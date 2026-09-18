വെയിലത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തലവേദന ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ!text_fields
ശക്തമായി ലഭിക്കേണ്ട സമയത്ത് നല്ല ചൂടാണ് കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വെയിലിന് ശക്തമായ ചൂടും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. പലർക്കും ഇത്തരത്തിൽ കനത്ത വെയിലത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കടുത്ത തലവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതും സാധാരണമാണ്. 'സൗര തലവേദന' (Solar Headache) അല്ലെങ്കിൽ 'ഹീറ്റ് ഹെഡേക്ക്' (Heat Headache) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പിന്നിൽ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രധാന ജൈവരാസപരമായ മാറ്റങ്ങളും പരിസ്ഥിതി ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്.
കാരണങ്ങൾ
നിർജ്ജലീകരണം: വെയിലത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിയർപ്പിലൂടെ ശരീരത്തിലെ ജലാംശവും സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളും വൻതോതിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ശരീരത്തിന് നിർജ്ജലീകരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിലെ കോശകലകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വറ്റുകയും അവ താത്കാലികമായി ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് തലയോട്ടിയിലെ വേദനയറിയുന്ന ഞരമ്പുകളിൽ വലിവും സമ്മർദ്ദവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് കടുത്ത തലവേദനയായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
രക്തക്കുഴലുകളുടെ വികാസം: ശരീര താപനില അമിതമായി ഉയരുമ്പോൾ ശരീരം സ്വയം തണുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തലച്ചോറിലേക്കും തലയോട്ടിയിലേക്കും രക്തം എത്തിക്കുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയെ വാസോഡിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കുമ്പോൾ നാഡിഞരമ്പുകളിൽ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകുകയും തലവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
കണ്ണുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അമിത ആയാസം: കത്തുന്ന വെയിലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് കണ്ണിലേക്ക് പതിക്കുകയും കണ്ണിന്റെ പ്യൂപ്പിൾ ചുരുങ്ങുകയും കൺപോളകളുടെ പേശികൾക്ക് സമ്മർദ്ദമേറുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളും വെളിച്ചത്തിന്റെ അമിതമായ പ്രതിഫലനവും കണ്ണിലെ ഞരമ്പുകൾക്ക് പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്തും കണ്ണുകൾക്ക് പിന്നിലും വേദന പടർത്താൻ കാരണമാകുന്നു.
മൈഗ്രേൻ: മൈഗ്രേൻ രോഗികൾ വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് ശക്തമായ തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകും. പെട്ടെന്നുള്ള താപനില വ്യതിയാനം, അമിതമായ വെളിച്ചം, അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ വ്യതിയാനം എന്നിവ തലച്ചോറിലെ സെറോട്ടോണിൻ പോലുള്ള രാസവസ്തുക്കളുടെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു. ഇത് മൈഗ്രേൻ അറ്റാക്കിന് വഴിവെക്കുന്നു.
സൈനസും താപനില വ്യതിയാനവും: വെയിലത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തലയിലും നെറ്റിയിലും അമിതമായി വിയർപ്പ് തങ്ങിനിൽക്കുന്നത് സൈനസ് അറകളിൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകും. കൂടാതെ, കടുത്ത വെയിലിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് എയർകണ്ടീഷണർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുറികളിലേക്ക് കയറുന്നത് ശരീര താപനിലയിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റമുണ്ടാക്കുകയും തലവേദന വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ
ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്തുക: വെയിലത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപും ശേഷവും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. വെറും വെള്ളത്തിന് പകരം കരിക്കിൻ വെള്ളം, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അടങ്ങിയ ORS ലായനി, ഉപ്പിട്ട സംഭാരം (മോര്), ചെറുനാരങ്ങാവെള്ളം എന്നിവ കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ലവണാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.
സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് കൊള്ളരുത്: സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് തലയിലും മുഖത്തും പതിക്കുന്നത് തടയാൻ കുട, വീതിയുള്ള തൊപ്പി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക. UV പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള നല്ല സൺഗ്ലാസുകൾ ധരിക്കുന്നത് കണ്ണുകളുടെ ആയാസം കുറയ്ക്കും.
അന്തരീക്ഷ താപനില ക്രമീകരിക്കുക: വെയിലത്ത് നിന്ന് വന്നയുടൻ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയോ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. കുറച്ചുസമയം തണലിൽ വിശ്രമിച്ച് ശരീര താപനില സാധാരണ നിലയിലായ ശേഷം മാത്രം കുളിക്കുക.
കോൾഡ് കംപ്രസ്: തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ തുണിയോ ഐസ് പാക്കോ നെറ്റിയിലും കഴുത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തും വെയ്ക്കുന്നത് വികസിച്ച രക്തക്കുഴലുകളെ ചുരുക്കാനും വേദനയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ശമനം നൽകാനും സഹായിക്കും.
കഫീൻ, ആൽക്കഹോൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക: കടുത്ത വെയിലുള്ള സമയങ്ങളിൽ ചായ, കാപ്പി, മദ്യം എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക. ഇവ ശരീരത്തിലെ നീർവാർച്ച വേഗത്തിലാക്കി നിർജ്ജലീകരണം കൂട്ടും.
ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക: കടുത്ത വെയിലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കക്കിരി, തണ്ണിമത്തൻ തുടങ്ങിയ ജലാംശം കൂടുതലുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
എപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണണം
വെയിലത്തു നിന്നുള്ള സാധാരണ തലവേദന വിശ്രമിച്ചാലും വെള്ളം കുടിച്ചാലും കുറയും. എന്നാൽ തുടർച്ചയായ പനി, ഛർദ്ദി, ബോധക്ഷയം അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ തലകറക്കം, കാഴ്ച മങ്ങൽ, സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, കൈകാലുകൾക്ക് തളർച്ച, മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടും തലവേദന മണിക്കൂറുകളോളം നിലനിൽക്കുക തുടങ്ങിയവ കണ്ടാൽ വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കണം.
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