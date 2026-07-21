പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ പോലും മുഖത്ത് അസഹ്യമായ വേദന..., എന്താണീ ആത്മഹത്യാ രോഗം, ചികിത്സയുണ്ടോ?text_fields
പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് താരം സൽമാൻ ഖാൻ പൊതുപരിപാടിയിൽ ക്ഷീണിതനായി കാണപ്പെട്ടത് ആരാധകർക്കിടയിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ആരാധകരോട് സംവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടിയ ഒരു അസുഖം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. 'സൂയിസൈഡ് ഡിസീസ്' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന 'ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറൽജിയ' എന്ന അസുഖമായിരുന്നു നടനെ ബാധിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനു ശേഷമാണ് ഈ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് പലരും അറിഞ്ഞിരുന്നതു പോലും. പുഞ്ചിരിക്കുകയോ, വെള്ളം കുടിക്കുകയോ, മുഖത്ത് മൃദുവായ കാറ്റ് തട്ടുമ്പോൾ വരെ മുഖത്ത് വൈദ്യുതാഘാതം പോലെ അസഹനീയമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് ഈ അപൂർവ നാഡീരോഗം.
വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴോ പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോഴോ മുഖത്ത് നേരിയ കാറ്റ് ഏൽക്കുമ്പോഴോ പോലും അസഹനീയമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് ന്യൂറോ സർജൻ ഡോ. അരുൺ ഉമ്മൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 'ട്രൈജെമിനൽ ന്യൂറൽജിയ' (Trigeminal Neuralgia) എന്നത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു ദുരിതമല്ല. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ അവസ്ഥകളിൽ ഒന്നാണ് ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറൽജിയയെന്നും എന്നാൽ ഇത് ചികിത്സിക്കാവുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേദനയുമായി കഴിയേണ്ടതില്ല. ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകൾ, കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയകൾ, അത്യാധുനിക മൈക്രോ സർജറികൾ എന്നിവയിലൂടെ ഇന്ന് മികച്ച ആശ്വാസം നേടാനും ജീവിതനിലവാരം വീണ്ടെടുക്കാനും സാധിക്കും. ഡോ. അരുൺ ഉമ്മന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്:
ഒരു പുഞ്ചിരിയോ, അല്പം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതോ, മൃദുവായ കാറ്റോ, അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് തേയ്ക്കുന്നതുപോലെയുള്ള നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളോ പോലും മുഖത്ത് അസഹനീയമായ വൈദ്യുതാഘാതം പോലെയുള്ള വേദനയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം എന്ന ഭയത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചുനോക്കൂ. 'ട്രൈജെമിനൽ ന്യൂറൽജിയ' (Trigeminal Neuralgia) എന്ന രോഗാവസ്ഥയുടെ ദൈനംദിന യാഥാർത്ഥ്യമാണിത്; അതികഠിനമായ വേദന കാരണം ഇതിനെ പലപ്പോഴും "ആത്മഹത്യാ രോഗം" (suicide disease) എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത ഉണ്ടായിട്ടും, ശരിയായ രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പല രോഗികളും വർഷങ്ങളോളം നിശബ്ദമായി ആ വേദന സഹിക്കുന്നു. ഈ രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നത്, പ്രതീക്ഷയും വേദനയില്ലാത്ത ജീവിതവും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടിയാണ്.
എന്താണ് ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറൽജിയ?
മുഖത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത വേദനാജനകമായ അവസ്ഥയാണ് ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറൽജിയ (TGN). ട്രൈജമിനൽ നാഡിയുടെ ഒരു തകരാറാണ് ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറൽജിയ. നമ്മുടെ മുഖത്തിലെ സംവേദനങ്ങൾ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ തലയോട്ടി നാഡിയാണ് ട്രൈജമിനൽ നാഡി. ഇതിന് മൂന്ന് പ്രധാന ശാഖകളുണ്ട്. ഒരു ശാഖ നെറ്റിയിലേക്കും കണ്ണിലേക്കും പോകുന്നു. മറ്റൊന്ന് കവിളിലേക്കും മൂന്നാമത്തേത് താടിയെല്ലിലേക്കും പോകുന്നു.
എന്തെങ്കിലും ഈ നാഡിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയോ കേടുവരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ, അത് യഥാർത്ഥ പരിക്കില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവ തലച്ചോറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വേദന സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കും .
ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറൽജിയയുള്ളവർ വേദനയെ ഇങ്ങനെ വിവരണം ചെയ്യാറുണ്ട്
*വൈദ്യുതാഘാതം പോലെ
*കുത്തുന്നതുപോലെ
*തുളയ്ക്കുന്നതുപോലെ
*പൊള്ളലേൽക്കുന്നതുപോലെ
*അത്യന്തം തീവ്രവും അസഹനീയവുമായത്
സാധാരണയായി മുഖത്തിന്റെ ഒരു വശത്തെയാണ് വേദന ബാധിക്കുന്നത്.
വേദന എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നു?
ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറൽജിയയുടെ വേദന സാധാരണ തലവേദനയിൽ നിന്നോ പല്ലുവേദനയിൽ നിന്നോ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്.
ഇത് പലപ്പോഴും:
*പെട്ടെന്ന് വരുന്നു
* ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ മുതൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും
* ആവർത്തിച്ചുള്ള വേദനകൾ ഉണ്ടാകാം
* ദിവസത്തിൽ പല തവണ സംഭവിക്കാം
പല്ല് തേയ്ക്കൽ, മുഖം കഴുകൽ, സംസാരിക്കൽ, ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ, ചെറുകാറ്റ് മുഖത്ത് തട്ടിയാൽ തുടങ്ങി ലളിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും ഇതിന് കാരണമാകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, അടുത്ത വേദനയെ ഭയന്ന് പലരും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠാകുലരാകുന്നു ഒപ്പം ഒറ്റപ്പെടലിലേക്കും നയിക്കുന്നു.
ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറൽജിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
മിക്ക കേസുകളിലും, തലച്ചോറിനടുത്ത് ട്രൈജമിനൽ നാഡിയിൽ ഒരു രക്തക്കുഴലിൽ മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴാണ് ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറൽജിയ സംഭവിക്കുന്നത്. കാലക്രമേണ, ഈ സ്ഥിരമായ മർദ്ദം നാഡിയുടെ മൈലിൻ എന്ന സംരക്ഷണ പാളിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ആ ആവരണത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, നാഡി തെറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേദന സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വളരെ അപൂർവ്വമായി മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് (എംഎസ്), നാഡിയെ അമർത്തുന്ന ട്യൂമർ, മുഖത്തിലെ പരിക്ക്, സ്ട്രോക്ക് എന്നിവയും കാരണങ്ങളാകാം. ചില കേസുകളിൽ വ്യക്തമായ കാരണം കണ്ടെത്താനാവില്ല.
കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്-
*50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർ
പ്രായമായവരിൽ ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഏത് പ്രായത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കാം.
*സ്ത്രീകളിൽ
(പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ)
രോഗനിർണ്ണയം
രോഗനിർണ്ണയത്തിനായി ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറൽജിയയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പരിശോധനയും ഇല്ല. രോഗിയുടെ വേദനയുടെ വിവരണം, വേദനയുടെ സ്ഥാനം, പ്രകോപന ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലിനിക്കൽ അവതരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡോക്ടർമാർ ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ട്യൂമറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് എന്നിവ ഒഴിവാക്കാൻ എംആർഐ സ്കാനുകൾ നടത്തുന്നു. വേദന പലപ്പോഴും പല്ലിന്റെ പ്രശ്നമായി തോന്നുന്നതിനാൽ, പലരും ആദ്യം ഒരു ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിക്കുകയും, ചിലർ ശരിയായ രോഗനിർണ്ണയം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അനാവശ്യമായ ദന്ത നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്നു.
ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറൽജിയ അപകടകരമാണോ?
ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറൽജിയ ഒരിക്കലും ജീവന് ഭീഷണിയല്ല. മാത്രമല്ല ഇത് തലച്ചോറിനെ തകരാറിലാക്കുകയോ ആയുർദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അസഹ്യമായ വേദന ജീവിതനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. രോഗബാധിതർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ക്രമേണ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം, സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ ഒഴിവാക്കാം, വിഷാദമോ ഉത്കണ്ഠയോ ഉണ്ടാകാം, ഉറക്കക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാം. ചികിത്സ ലഭിക്കാത്ത ഗുരുതരമായ കേസുകളിൽ മാനസിക ക്ലേശം വളരെ തീവ്രമാകാം. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെയുള്ള ചികിത്സ വളരെ പ്രധാനമാകുന്നത്.
ചികിത്സാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ
ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറൽജിയയ്ക്ക് സാധാരണ വേദനസംഹാരികൾ മതിയാകില്ല. നാഡിയുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രത്യേക മരുന്നുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
1. ആദ്യ നിര ചികിത്സയിൽ മരുന്നുകൾ
സാധാരണ വേദനസംഹാരികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറൽജിയയ്ക്ക് നാഡികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ശാന്തമാക്കുന്ന പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ ആവശ്യമാണ്. കർശനമായ മെഡിക്കൽ മേൽനോട്ടത്തിൽ, മരുന്നുകൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ആരംഭിച്ച് സാവധാനം ഡോസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
2. ശസ്ത്രക്രിയാ ചികിത്സകൾ
മരുന്നുകൾ ശരിയാംവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലോ, ശസ്ത്രക്രിയ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ദീർഘകാല ശസ്ത്രക്രിയാ ഓപ്ഷൻ ഇതാണ്:
മൈക്രോവാസ്കുലർ ഡീകംപ്രഷൻ (എംവിഡി)
ഈ പ്രക്രിയയിൽ, ഒരു സർജൻ ട്രൈജമിനൽ നാഡിയിൽ നിന്ന് രക്തക്കുഴൽ നീക്കി അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു ചെറിയ ടെഫ്ലോൺ കുഷ്യൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു.
ഇത് ദീർഘകാല ആശ്വാസം നൽകുകയും അവസ്ഥയെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
പരിഗണിക്കാവുന്ന മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
*റേഡിയോഫ്രീക്വൻസി അബ്ലേഷൻ (വേദന നിർത്താൻ നാഡിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തൽ)
*ബലൂൺ കംപ്രഷൻ
*ഗ്ലിസറോൾ കുത്തിവയ്പ്പ്
*ഗാമ നൈഫ് റേഡിയോസർജറി
ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. ചിലത് മുഖത്ത് മരവിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. എല്ലാ ചികിത്സാ രീതികളിലും വെച്ച്, ശസ്ത്രക്രിയ തീർച്ചയായും ഏറ്റവും സംതൃപ്തികരമായ ഫലം നൽകുന്നു.
ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറൽജിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പലപ്പോഴും ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്:
*ട്രിഗറുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക
*ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മുഖം കഴുകുക
*തണുത്ത കാറ്റ് ഒഴിവാക്കുക
*തീവ്ര വേദനയുള്ളപ്പോൾ മൃദുവായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക
*സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുക
സമ്മർദ്ദം ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറൽജിയയ്ക്ക് കാരണമാകില്ല, പക്ഷേ അത് വേദന കൂടുതൽ വഷളാക്കും. .
മാനസിക പിന്തുണ വളരെ പ്രധാനമാണ്. വേദന പ്രവചനാതീതമായതിനാൽ, അടുത്ത വേദനാഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരന്തരമായ ഭയത്തിലാണ് പലരും ജീവിക്കുന്നത്. ഇത് ക്രമേണ സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടൽ, ഉത്കണ്ഠാ പ്രശ്നങ്ങൾ, വിഷാദം എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറൽജിയ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ആരോഗ്യസംരക്ഷണ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി എല്ലാവരുടെയും മാനസിക പിന്തുണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറൽജിയ ഉള്ള ഒരാൾ നിരാശയെക്കുറിച്ചോ ആത്മഹത്യാ ചിന്തകളെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉടനടി വൈദ്യശാസ്ത്രപരവും മാനസികവുമായ പിന്തുണ അത്യാവശ്യമാണ്.
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