Madhyamam
    General Health
    Posted On
    8 Aug 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 12:22 PM IST

    അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക ജ്വ​രം: ശ്രദ്ധിക്കണം കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളി​ലെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ

    97 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം മ​ര​ണ​നി​ര​ക്കു​ള്ള രോ​ഗ​മാ​ണി​ത്...
    അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക ജ്വ​രം: ശ്രദ്ധിക്കണം കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളി​ലെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ
    കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​ഴു​ക്കു​ള്ള​തോ ആ​യ ജ​ല സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രി​ൽ വ​ള​രെ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന രോ​ഗ​ബാ​ധ​യാ​ണ് അ​മീ​ബി​ക് എ​ൻ​സെ​ഫ​ലൈ​റ്റി​സ് അ​ഥ​വ അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക ജ്വ​രം. നേ​ഗ്ലെ​റി​യ ഫൗ​ലേ​റി, അ​ക്കാ​ന്ത അ​മീ​ബ, സാ​പ്പി​നി​യ, ബാ​ല​മു​ത്തി​യ എ​ന്നീ അ​മീ​ബ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട രോ​ഗാ​ണു​ക്ക​ൾ ത​ല​ച്ചോ​റി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് രോ​ഗം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്.

    രോ​ഗം മ​നു​ഷ്യ​രി​ൽ​നി​ന്നും മ​നു​ഷ്യ​രി​ലേ​ക്ക് പ​ക​രി​ല്ല. മൂ​ക്കി​നേ​യും മ​സ്തി​ഷ്‌​ക്ക​ത്തേ​യും വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്ന നേ​ർ​ത്ത പാ​ളി​യി​ലു​ള്ള സു​ഷി​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യോ ക​ർ​ണ പ​ട​ല​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സു​ഷി​രം വ​ഴി​യോ അ​മീ​ബ ത​ല​ച്ചോ​റി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ക​യും മെ​നി​ഞ്ചോ എ​ൻ​സെ​ഫ​ലൈ​റ്റി​സ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. 97 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം മ​ര​ണ​നി​ര​ക്കു​ള്ള രോ​ഗ​മാ​ണി​ത്. വെ​ള്ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ലെ ചേ​റി​ലു​ള്ള അ​മീ​ബ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ക​ല​ങ്ങു​ക​യും മൂ​ക്കി​ലൂ​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. രോ​ഗാ​ണു​ബാ​ധ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​കും.

    തീ​വ്ര​മാ​യ ത​ല​വേ​ദ​ന, പ​നി, ഓ​ക്കാ​നം, ഛർ​ദ്ദി, ക​ഴു​ത്ത് തി​രി​ക്കാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്, വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കാ​നു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ. എന്നാൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ രോലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​യാ​ൽ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം. കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ കു​ളി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ആ ​വി​വ​രം ഡോ​ക്ട​റെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം.


    കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണു​ന്ന ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ

    • ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​നു​ള്ള വി​മു​ഖ​ത
    • നി​ഷ്‌​ക്രി​യ​രാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ക
    • സാ​ധാ​ര​ണ​മ​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ
    • ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ അ​പ​സ്മാ​രം, ബോ​ധ​ക്ഷ​യം, ഓ​ർ​മ​ക്കു​റ​വ്

    പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    • കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ കു​ളി​ക്കു​ന്ന​തും ഡൈ​വ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം
    • വാ​ട്ട​ർ തീം ​പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലേ​യും സ്വി​മ്മി​ങ് പൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​യും വെ​ള്ളം കൃ​ത്യ​മാ​യി ക്ലോ​റി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്ത് ശു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം
    • ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ കു​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൂ​ക്കി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം ക​യ​റാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം
    • മ​ലി​ന​മാ​യ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി കു​ളി​ക്കു​ന്ന​തും മു​ഖ​വും വാ​യും ശു​ദ്ധ​മ​ല്ലാ​ത്ത വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ക​ഴു​കു​ന്ന​തും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം

    നീ​ന്ത​ൽ കു​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട ശു​ചി​ത്വ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ

    • ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ വെ​ള്ളം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴു​ക്കി ക​ള​യ​ണം
    • സ്വി​മ്മി​ങ് പൂ​ളി​ന്റെ വ​ശ​ങ്ങ​ളും ത​റ​യും ബ്ര​ഷ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഉ​ര​ച്ച് ക​ഴു​ക​ണം
    • പ്ര​ത​ല​ങ്ങ​ൾ ന​ന്നാ​യി ഉ​ണ​ങ്ങു​വാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം
    • നീ​ന്ത​ൽ കു​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ ഫി​ൽ​റ്റ​റു​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം
    • പു​തി​യ​താ​യി നി​റ​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ളം ക്ലോ​റി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​നു​ശേ​ഷം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം
    • വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് 5 ഗ്രാം ​ക്ലോ​റി​ൻ/ 1000 ലി​റ്റ​ർ വെ​ള്ള​ത്തി​ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി ക്ലോ​റി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണം
    • ക്ലോ​റി​ൻ ലെ​വ​ൽ 0.5 പി.​പി.​എം മു​ത​ൽ 3 പി.​പി.​എം ആ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണം
    Show Full Article
