ഡെന്റൽ ട്രോമ; പല്ലിന് പരിക്ക് സംഭവിച്ചാൽ

ഡെന്റൽ ട്രോമ; പല്ലിന് പരിക്ക് സംഭവിച്ചാൽtext_fields
കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോഴും സൈക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പോഴും കായിക മത്സരങ്ങളിലുമെല്ലാം പല്ലിന് പരിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. റോഡ് അപകടങ്ങൾ, വീഴ്ചകൾ, അടികൾ എന്നിവയും ഇതിന് കാരണമാകാം. ഇത്തരത്തിൽ പല്ലിനും ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന പരിക്കുകളെയാണ് ‘ഡെന്റൽ ട്രോമ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാരിലും കൂടുതലായി കാണുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ അപകടത്തിനുശേഷം ഉടൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. സമയബന്ധിതമായ ചികിത്സ ലഭിച്ചാൽ പലപ്പോഴും സ്വാഭാവിക പല്ല് തന്നെ രക്ഷിക്കാനാകും.
സാധാരണയായി കാണുന്ന പരിക്കുകൾ
- പല്ല് പൊട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒടിയുക
- പല്ല് ഇളകുക
- പല്ല് പൂർണമായി പുറത്തേക്ക് വീഴുക
- ചുണ്ടിലും പല്ലിനുചുറ്റും മുറിവ്, രക്തസ്രാവം
പല്ല് ഒടിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത്
പൊട്ടിയ ഭാഗം കണ്ടെത്തി സൂക്ഷിക്കുക. വായ് ശുദ്ധജലംകൊണ്ട് സാവധാനം കഴുകുക. തുടർന്ന് വൈകാതെ ഡെന്റിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുക. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊട്ടിയ ഭാഗം തന്നെ വീണ്ടും ചേർക്കാൻ കഴിയും.
പല്ല് പൂർണമായി പുറത്തേക്ക് വീണാൽ
ഇത് അടിയന്തര ചികിത്സ ആവശ്യമായ അവസ്ഥയാണ്. പല്ലിന്റെ വേരിൽ തൊടാതെ മുകളിലെ ഭാഗം മാത്രം പിടിക്കുക. പല്ല് ശുദ്ധജലംകൊണ്ട് ഒന്ന് കഴുകാം, പക്ഷേ ഉരയ്ക്കരുത്. കഴിയുമെങ്കിൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് സാവധാനം തിരിച്ചുവെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പാൽ, ഉപ്പുകലർന്ന വെള്ളം, ഉമിനീര് എന്നിവയിൽ സൂക്ഷിച്ച് 30-60 മിനിറ്റിനകം ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണണം.
രക്തസ്രാവമുണ്ടെങ്കിൽ
ശുദ്ധമായ ഗോസോ തുണിയോ ഉപയോഗിച്ച് അമർത്തിപ്പിടിക്കുക. പുറത്ത് തണുത്ത കമ്പ്രസ് വെക്കാം. രക്തസ്രാവം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ ചികിത്സ തേടണം.
ചികിത്സ വൈകിയാൽ?
ഡെന്റൽ ട്രോമ ചികിത്സിക്കാതെ വിട്ടാൽ പല്ലിന്റെ നിറമാറ്റം, അണുബാധ, വേദന, സ്ഥിരമായ പല്ല് നഷ്ടം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
പ്രതിരോധം പ്രധാനമാണ്
- കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക
- സ്പോർട്സിൽ Mouth Guard ഉപയോഗിക്കുക
- വീഴ്ച സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
പല്ലിന് പരിക്ക് സംഭവിച്ചാൽ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ശരിയായ പ്രഥമശുശ്രൂഷയും വേഗത്തിലുള്ള ഡെന്റൽ ചികിത്സയും ഒരു പല്ല് മാത്രമല്ല, ഒരു പുഞ്ചിരിയും രക്ഷിക്കാം.
തയാറാക്കിയത്: ഡോ. നൂറുന്നിസ ഫസൽ (IDA Ernad Women Dental Council)
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register