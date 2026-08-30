കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ? സ്ട്രെങ്ത് വ്യായാമങ്ങൾ സുഖനിദ്രയ്ക്ക് വഴിതുറക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ

കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ? സ്ട്രെങ്ത് വ്യായാമങ്ങൾ സുഖനിദ്രയ്ക്ക് വഴിതുറക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾtext_fields
ഉറക്കമില്ലായ്മയും രാത്രിയിലെ നിരന്തരമായ ഉണരലും മൂലം പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ആശ്വാസകരമായ നിർദേശവുമായി ഫിറ്റ്നസ്-ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ. സ്ഥിരമായ സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് വ്യായാമങ്ങൾ ശീലമാക്കുന്നത് ആഴത്തിലുള്ള ശാന്തമായ ഉറക്കം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കാൻ ഏറെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ശാരീരിക ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്താനും ഉറക്ക-ഉണർവ് ചക്രത്തെ ക്രമീകരിക്കാനും റെസിസ്റ്റൻസ് വ്യായാമങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയുമാണ് പലരിലും ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം. സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് പേശികളിലെ ശാരീരിക പിരിമുറുക്കം അയയ്ക്കുകയും സ്ട്രെസ് ഹോർമോണുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശരീരത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, പകൽസമയത്തെ ക്ഷീണം കുറയ്ക്കാനും രാത്രിയിൽ ശരീരത്തിന് വിശ്രമം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന സ്വാഭാവിക സൂചന തലച്ചോറിന് നൽകാനും ഇത് ഉപകരിക്കും. ഉറക്കത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സ്ലീപ് അപ്നിയ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന അമിതഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും ഇത്തരം വ്യായാമങ്ങൾ ഉത്തമമാണ്.
എന്നാൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന സമയക്രമവും പ്രധാനമാണെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ദ്ധർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. രാവിലെയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഉറക്കത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുമെങ്കിലും, ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരീരതാപനിലയും ഹൃദയമിടിപ്പും വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഇടയാക്കും. ബോഡി വെയ്റ്റ് വ്യായാമങ്ങളായ സ്ക്വാറ്റുകൾ, പ്ലാങ്കുകൾ, പുഷ്-അപ്പുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം 15-20 മിനിറ്റ് വ്യായാമം ചെയ്തുതുടങ്ങുന്നത് തുടക്കക്കാർക്ക് സുഖനിദ്ര നൽകാൻ സഹായകരമാകും.
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