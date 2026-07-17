നമ്മെ നമ്മളാക്കുന്ന രഹസ്യം; സീക്രട്ട് കോഡുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാം

നമ്മെ നമ്മളാക്കുന്ന രഹസ്യം; സീക്രട്ട് കോഡുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാംtext_fields
നിങ്ങളുടെ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ വിരലടയാളം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കണ്ണ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു യന്ത്രത്തിന് നിങ്ങളെ മാത്രം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു?.
അതിന്റെ ഉത്തരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില അത്ഭുതകരമായ ‘സീക്രട്ട് കോഡുകൾ’ ആണ്. പുറമേ നാമെല്ലാം മനുഷ്യരാണെങ്കിലും, ഓരോ വ്യക്തിയെയും മറ്റെല്ലാവരിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക അടയാളങ്ങൾ പ്രകൃതി നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിരലടയാളം മുതൽ ഡി.എൻ.എ വരെ നീളുന്ന ആ അത്ഭുതലോകത്തേക്ക് കടന്നുചെല്ലാം...
ഡി.എൻ.എ (DNA)
ജീവന്റെ വിവരശേഖരം
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശത്തിനുള്ളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഡി.എൻ.എയുടെ പൂർണരൂപം ഡിയോക്സിറൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് (Deoxyribonucleic Acid) എന്നാണ്. ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരശേഖരമായ ഡി.എൻ.എയിലാണ് നമ്മുടെ രൂപം, ഉയരം, മുടിയുടെ സ്വഭാവം, കണ്ണുകളുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ തുടങ്ങി നിരവധി വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഡി.എൻ.എ നാല് അടിസ്ഥാന രാസഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്:
A - അഡിനിൻ (Adenine)
T - തൈമിൻ (Thymine)
G - ഗ്വാനിൻ (Guanine)
C - സൈറ്റോസിൻ (Cytosine)
കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വിവരങ്ങൾ 0,1 എന്നീ ബൈനറി അക്കങ്ങളിലൂടെ സൂക്ഷിക്കുന്നതു പോലെ, ജീവന്റെ വിവരങ്ങൾ പ്രകൃതി A, T, G, C എന്നീ നാല് അക്ഷരങ്ങളുടെ ക്രമീകരണത്തിലൂടെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഡി.എൻ.എയെ ജീവന്റെ ‘രഹസ്യ കോഡ്’ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
ലോകത്തിലെ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ഡി.എൻ.എ ഒരുപോലെയാകാറില്ല. എന്നാൽ ഐഡന്റിക്കൽ (ഒരേ അണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് രൂപംകൊണ്ട) ഇരട്ടക്കുട്ടികൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരേ ഡി.എൻ.എയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ചെറിയ ജനിതകമാറ്റങ്ങൾ കാരണം അവർക്കിടയിലും സൂക്ഷ്മമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
വിരലടയാളം (Fingerprints)
നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പുകളിൽ കാണുന്ന ചെറിയ വരകളുടെയും വളവുകളുടെയും പാറ്റേണുകളെയാണ് വിരലടയാളം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്: ലൂപ്പ് (Loop), വോൾ (Whorl), ആർച്ച് (Arch) എന്നിവയാണ്.
ലോകത്തിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിരലടയാളം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഐഡന്റിക്കൽ ഇരട്ടക്കുട്ടികൾക്കുപോലും വിരലടയാളങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുഞ്ഞ് വളരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സൂക്ഷ്മമായ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം.
കുട്ടികൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് വിരലടയാളത്തിന്റെ പാറ്റേൺ മാറുന്നില്ല; വിരലിന്റെ വലിപ്പം മാത്രമാണ് വളർച്ചക്കനുസരിച്ച് വർധിക്കുന്നത്. അതിനാലാണ് ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ ഇടക്കിടെ പുതുക്കാൻ നിർദേശിക്കുന്നത്.
കണ്ണിന്റെ ഐറിസ് (Iris)
കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നിറമുള്ള ഭാഗമാണ് ഐറിസ്. ഇതിലെ സൂക്ഷ്മമായ വരകൾ, വളവുകൾ, കുഴികൾ, പേശികളുടെ വിന്യാസം എന്നിവ ഓരോ വ്യക്തിയിലും വ്യത്യസ്തമാണ്.
ഐറിസിന്റെ അടിസ്ഥാന പാറ്റേൺ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൃത്യതയുള്ള ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഐറിസ് സ്കാനിങ്.
മുഖലക്ഷണങ്ങൾ
(Face Recognition)
കണ്ണുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം, മൂക്കിന്റെ രൂപം, താടിയെല്ലിന്റെ ഘടന, നെറ്റിയുടെ വീതി തുടങ്ങി മുഖത്തിന്റെ വിവിധ സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ആധുനിക സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിലും സി.സി.ടി.വി കാമറകളിലൂടെയുള്ള തിരിച്ചറിയലിലും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ചെവിയുടെ ആകൃതി (Ear Shape)
ചെവിയുടെ പുറംഭാഗത്തിന്റെ വളവുകൾ, ലോബിന്റെ രൂപം, ഘടന എന്നിവ ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യസ്തമാണ്. പ്രായം കൂടുമ്പോൾ വലുപ്പത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നാലും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന രൂപഘടന പൊതുവേ മാറാതെ നിലനിൽക്കും.
ലിപ് പ്രിന്റ് (Lip Print)
ചുണ്ടുകളിലെ ചെറിയ വരകളുടെയും വിള്ളലുകളുടെയും പ്രത്യേക വിന്യാസത്തെയാണ് ലിപ് പ്രിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ലിപ് പ്രിന്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ ‘ചിലോസ്കോപ്പി’ എന്നാണ് പറയുന്നത്.
നാവിന്റെ അടയാളം
(Tongue Print)
നാവിന്റെ ആകൃതി, ഉപരിതലത്തിലെ ചെറിയ മുകുളങ്ങളുടെ വിന്യാസം, സൂക്ഷ്മമായ വരകൾ എന്നിവ ഓരോ വ്യക്തിയിലും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇപ്പോഴും ഗവേഷണ ഘട്ടത്തിലാണ്.
ശബ്ദ തനിമ
(Voice Recognition)
നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ആവൃത്തി, സംസാരവേഗം, ഉച്ചാരണം, സ്വരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നിവ ഓരോ വ്യക്തിക്കും തനതായതാണ്. ഈ സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വോയ്സ് റെക്കഗ്നിഷൻ അഥവാ വോയ്സ് ബയോമെട്രിക് സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഫോൺ ബാങ്കിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു
നടത്ത ശൈലി
(Gait Analysis)
നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നടക്കുമ്പോൾ കൈകൾ വീശുന്നതും ചുവടുകൾ വെക്കുന്നതും ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ്. ഒരാളുടെ നടത്തത്തിന്റെ പ്രത്യേക ശൈലി ഉപയോഗിച്ചും ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയും.
ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ താളം
(Heartbeat Rhythm)
ഹൃദയത്തിന്റെ ഘടനയും വൈദ്യുതി സിഗ്നലുകളുടെ സഞ്ചാര രീതിയും കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും ഇ.സി.ജി പാറ്റേണിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണപ്പെടാം. ഭാവിയിൽ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയലിനായി ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഡിറ്റക്ടിവ് കോർണർ
ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ നിങ്ങളുടെയും വീട്ടിലെ മറ്റുള്ളവരുടെയും വിരലടയാളങ്ങൾ പതിപ്പിക്കുക.
ഇനി അവയിലെ വരകളുടെ രൂപം ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഓരോരുത്തരുടെയും വിരലടയാളത്തിന്റെ തരം (ലൂപ്പ്, വോൾ, ആർച്ച്) ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തൂ...
വിരലടയാളം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യർ!
ലോകത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായി ചില ആളുകൾക്ക് ജന്മനാ വിരലടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല. 'അഡെർമറ്റോഗ്ലിഫിയ' (Adermatoglyphia) എന്ന അപൂർവ ജനിതക വ്യത്യാസമാണ് ഇതിന് കാരണം. വിരലടയാളം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടിവരുന്നതിനാൽ, ഇതിനെ അനൗപചാരികമായി 'ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിലേ ഡിസീസ്' (Immigration Delay Disease) എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. രണ്ടുപേർക്ക് ലൂപ്പ് പാറ്റേൺ പോലെയുള്ള ഒരേ തരത്തിലുള്ള വിരലടയാളം ഉണ്ടായാലും, അതിലെ സൂക്ഷ്മമായ വരകളുടെ ക്രമീകരണവും വിന്യാസവും ഓരോ വ്യക്തിയിലും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
ഡി.എൻ.എ ദിനം
ജീവന്റെ ജനിതക രഹസ്യങ്ങൾ ലോകത്തിന് തുറന്നുകാട്ടിയ കണ്ടെത്തലുകളെ അനുസ്മരിച്ച് എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ 25ന് ഡി.എൻ.എ ദിനം ആചരിക്കുന്നു. ജനിതക ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർധിപ്പിക്കുക, രോഗനിർണയം, ചികിത്സ, ഫോറൻസിക് അന്വേഷണം, കൃഷി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഡി.എൻ.എയുടെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, വിദ്യാർഥികളിൽ ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള താൽപര്യം വളർത്തുക എന്നിവയാണ് ഡി.എൻ.എ ദിനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ ദിവസം രണ്ട് സുപ്രധാന ശാസ്ത്രീയ നാഴികക്കല്ലുകളെ അനുസ്മരിക്കുന്നു:
1953 ഏപ്രിൽ 25ന് ജെയിംസ് വാട്ട്സണും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും ഡി.എൻ.എയുടെ ഇരട്ട ഹെലിക്സ് (Double Helix) ഘടന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
2003 ഏപ്രിൽ 25ന് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്ട് (Human Genome Project) വിജയകരമായി പൂർത്തിയായതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
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