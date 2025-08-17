Begin typing your search above and press return to search.
    ദ​ന്ത​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത

    ദ​ന്ത​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത
    ചി​ല​രു​ടെ തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള പ​ല്ലു​ക​ള്‍ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ അ​സൂ​യ തോ​ന്നാ​റി​ല്ലേ? അ​തേ, വെ​ണ്മ​യു​ള്ള​തും ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ പ​ല്ലു​ക​ൾ സ​ക​ല​രു​ടേ​യും സ്വ​പ്ന​മാ​ണ്. അ​ല്‍പ​മൊ​ന്നു ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചാ​ല്‍, തി​ള​ങ്ങു​ന്ന പ​ല്ലു​ക​ള്‍ ന​മു​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​വു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ. എ​ന്നാ​ല്‍, പ​ല​പ്പോ​ഴും പ​ല്ലി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. പ​ല സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്വ​ന്തം പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക​ൾ പ​ല്ലു​ക​ള്‍ക്ക് ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കാ​റു​ണ്ട് എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം.

    ദ​ന്ത​ക്ഷ​യം

    ന​മ്മ​ൾ നി​സ്സാ​ര​മാ​ക്കു​ന്ന എ​ന്നാ​ൽ, മ​നു​ഷ്യ​നെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന രോ​ഗ​മാ​ണ് ദ​ന്ത​ക്ഷ​യം. ന​മ്മു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ സ്ഥാ​നം പ​ല്ലി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, ന​മ്മി​ൽ എ​ത്ര​യാ​ളു​ക​ൾ പ​ല്ലു​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ല്ലു​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് എ​ന്തൊ​ക്കെ ചെ​യ്യ​ണം, ചെ​യ്യ​രു​ത് എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​നം.

    ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​ത്

    ഒ​ന്നാ​മ​ത് പ​ല്ലി​ന് യോ​ജി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ടൂ​ത്ത് ബ്ര​ഷ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. നി​ത്യേ​ന ര​ണ്ടു​നേ​രം ബ്ര​ഷ് ചെ​യ്യു​ക. ഇ​ത് പ​ല്ലി​ന്റെ ഗു​ണ​ത്തി​നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല ന​മ്മു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കും. മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ ടൂ​ത്ത് ബ്ര​ഷ് മാ​റ്റു​ന്ന​താ​ണ് ന​ല്ല​ത്. പ​ല്ലി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ധാ​രാ​ളം പ​ച്ച​ക്ക​റി​യും പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ ഹെ​ൽ​ത്തി ഫു​ഡ് ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ല്ല​താ​ണ്. ഇ​വ​യൊ​ന്നും ക​ഴി​ക്കാ​ത്ത​പ​ക്ഷം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​ള്ള വി​റ്റാ​മി​ന്‍ കി​ട്ടാ​തെ​യാ​കും. വി​റ്റാ​മി​ന്റെ അ​ഭാ​വം ഗു​രു​ത​ര പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളാ​ണു​ണ്ടാ​ക്കു​ക. വെ​ള്ളം ധാ​രാ​ളം കു​ടി​ക്കു​വാ​നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. പ​ല്ല് തേ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ അ​ധി​കം അ​മ​ര്‍ത്തി തേ​ക്ക​രു​ത്. ഒ​പ്പം, നാ​വ് കൂ​ടി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ചു​വ​യ​സ്സ് വ​രെ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ ബ്ര​ഷ് ചെ​യ്ത് ശീ​ലി​പ്പി​ക്ക​ണം. അ​വ​രെ ദ​ന്ത​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​മു​ള്ള​വ​രാ​ക്ക​ണം.

    ഒ​ഴി​വാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്

    നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ചോ​ക്ലേ​റ്റും പു​ക​യി​ല ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക. അ​ത് പ​ല്ലി​ല്‍ അ​ണു​ബാ​ധ​യു​ണ്ടാ​ക്കും. മ​ധു​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ഴി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ക. മ​ധു​രം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ക​ഴി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ന​ന്നാ​യി വാ​യ് ക​ഴു​കു​ക. അ​ല്ലാ​ത്ത പ​ക്ഷം, അ​ത് പ​ല്ലു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ല്‍ പോ​ടു​ക​ൾ കൂ​ടാ​ന്‍ കാ​ര​ണ​മാ​കും. ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ക്ക​രു​ത്, ഇ​ത് രാ​ത്രി മു​ഴു​വ​ൻ പ​ല്ലി​ൽ ചെ​റു​ക​ണി​ക​ക​ൾ അ​വ​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പോ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​തു​പോ​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ണ​ക്ക​മു​ന്തി​രി പോ​ലു​ള്ള ഒ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക. സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് പ​ല്ലു​ക​ളു​ടെ ശു​ചി​ത്വ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​വും പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശീ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ ത​വ​ണ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ദ​ന്ത​രോ​ഗ​വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക.

