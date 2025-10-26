Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health & Fitness
    26 Oct 2025 9:43 AM IST
    26 Oct 2025 9:43 AM IST

    ബാ​ല്യ​കാ​ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​മോ ?

    ബാ​ല്യ​കാ​ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​മോ ?
    ബാ​ല്യ​കാ​ലം മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ക​ല്ലാ​ണ്. ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ന​ല്ല​തോ ചീ​ത്ത​യോ ആ​യി​രു​ന്നാ​ലും, മു​തി​രു​മ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കും. പ്ര​തി​കൂ​ല ബാ​ല്യ​കാ​ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ (Adverse Childhood Experiences ) എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ദു​ര​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ശാ​രീ​രി​ക ദ്രോ​ഹം, മാ​ന​സി​ക പീ​ഡ​നം, കു​ടും​ബ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ, മു​തി​ർ​ന്ന ശേ​ഷം ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വി​ഷാ​ദം (ഡി​പ്ര​ഷ​ൻ), ഉ​ൽ​ക്ക​ണ്ഠ (ആ​ങ്‌​സൈ​റ്റി), പോ​സ്റ്റ്-​ട്രോ​മാ​റ്റി​ക് സ്‌​ട്രെ​സ് ഡി​സോ​ർ​ഡ​ർ (PTSD) തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​ന​സി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ബാ​ല്യ​കാ​ല​ത്തി​ലെ ന​ല്ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ (Positive Childhood Experiences ) മ​ന​സ്സി​ന്‍റെ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    മാ​ന​സി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ

    ശാ​രീ​രി​ക​മോ മാ​ന​സി​ക​മോ ആ​യ പീ​ഡ​നം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മു​തി​രു​മ്പോ​ൾ വി​ഷാ​ദം, ഉ​ൽ​ക്ക​ണ്ഠ, സോ​മ​റ്റൈ​സേ​ഷ​ൻ (മാ​ന​സി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ശാ​രീ​രി​ക ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​ത്) എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. 452 മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രു പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ, കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ മാ​ന​സി​ക രോ​ഗി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ജീ​വി​ച്ച​വ​രി​ൽ വി​ഷാ​ദ​വും ഉ​ൽ​ക്ക​ണ്ഠ​യും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. പോ​സി​റ്റീ​വ് അ​നു​ഭ​വം ഉ​ള്ള​വ​രി​ൽ മ​ന​സ്സി​ന് ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യും ആ​രോ​ഗ്യ​വും ഉ​ള്ള​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും പ്ര​തി​കൂ​ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തെ കു​റ​യ്ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ത് കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും ശു​ഭാ​പ്തി വി​ശ്വാ​സ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്നു. പി​ടി​എ​സ്ഡി പോ​ലു​ള്ള അ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ബാ​ല്യ​കാ​ല ട്രോ​മ​യി​ൽ നി​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്നു. ഇ​ത് ഫ്‌​ളാ​ഷ്ബാ​ക്കു​ക​ൾ, അ​സ്വ​സ്ഥ​ക​ര​മാ​യ ചി​ന്ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ

    ബാ​ല്യ​കാ​ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​യും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. പ്ര​തി​കൂ​ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സാ​മൂ​ഹി​ക പി​ന്മാ​റ്റ​ത്തി​നും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. കാ​ര​ണം ഇ​വ സാ​മൂ​ഹി​ക പി​ന്തു​ണാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഇ​ത് കു​ടും​ബ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​ത​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്നു. പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്, ബാ​ല്യ​കാ​ല പീ​ഡ​നം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ്. ഇ​ത് മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് ന​ല്ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​കു​ന്നു. ഇ​ത് പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക പി​ന്തു​ണാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്നു.

    ഇ​ന്‍റ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ണ​ൽ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ

    വ്യ​ക്തി​പ​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ല്യ​കാ​ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വാ​ധീ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​റ്റാ​ച്ച്‌​മെ​ന്‍റ്​ തി​യ​റി അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ബാ​ല്യ​കാ​ല​ത്തി​ലെ അ​സു​ര​ക്ഷി​ത ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ മു​തി​രു​മ്പോ​ൾ റി​ലേ​ഷ​ൻ​ഷി​പ്പ് പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു (ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന് ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​മോ​ഷ​ണ​ൽ ഡി​സ്‌​റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ). ഇ​വ ഇ​മോ​ഷ​ണ​ൽ പ്രോ​സ​സി​ങ്ങി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ത് ലൈം​ഗി​ക ദു​ർ സ്വ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് ഗാ​ർ​ഹി​ക ഉ​പ​ദ്ര​വം ക​ണ്ട​വ​രി​ൽ വി​ഷാ​ദം, ഉ​ൽ​ക്ക​ണ്ട എ​ന്നി​വ​യ്ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം പോ​സി​റ്റീ​വ് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഇ​ന്‍റ​ർ​ജെ​ന​റേ​ഷ​ണ​ൽ ട്രോ​മ​യെ ത​ട​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ

    ബാ​ല്യ​കാ​ല പ്ര​തി​കൂ​ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ തൊ​ഴി​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു, കാ​ര​ണം ഇ​വ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സി​നെ കു​റ​യ്ക്കു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ മോ​ശം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ജോ​ലി​യി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ത് അ​വ​രു​ടെ ജോ​ലി സ്ഥി​ര​ത കു​റ​ച്ചേ​ക്കും. വി​ഷാ​ദ​വും ഉ​ൽ​ക്ക​ണ്ട​യും ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഇ​ത് തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ ഉ​ത്പാ​ദ​ന ക്ഷ​മ​ത​യി​ലേ​ക്കോ ന​യി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പോ​സി​റ്റീ​വ് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ റി​സോ​ഴ്‌​സു​ക​ളെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ത് തൊ​ഴി​ൽ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്നു. ട്രോ​മ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​വ​രി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ, ഏ​കാ​ഗ്ര​ത എ​ന്നി​വ കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കും.

    ശാ​രീ​രി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ

    മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം, ബാ​ല്യ​കാ​ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ശാ​രീ​രി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​യും സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്നു. മോ​ശം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സോ​മ​റ്റൈ​സേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ക​യും ക്രോ​ണി​ക് അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ളാ​യ ഹൃ​ദ​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​മേ​ഹം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ട്രോ​മ സ്‌​ട്രെ​സ് റെ​സ്‌​പോ​ൺ​സ് സി​സ്റ്റ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി കു​റ​യ്ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പോ​സി​റ്റീ​വ് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​രീ​തി​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ശാ​രീ​രി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ബാ​ല്യ​കാ​ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​യും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ മു​ഖ്യ​മാ​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​തി​കൂ​ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, പോ​സി​റ്റീ​വ് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ച്ചാ​ശ​ക്തി ന​ൽ​കു​ന്നു. തെ​റാ​പ്പി, സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ നെ​ഗ​റ്റീ​വ് സ്വാ​ധീ​ന​ങ്ങ​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കാം. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ളു​ടെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

