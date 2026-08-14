വൃക്കരോഗികൾക്ക് ഡയാലിസിസിൽ നിന്ന് മോചനമോ? വരുന്നു കൃത്രിമ വൃക്ക

വൃക്കരോഗികൾക്ക് ഡയാലിസിസിൽ നിന്ന് മോചനമോ? വരുന്നു കൃത്രിമ വൃക്കtext_fields
ഇന്ത്യയിൽ വൃക്കരോഗികളുടെയും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവരുടെയും എണ്ണം വൻതോതിൽ വർധിക്കുകയാണ്. വൃക്കരോഗികൾ ആഴ്ചയിൽ പലതവണ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തി രക്തം ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമയനഷ്ടം, യാത്ര, പ്രൊസീഡിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അടക്കം രോഗികളുടെ ജീവിതത്തെതന്നെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനൊരു പരിഹാരമായി ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കാവുന്നതും സാധാരണ നിലയിൽ രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായ കൃത്രിമ വൃക്കയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മെഡിക്കൽ ഉപകരണ കമ്പനിയായ നെഫ്രോഡൈറ്റ്. ഡയാലിസിസ് നടത്തുന്ന രീതി മാറ്റാൻ ഈ ഇംപ്ലാന്റിന് കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഹോളീ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണം ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഘടിപ്പിക്കുകയും രക്തത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി അരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു സ്വാഭാവിക വൃക്കയോട് കൂടുതൽ സാദൃശ്യമുള്ളതാണ്. മനുഷ്യരിലെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഇത് വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
എന്താണ് ഹോളീ കൃത്രിമ വൃക്ക?
മെഡിക്കൽ ഉപകരണ കമ്പനിയായ നെഫ്രോഡൈറ്റിന്റെ സഹസ്ഥാപകരായ ഡോ. നിഖിൽ ഷായും ഡോ. ഹീപ് നുഗുയനും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാവുന്ന കൃത്രിമ വൃക്കയാണ് ഹോളീ. ശരീരത്തിന് പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഡയാലിസിസ് മെഷീനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഹോളീ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വയ്ക്കുകയും പെൽവിസിലെ രക്തക്കുഴലുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
രക്തത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ആരോഗ്യമുള്ള വൃക്കകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയുമായി ഇതിന് കൂടുതൽ സാദൃശ്യമുണ്ട്. സ്വാഭാവിക വൃക്കകൾ പോലെ രക്തം തുടർച്ചയായി ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ ഇതിന് സഹായിക്കും.
എങ്ങനെ ഡയാലിസിസ് കുറക്കാൻ കഴിയും?
പരമ്പരാഗത ഹീമോഡയാലിസിസ് സാധാരണയായി ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയാണ് രക്തത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങളും അധിക ജലാംശവും നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഹോളീ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. കൃത്രിമ വൃക്ക ശരീരത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ദിവസം മുഴുവൻ മാലിന്യങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുമെന്ന് നിർമാതാക്കൾ പറയുന്നു. 'ഹോളീ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു, പെൽവിസിലെ രക്തക്കുഴലുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഒരു സാധാരണ വൃക്കയെപ്പോലെ മാലിന്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഫിൽട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു' - ഡോ. ഷാ പറഞ്ഞു.
ദൈനംദിന ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കാം?
നിലവിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഡയാലിസിസ് ആവശ്യമുള്ള രോഗികൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനോ പതിവായി ജോലി ചെയ്യാനോ സാധാരണ ദിനചര്യകൾ പാലിക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായേക്കാം. ഇംപ്ലാന്റ് ഘടിപ്പിച്ചാൽ ഡയാലിസിസിന് സമയം മാറ്റിവെക്കാതെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാനും യാത്ര ചെയ്യാനും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാനും കഴിയും.
ചില രോഗികൾക്ക്, വൃക്ക മാറ്റിവെക്കലിനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉപകരണം താൽക്കാലികമായി ഒരു പാലമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ സാധ്യമല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചികിത്സയായും ഇത് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
പരമ്പരാഗത ഡയാലിസിസിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ഈ ഇംപ്ലാന്റ് നിലവിലെ ചികിത്സ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പറയാൻ സമയമായിട്ടില്ല. ഇംപ്ലാന്റ് ഇതുവരെ മനുഷ്യരിലെ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളും റെഗുലേറ്ററി പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല."ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വൃക്ക മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്ന അളക്കാവുന്ന ഒരു കൃത്രിമ വൃക്ക വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം" - ഡോ. ഷാ പറഞ്ഞു.
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