    date_range 19 May 2026 12:44 PM IST
    date_range 19 May 2026 12:44 PM IST

    വയറുവേദനയെന്ന് കരുതി തള്ളിക്കളയരുത്; തിരിച്ചറിയണം കുടലിനെ ബാധിക്കുന്ന ‘ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസ്’

    മലവിസർജ്ജനത്തെക്കുറിച്ചോ വിട്ടുമാറാത്ത വയറിളക്കത്തെക്കുറിച്ചോ പരസ്യമായി സംസാരിക്കാൻ മിക്ക ആളുകളും ഇന്നും മടികാണിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഒളിച്ചുവെക്കലും നാണക്കേടും പലപ്പോഴും ഗുരുതരമായ പല ഉദരരോഗങ്ങളും പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാന രോഗാവസ്ഥയാണ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസ് (Inflammatory Bowel Disease - IBD).

    കുടലിനെ ബാധിക്കുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത വീക്കവും വ്രണങ്ങളുമാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. വൻകുടലിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന 'അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ്' (Ulcerative Colitis), ദഹനവ്യവസ്ഥയുടെ ഏതു ഭാഗത്തെയും ബാധിക്കാവുന്ന 'ക്രോൺസ് ഡിസീസ്' (Crohn's Disease) എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. രോഗം ഒളിച്ചുവെക്കേണ്ട ഒന്നല്ലെന്നും, കൃത്യമായ അവബോധത്തിലൂടെയും ചികിത്സയിലൂടെയും ഇതിനോടൊപ്പം സാധാരണ ജീവിതം സാധ്യമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് രോഗമുക്തിയിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി.

    പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളും അപകടസൂചനകളും

    രോഗലക്ഷണങ്ങളെ സാധാരണ ദഹനക്കേടായി കണ്ട് ലളിതമായി അവഗണിക്കുന്നത് അവസ്ഥ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കും. താഴെ പറയുന്ന ഉദര സംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾ വിട്ടുമാറാതെ നീണ്ടുനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്.

    വിട്ടുമാറാത്ത വയറിളക്കം: സാധാരണ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടും ആഴ്ചകളോളം മാറാത്ത വയറിളക്കം, പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്.

    മലത്തോടൊപ്പം രക്തം പോകുക: മലവിസർജ്ജന സമയത്ത് രക്തത്തിന്റെയോ പഴുപ്പിന്റെയോ സാന്നിധ്യം കാണപ്പെടുക.

    കഠിനമായ വയറുവേദന: അടിവയറ്റിൽ വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുന്ന വേദനയും കഠിനമായ മലബന്ധവും.

    ശരീരഭാരം കുറയുക: കാര്യമായ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ശരീരഭാരവും ശാരീരികക്ഷമതയും കുറയുക.

    അമിതമായ തളർച്ചയും: പോഷകാഹാരങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടാത്തതു മൂലമുണ്ടാകുന്ന കടുത്ത വിളർച്ചയും (Anemia) വിട്ടുമാറാത്ത ക്ഷീണവും.

    ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള പനി: ശരീരത്തിനുള്ളിലെ വിട്ടുമാറാത്ത വീക്കം (Inflammation) മൂലം പ്രകടമാകുന്ന നേരിയ പനി.

    രോഗകാരണങ്ങളും സാധ്യതകളും

    ഐ.ബി.ഡി ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെങ്കിലും, താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ രോഗസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.

    പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലെ തകരാറുകൾ (Autoimmune Response): ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ ദഹനവ്യൂഹത്തിലെ കോശങ്ങളെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥ.

    ജനിതക ഘടകങ്ങൾ: കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും IBD-യുടെ ചരിത്രമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഈ രോഗമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

    മാറിയ ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണക്രമവും: അമിതമായി സംസ്കരിച്ച പാക്കറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ, നാരുകൾ (Fiber) കുറഞ്ഞ ആഹാരരീതി, അമിത മദ്യപാനം എന്നിവ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു.

    മാനസിക സമ്മർദവും പുകവലിയും: വിട്ടുമാറാത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം രോഗം വഷളാക്കുമ്പോൾ, പുകവലി ക്രോൺസ് ഡിസീസ് പോലുള്ള അവസ്ഥകളുടെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

    മുൻകൂട്ടിയുള്ള രോഗനിർണ്ണയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

    രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നത് കുടലിനുണ്ടാകുന്ന ദീർഘകാല തകരാറുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. രോഗനിർണ്ണയം വൈകുന്നത് കുടലിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും (Strictures), കുടൽ തുളഞ്ഞുപോകുന്നതിനും (Perforation) കാരണമായേക്കാം. കൂടാതെ, ദീർഘകാലം ചികിത്സിക്കാതിരുന്നാൽ ഇത് വൻകുടലിലെ അർബുദത്തിന് (Colon Cancer) വരെ വഴിതുറക്കാം.

    പ്രധാന പരിശോധനകൾ: വിട്ടുമാറാത്ത ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊളോണോസ്കോപ്പി (Colonoscopy), എൻഡോസ്കോപ്പി, മലപരിശോധന (Fecal Calprotectin), രക്തത്തിലെ വീക്കത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനകൾ (CRP, ESR) എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയരാകേണ്ടതാണ്.

    വിദഗ്ധ നിർദേശങ്ങളും ജീവിതശൈലിയും

    ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസ് എന്നത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കാവുന്ന ഒന്നാണെങ്കിലും കൃത്യമായ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കും.

    ഫുഡ് ഡയറി (Food Diary) സൂക്ഷിക്കുക: ഓരോ വ്യക്തിയിലും രോഗം കൂട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ (Trigger foods) വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. എരിവ്, പുളി, എണ്ണയിൽ വറുത്ത പലഹാരങ്ങൾ, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, കാപ്പി എന്നിവ ചിലരിൽ അസ്വസ്ഥത കൂട്ടാം. ഇത് സ്വയം നിരീക്ഷിച്ച് ആഹാരക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക.

    ഭക്ഷണം ചെറിയ അളവിൽ കഴിക്കുക: ഒരേസമയം അമിതമായി ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ അളവിൽ പല തവണകളായി (Small frequent meals) കഴിക്കുന്നത് ദഹനം സുഗമമാക്കും.

    മാനസികാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക: കുടലും തലച്ചോറും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതിനാൽ (Gut-Brain Axis) സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ യോഗ, ധ്യാനം എന്നിവ ശീലമാക്കുക. ദിവസവും 7-8 മണിക്കൂർ ഉറക്കം ഉറപ്പാക്കുക.

    സ്വയംചികിത്സ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക: ഡോക്ടറുടെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ വേദനസംഹാരികൾ (NSAIDs) കഴിക്കുന്നത് കുടലിലെ വീക്കവും വ്രണങ്ങളും ഇരട്ടിയാക്കും. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് പരിശോധനകൾ പുതുക്കുക.

    (തയാറാക്കിയത്-ഡോ. അരുൺ ആർ.എം, അസ്സോസിയേറ്റ് കൺസൾട്ടന്റ് ഗ്യാസ്‌ട്രോഎന്ററോളജി, ആസ്റ്റർ മിംസ് കാസറഗോഡ്)

    TAGS:diarrheaHealth AlertDigestive System
    News Summary - Don't dismiss it as just a stomach ache
