങൾ അയച്ചിടുക: കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക.

    പനി കുറക്കാൻ: പനിക്കുള്ള മരുന്നുകൾ നൽകുക, നനഞ്ഞ തുണി ഉപയോഗിച്ച് ദേഹം തുടക്കുക

    ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക: എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക. അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ അപസ്മാരം നീണ്ടുനിന്നാൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

    പിടിച്ചു വെക്കരുത്: കുട്ടിയുടെ കൈകാലുകൾ ബലമായി പിടിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇത് ഒടിവുകൾക്കോ പേശി വേദനക്കോ കാരണമാകും.

    ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ നൽകരുത്: അപസ്മാരം നിൽക്കുന്നത് വരെ ഒന്നും കുടിക്കാൻ നൽകരുത്.

    എപ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം

    ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനിയോടെ അപസ്മാരം വന്നാൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ സ്പൈനൽ ടാപ്പ് (CSF പരിശോധന) നിർദേശിച്ചേക്കാം. അപസ്മാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറുകയോ, മറ്റ് തലച്ചോറിലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് സംശയം തോന്നുകയോ ചെയ്താൽ വിശദമായ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമായി വരും.

