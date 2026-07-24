എയ്ഡ്സ് പ്രതിരോധത്തിൽ ചരിത്രപരമായ കുതിപ്പ്: ആദ്യ പ്രതിമാസ എച്ച്.ഐ.വി ഗുളിക വരുന്നു, പ്രതീക്ഷയോടെ ലോകം

എയ്ഡ്സ് പ്രതിരോധത്തിൽ ചരിത്രപരമായ കുതിപ്പ്: ആദ്യ പ്രതിമാസ എച്ച്.ഐ.വി ഗുളിക വരുന്നു, പ്രതീക്ഷയോടെ ലോകംtext_fields
ജൊഹാനസ്ബർഗ്: എയ്ഡ്സ് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാവുന്ന വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു. എച്ച്.ഐ.വി അണുബാധ തടയുന്നതിനായി ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിമാസ പ്രതിരോധ ഗുളിക (മന്ത്ലി ഓറൽ പ്രീ-എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫിലാക്സിസ്) നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സുപ്രധാന കരാറിൽ ആസ്പെൻ ഫാർമാകെയർ (Aspen Pharmacare) ഒപ്പുവെച്ചു. പ്രമുഖ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായ മെർക്കിന്റെ (Merck & Co./MSD) അനുബന്ധ സ്ഥാപനവുമായി നടത്തിയ വോളണ്ടറി ലൈസൻസിങ് കരാറിലൂടെയാണ് ചരിത്രനേട്ടം.
ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും മറ്റ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്കും ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് പുതിയ കരാർ. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 129 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് 'അലിമാട്രാവിർ' (Alimatravir / MK-8527) എന്ന പുതിയ മരുന്ന് എത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള ഏഴ് നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാളായി ആസ്പെൻ മാറിയിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായാൽ, എച്ച്.ഐ.വി പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഇതൊരു വലിയ വഴിത്തിരിവായി മാറും.
ആരോഗ്യ രംഗത്ത് പുതിയൊരു വിപ്ലവം
എച്ച്.ഐ.വി പ്രതിരോധത്തിനായി നിലവിൽ ദിവസേന കഴിക്കേണ്ടിവരുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് പകരമായാണ് മാസത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം കഴിക്കുന്ന പുതിയ ഗുളിക വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. ദിവസവും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് മറന്നുപോകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനും, മരുന്നുകളോട് കൂടുതൽ നീതി പുലർത്താനും പ്രതിമാസ ഗുളിക സഹായിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് യുവതികളിലും ഉയർന്ന രോഗസാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിലും പുതിയ മരുന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
ഇതുവരെ എച്ച്.ഐ.വി ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കരാർ ഏറെ നിർണ്ണായകമാണ്. കൂടാതെ, പൊതു-സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ ഒരുപോലെ പ്രതിരോധ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പ്രതീക്ഷയോടെ ലോകം
"ആഫ്രിക്കയിലുടനീളം പുതിയ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് കരാറിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്," എന്ന് ആസ്പെൻ ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റീഫൻ സാദ് വ്യക്തമാക്കി. രോഗ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ശാസ്ത്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് മെർക്ക് അധികൃതരും പ്രതികരിച്ചു.
നിലവിൽ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലുള്ള ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യ ലോകം. പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയം കാണുകയും ഔദ്യോഗിക അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ, എച്ച്.ഐ.വി എന്ന മഹാമാരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരാജി കൈവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിൽ ഒന്നായി പ്രതിമാസ ഗുളികമാറും.
രോധത്തിൽ ചരിത്രപരമായ കുതിപ്പ്: ആദ്യ പ്രതിമാസ എച്ച്.ഐ.വി ഗുളിക വരുന്നു, പ്രതീക്ഷയോടെ ലോകം
ജൊഹാനസ്ബർഗ്: എയ്ഡ്സ് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാവുന്ന വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു. എച്ച്.ഐ.വി അണുബാധ തടയുന്നതിനായി ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിമാസ പ്രതിരോധ ഗുളിക (മന്ത്ലി ഓറൽ പ്രീ-എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫിലാക്സിസ്) നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സുപ്രധാന കരാറിൽ ആസ്പെൻ ഫാർമാകെയർ (Aspen Pharmacare) ഒപ്പുവെച്ചു. പ്രമുഖ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായ മെർക്കിന്റെ (Merck & Co./MSD) അനുബന്ധ സ്ഥാപനവുമായി നടത്തിയ വോളണ്ടറി ലൈസൻസിങ് കരാറിലൂടെയാണ് ചരിത്രനേട്ടം.
ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും മറ്റ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്കും ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് പുതിയ കരാർ. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 129 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് 'അലിമാട്രാവിർ' (Alimatravir / MK-8527) എന്ന പുതിയ മരുന്ന് എത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള ഏഴ് നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാളായി ആസ്പെൻ മാറിയിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായാൽ, എച്ച്.ഐ.വി പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഇതൊരു വലിയ വഴിത്തിരിവായി മാറും.
ആരോഗ്യ രംഗത്ത് പുതിയൊരു വിപ്ലവം
എച്ച്.ഐ.വി പ്രതിരോധത്തിനായി നിലവിൽ ദിവസേന കഴിക്കേണ്ടിവരുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് പകരമായാണ് മാസത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം കഴിക്കുന്ന പുതിയ ഗുളിക വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. ദിവസവും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് മറന്നുപോകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനും, മരുന്നുകളോട് കൂടുതൽ നീതി പുലർത്താനും പ്രതിമാസ ഗുളിക സഹായിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് യുവതികളിലും ഉയർന്ന രോഗസാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിലും പുതിയ മരുന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
ഇതുവരെ എച്ച്.ഐ.വി ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കരാർ ഏറെ നിർണ്ണായകമാണ്. കൂടാതെ, പൊതു-സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ ഒരുപോലെ പ്രതിരോധ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പ്രതീക്ഷയോടെ ലോകം
"ആഫ്രിക്കയിലുടനീളം പുതിയ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് കരാറിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്," എന്ന് ആസ്പെൻ ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റീഫൻ സാദ് വ്യക്തമാക്കി. രോഗ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ശാസ്ത്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് മെർക്ക് അധികൃതരും പ്രതികരിച്ചു.
നിലവിൽ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലുള്ള ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യ ലോകം. പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയം കാണുകയും ഔദ്യോഗിക അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ, എച്ച്.ഐ.വി എന്ന മഹാമാരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരാജി കൈവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിൽ ഒന്നായി പ്രതിമാസ ഗുളികമാറും.
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