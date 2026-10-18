കുട്ടിക്കാലം പഠിച്ചുതീർക്കാനുള്ളതല്ല, ജീവിച്ചുതുടങ്ങാനുള്ളതാണ്; അമിത ഗൃഹപാഠം കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ടാക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ

കുട്ടിക്കാലം പഠിച്ചുതീർക്കാനുള്ളതല്ല, ജീവിച്ചുതുടങ്ങാനുള്ളതാണ്; അമിത ഗൃഹപാഠം കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ടാക്കുന്ന അപകടങ്ങൾtext_fields
ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ എ.ഐ ഉപയോഗിക്കാൻ സ്വയം പഠിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ നഴ്സറി തലം മുതൽ അവർക്ക് സ്കൂളുകളിൽ ലഭിക്കുന്നത്, അവരുടെ തന്നെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പിന്തിരിപ്പൻ സമീപനമാണ്. എ.ഐ മുന്നേറുമ്പോഴും അധ്യാപകർ അവരെ കുഞ്ഞുനാളിൽ തന്നെ ഹോംവർക്കുകളിൽ തളച്ചിടുന്നു.ബാല്യവും സർഗ്ഗാത്മകതയും വർക്ക്ഷീറ്റുകൾക്കും അമിതമായ ഗൃഹപാഠങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഹോമിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അമിത ഗൃഹപാഠം പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്ന് ന്യൂറോ സർജൻ ഡോ. അരുൺ ഉമ്മൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടിയുടെ വികസനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ് 5 മുതൽ 10 വയസ്സുവരെയുള്ള കാലഘട്ടമെന്നും ഈ പ്രായത്തിൽ അധിക ഗൃഹപാഠ സമ്മർദ്ദം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ മാനസിക - ശാരീരിക സമ്മർദ്ദത്തിനിടയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.കുട്ടിക്കാലം എന്നത് വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു മത്സരമല്ല; മറിച്ച്, ജിജ്ഞാസ, ആത്മവിശ്വാസം, സർഗ്ഗാത്മകത, വ്യക്തിത്വം എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ജീവിതത്തിലെ അമൂല്യമായ ഒരവസരമാണ്. ഈ പ്രായത്തിൽ, കളികളിലൂടെയും പര്യവേക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചും ചുറ്റുമുള്ള ലോകവുമായി ഇടപഴകിയുമാണ് കുട്ടികൾ ഏറ്റവും നന്നായി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഭാവനയെയും പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്തിനെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ആ നിർണ്ണായക വർഷങ്ങളെ ഹോംവർക്കുകൾ ഒരിക്കലും കവർന്നെടുക്കരുതെന്നും ഡോ. അരുൺ ഉമ്മൻ പറയുന്നു.
ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം:
10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അധിക ഗൃഹപാഠം ദോഷകരമാണ്. ജീവിതവിജയത്തിനായുള്ള മറ്റ് പ്രത്യേക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമാണിത്...
AI കാലഘട്ടത്തിൽ, കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനഃപാഠമാക്കുന്ന കുട്ടികളല്ല, മറിച്ച് സർഗ്ഗാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ആശയവിനിമയം നടത്താനും ഭയമില്ലാതെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും കഴിയുന്നവരായിരിക്കും വിജയിക്കുക. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഇത്തരം മാനുഷിക കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണ് കുട്ടിക്കാലം—പ്രത്യേകിച്ച് പത്ത് വയസ്സിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടം. യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പകരം വെക്കാനാവാത്ത കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്, ഗൃഹപാഠങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ അധിക മണിക്കൂറിലൂടെയും നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
“ഞങ്ങളുടെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും ചെലവഴിക്കുന്നത് സ്കൂളിലാണ്, സൂര്യനു മുമ്പായി ഉണരും, എന്നിട്ടും എല്ലാ ദിവസവും അടുത്ത ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഹോംവർക്കുമായി വീട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. അത് ശരിക്കും അർത്ഥമുള്ളതാണോ?'' — ഹോംവർക്കിനെ കുറിച്ച് നടത്തിയ സർവേയിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പരാമർശമാണിത്.
ഒരു കുട്ടിയുടെ വികസനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ് 5 - 10 വയസ്സുവരെയുള്ള കാലഘട്ടം. ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറ് അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്; സർഗ്ഗാത്മകത, ആത്മവിശ്വാസം, ആശയവിനിമയ ശേഷി, ജിജ്ഞാസ, വൈകാരിക പക്വത എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അടിത്തറ പാകപ്പെടുന്നു. വായനയും എഴുത്തും പഠിക്കുന്നത് അനിവാര്യമാണെങ്കിലും, അമിതമായ ഗൃഹപാഠം, വിജയകരവും പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരുമായ മുതിർന്നവരായി കുട്ടികളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളെത്തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം. ഈ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം കൂടുതൽ വർക്ക്ഷീറ്റുകളല്ല; മറിച്ച് കളിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും ഭാവനയിൽ വിഹരിക്കാനും പുതിയവ സൃഷ്ടിക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും, ഒപ്പം തങ്ങൾ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുമുള്ള അവസരങ്ങളാണ്.ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ഒരു കുട്ടിക്ക് കഴിവുള്ളതായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം കാണിക്കുകയും അവനുവേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ അധികമായ സിലബസ് അധിഷ്ഠിതമായ പഠനം നിർബന്ധിതമാക്കുന്നത് അവന്റെ സ്വഭാവരൂപീകരണത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നു. ജീവിതം അംഗീകരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ മാർക്കുകളെയല്ല, മറിച്ച് കഴിവുകളെയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗൃഹപാഠം മോശമായി പെരുമാറുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഗൃഹപാഠത്തിന്റെ പതിപ്പ് അതിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഗൃഹപാഠം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഇത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു രാത്രിയിൽ ശരാശരി 3-4 മണിക്കൂർ ഗൃഹപാഠം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.സ്കൂളുകളുടെ ഏക ലക്ഷ്യം കുട്ടികളെ പിന്നീട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹായിക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അധിക ഗൃഹപാഠം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഹാനികരമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നുവെന്ന് പല പഠനങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിരക്കിൽ, മോശം മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കൊപ്പം ഗൃഹപാഠത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ അളവും വരും വർഷങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കും.അമിതമായ ഗൃഹപാഠത്തിന്റെ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?വളരെയധികം ഗൃഹപാഠം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമ്മർദ്ദം, ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ എന്നിവ അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാക്കും, കൂടാതെ കുറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് സ്കോറുകൾക്ക് പോലും കാരണമാകാം. അധിക ഗൃഹപാഠത്തിന്റെ അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദം കാരണം കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള ബന്ധത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് പല പഠനങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നു.എത്രയധികം ഗൃഹപാഠമാണ് 'വളരെ കൂടുതൽ' ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്?ഒരു ഗ്രേഡ് കാലയളവിന് 10 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന ഗൃഹപാഠം അമിതമാണെന്ന് നാഷണൽ പിടിഎയും ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ അസോസിയേഷനും സമ്മതിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന് 30 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഗൃഹപാഠം ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. ഒരു ഹോംവർക്ക് അസൈൻമെന്റ് ഓരോ കുട്ടിക്കും എത്ര സമയമെടുക്കും എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലാണ് പ്രശ്നം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ, ഓരോ കുട്ടിയും വ്യത്യസ്തരാണ്. ഒരു കുട്ടി അസൈൻമെന്റ് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയേക്കാം, മറ്റൊരാൾ അതിനായി മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിച്ചേക്കാം. ആ സമയത്ത്, ആ കുട്ടിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്ലാൻ കൊണ്ടുവരാൻ അധ്യാപകനുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് വ്യക്തിഗത മാതാപിതാക്കളാണ്.
ഗൃഹപാഠം കുടുംബ സമയത്തെ ബാധിക്കുമോ?
അമിതമായ ഗൃഹപാഠം ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ കുടുംബ സമയം കുറയ്ക്കും. ഗൃഹപാഠത്തിൽ സഹായിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിവില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സത്യമാണ്. സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, വഴക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു, ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള കുടുംബ സമയവും ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
അമിതമായ ഹോംവർക്ക് മൂലമുണ്ടാവുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ:
ശരിയായ ഉറക്കം കിട്ടാതെ വരുന്നു - ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തു തന്നെ ഗൃഹപാഠം തീർക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ കുട്ടികൾ അധികസമയം അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയും അതുമൂലം ഉറക്കക്കുറവ് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുമൂലം ക്ലാസ് സമയം വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉറക്കംതൂങ്ങുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടായേക്കാം. ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ, തലവേദന, അധിക ശരീരഭാരം, പൊതുവായ സമ്മർദ്ദം എന്നിവയും സംഭവിക്കാം.
ഗൃഹപാഠം ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് കാരണമാകുമോ?
സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവ്വകലാശാല നടത്തിയ ഒരു പഠനം നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത്, തങ്ങൾ ഗൃഹപാഠത്തിനായി "വളരെയധികം സമയം" ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. ഗൃഹപാഠത്തിന് പുറമെ കുടുംബ സമയവും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ, തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സന്തുലിതമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതായും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉദ്ധരിച്ചു, ഇത് ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് കാരണമാകാം
ബാല്യം അപഹരിക്കുന്നുണ്ടോ?
ഒരു കുട്ടിക്ക് അമിതമായ ഗൃഹപാഠങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് സ്കൂളിന് പുറത്തുള്ള അവരുടെ ജീവിതം സന്തുലിതമാക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അവരുടെ ബാല്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം. പുറത്തേക്ക് പോകാനോ സുഹൃത്തുക്കളുമായി കളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ കുഞ്ഞുസമയങ്ങൾ നഷ്ടമാവുമ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്തെ നാഴികക്കല്ലായ അനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് എന്നേക്കുമായി നഷ്ടമാവുന്നു. ഗൃഹപാഠം ഏകാന്തതയ്ക്കോ സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടലിനോ കാരണമാകുന്നു.
ഒരു കുട്ടിയുടെ മസ്തിഷ്കം ആരോഗ്യമുള്ള, സന്തോഷമുള്ള, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള, കഴിവുള്ള, വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ ബന്ധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നിർണായക സമയമാണ് ആദ്യകാലങ്ങൾ. എന്നിരുന്നാലും, ഓരോ ഘട്ടത്തിലും, ഒരു കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് അവൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരിൽ നിന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം സ്നേഹം, പ്രതികരണശേഷി, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം, മനസ്സിലാക്കൽ, സമയം എന്നിവയാണ്.
10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ അമിത ഗൃഹപാഠം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം. ഈ പ്രായത്തിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള പഠനം സ്കൂളിൽ തന്നെ നടത്താവുന്നതാണ്. കുട്ടിക്കാലം എന്നത് വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു മത്സരമല്ല; മറിച്ച്, ജിജ്ഞാസ, ആത്മവിശ്വാസം, സർഗ്ഗാത്മകത, വ്യക്തിത്വം എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ജീവിതത്തിലെ അമൂല്യമായ ഒരവസരമാണ്. ഈ പ്രായത്തിൽ, കളികളിലൂടെയും പര്യവേക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചും ചുറ്റുമുള്ള ലോകവുമായി ഇടപഴകിയുമാണ് കുട്ടികൾ ഏറ്റവും നന്നായി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഭാവനയെയും പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്തിനെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ആ നിർണ്ണായക വർഷങ്ങളെ ഹോംവർക്കുകൾ ഒരിക്കലും കവർന്നെടുക്കരുത്. നാളെയൊരു മികച്ച വ്യക്തിയായി അവർ വളരണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവരുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ആവശ്യമായ സമയം ഇന്ന് അവർക്ക് നൽകുക. ഭാരമേറിയ സ്കൂൾ ബാഗുകളല്ല, മറിച്ച് സമ്പന്നമായ ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങളാണ് മികച്ചൊരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്.
- ഡോ. അരുൺ ഉമ്മൻ (ന്യൂറോ സർജൻ)
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