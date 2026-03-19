പുകവലിയോ മദ്യപാനമോ പൊണ്ണത്തടിയോ ഇല്ല, എന്നിട്ടും ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത; വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരിലും ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പലതാണ്...
ഇന്ത്യയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലമുള്ള മരണങ്ങളിൽ വലിയ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. എൻ.സി.ആർ.ബി (NCRB) കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2022ൽ മാത്രം 12.5% വർധനവുണ്ടായി. മുമ്പ് പ്രായമായവരിലെ രോഗമായി കണ്ടിരുന്ന ഹൃദ്രോഗം, ഇപ്പോൾ 35-45 വയസ്സുകാരിലും വ്യാപകമാകുകയാണ്. വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരിലും ലഹരി ശീലങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരിലും പോലും ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പലതാണ്.
1. ജനിതക കാരണങ്ങൾ: കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും നേരത്തെ ഹൃദ്രോഗം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അടുത്ത തലമുറക്കും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ, രക്തസമ്മർദം എന്നിവ പാരമ്പര്യമായി വരാം. ഇത് ജീവിതശൈലി കൊണ്ട് മാത്രം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല.
2. വിട്ടുമാറാത്ത മാനസിക സമ്മർദം: ജോലിയിലോ ജീവിതത്തിലോ ഉള്ള അമിത സമ്മർദം രക്തസമ്മർദവും ഹൃദയമിടിപ്പും വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് രക്തക്കുഴലുകളിൽ വീക്കം ഉണ്ടാക്കുകയും ഹൃദയാഘാതത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
3. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം: വായുമലിനീകരണത്തിലെ സൂക്ഷ്മകണികകൾ (PM2.5) ശ്വസനത്തിലൂടെ രക്തത്തിൽ കലരുകയും രക്തധമനികളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പുകവലിക്കാത്തവരിൽ പോലും ശ്വാസകോശ അർബുദവും ഹൃദ്രോഗവും വർധിക്കാൻ ഇത് പ്രധാന കാരണമാണ്.
4. തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ശാരീരിക അവസ്ഥകൾ: രക്തത്തിലെ ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ എന്ന ഘടകത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് ജനിതകപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ്. ഇത് പുറമെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കില്ലെങ്കിലും ഹൃദയസ്തംഭനത്തിന് കാരണമാകും. കൂടാതെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില അണുബാധകളും ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കാം.
5. ഭക്ഷണത്തിലെ അപാകതകൾ: ശരീരഭാരം കുറവായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഹൃദയാരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കാനാവില്ല. അമിതമായി മധുരം ചേർത്ത പാനീയങ്ങൾ, സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ, അനാരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ് എന്നിവ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും.
ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ
കുടുംബത്തിൽ ഹൃദ്രോഗ ചരിത്രമുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുക. യോഗ, ധ്യാനം , ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ എന്നിവ ശീലമാക്കുക. പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ അടങ്ങിയ സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കുക. ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുക. ദിവസവും മിതമായ രീതിയിലുള്ള വ്യായാമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. രക്തസമ്മർദം, കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവ കൃത്യസമയത്ത് പരിശോധിക്കുക. ദിവസവും 7 മുതൽ 9 മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങുന്നത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്. ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്തുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കും.
