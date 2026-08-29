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    Health & Fitness
    Posted On
    date_range 29 Aug 2026 4:02 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2026 4:02 PM IST

    രാവിലെ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി ശീലമാക്കൂ; കരളിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമമെന്ന് ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റ്

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    A cup of black coffee highlighting health benefits for liver protection and medical advice.
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    രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ കുടിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് കാപ്പി മനസ്സിന് ഉന്മേഷം നൽകുന്നതിനൊപ്പം കരളിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏറെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് പ്രമുഖ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ. സൗരഭ് സേഥി. വിവിധ ആഗോള മെഡിക്കൽ പഠനങ്ങളെയും ഗവേഷണങ്ങളെയും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, സ്ഥിരമായി കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ കരൾ രോഗങ്ങളെ തടയാനും രോഗം മൂലമുള്ള മരണസാധ്യത ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം.

    ഏകദേശം 5 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളിൽ നടത്തിയ പഠനമനുസരിച്ച്, പതിവായി കാപ്പി കുടിക്കുന്നവരിൽ ക്രോണിക് ലിവർ ഡിസീസ് മൂലമുള്ള മരണസാധ്യത 49 ശതമാനം വരെ കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, 4.3 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളിൽ നടത്തിയ മെറ്റാ അനാലിസിസ് പ്രകാരം ദിവസവും അധികമായി കുടിക്കുന്ന രണ്ട് കപ്പ് കാപ്പി ലിവർ സിറോസിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത 44 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കുന്നു. കരൾ കാൻസറുകളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഹെപ്പറ്റോസെല്ലുലാർ കാർസിനോമ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത 35 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാൻ കാപ്പിയിലെ ഘടകങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് 22 ലക്ഷം പേരിലധികം ഉൾപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

    കാപ്പിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കഫീൻ മാത്രമല്ല ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് കാരണം. കഫീൻ ഉള്ള സാധാരണ കാപ്പിയും കഫീൻ നീക്കം ചെയ്ത ഡീകാഫ് കാപ്പിയും കരളിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരുപോലെ ഗുണകരമാണ്. കാപ്പിയിൽ സമൃദ്ധമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോളിഫെനോളുകളും ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളും കരൾ കോശങ്ങളിലെ വീക്കം, ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്നിവ കുറയ്ക്കുകയും കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, പഞ്ചസാരയോ കൃത്രിമ മധുരങ്ങളോ ക്രീമറോ ചേർക്കാത്ത ബ്ലാക്ക് കോഫി മിതമായ അളവിൽ കുടിക്കുന്നതാണ് കരളിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമെന്നും വിദഗ്ദ്ധർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

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    TAGS:coffeeliver cirrhosisHealthtips
    News Summary - Coffee Protects Liver Health: Gastroenterologist Explains Science-Backed Benefits
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