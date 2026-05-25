ഇരുന്ന് ജോലിചെയ്യുന്നവരാണോ, എങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളെ കരുതിക്കോളൂ...
ന്യൂഡൽഹി: എട്ട് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് ജോലിചെയ്യുക എന്നത് ഇന്ന് സർവസാധാരണ കാര്യമാണ്. ഓഫീസ് കസേരയിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ ശ്രദ്ധയോടെ ജോലി ചെയ്യുക, ദീർഘസമയം വാഹനമോടിക്കുക, ദീർഘനേരം ഫോൺ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക തുടങ്ങി ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നാം ഭൂരിഭാഗവും ഇരുന്നാണ് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്.ഈ ദിനചര്യ ശാരീരികമായി വിശ്രമം നൽകുന്നതായി തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ അത് വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മനുഷ്യശരീരം അടിസ്ഥാനപരമായി ചലനാത്മകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദീർഘനേരം അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തപ്രവാഹം തിരികെയെത്തിക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ പമ്പിനെയും കണങ്കാൽ പേശികളെയും പൂർണമായും പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പേശി സങ്കോചങ്ങൾ ഇല്ലാതെ, കാലുകളിൽ നിന്ന് രക്തം തിരികെ മുകളിലേക്ക് വരാൻ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിനെതിരായ ഘർഷണം കൂടുതൽ നടത്തേണ്ടിവരും. ഇത് കാലക്രമേണ രക്തക്കുഴലുകളുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയും വാസ്കുലർ രോഗത്തിന് വളരെ ഇടയാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
എട്ട് മണിക്കൂറോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, ശരീരത്തിന്റെ താഴ് ഭാഗങ്ങൾ പതിവായി പരിശോധിക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ്. മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലിലെ രക്തചംക്രമണം തകരാറിലാണെന്ന് വ്യക്തമാവും.
1. ദ്രാവകം അടിഞ്ഞുകൂടൽ: കണങ്കാലിലും കാലിലും സ്ഥിരമായ വീക്കം (എഡീമ). മന്ദഗതിയിലുള്ള രക്തചംക്രമണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്നുള്ള സൂചകങ്ങളിലൊന്നാണ് കണങ്കാലുകൾ, പാദങ്ങൾ, കണങ്കാൽ പേശികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വീക്കം. ഇതിനെ പെരിഫറൽ എഡീമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
പൂർണ ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികളിൽ പോലും, ഏതാനും മണിക്കൂർ തടസ്സമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് കാൽമുട്ടിന് പിന്നിലെ പോപ്ലൈറ്റൽ ധമനിയിൽ രക്തപ്രവാഹവും വാസ്കുലർ ഷിയർ സമ്മർദവും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് നേച്ചർ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്.
2. സിരകളുടെ കേടുപാടുകൾ
രക്തചംക്രമണം മോശമാകുന്നത് ഉപരിതലത്തിനടിയിൽ മാത്രമല്ല അത് ശരീരഘടനയെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ള സിരകളിൽ രക്തം പിന്നിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് തടയുന്ന ചെറുതും വൺ-വേ വാൽവുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ കൈകാലുകളുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് രക്തം തുടർച്ചയായി അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ഇത് സിരകളിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കാലക്രമേണ, ഈ ആന്തരിക വാൽവുകൾ ദുർബലമാവുകയും പരാജയപ്പെടുകയും നീട്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. രക്തം പിന്നിലേക്ക് ഒഴുകാനും സ്ഥിരമായി അടിഞ്ഞുകൂടാനും തുടങ്ങുന്നു. ഇത് സ്പൈഡർ സിരകൾ (ചർമത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തോട് ചേർന്നുള്ള ചുവപ്പ്, നീല അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പിൾ സിരകളുടെ നേർത്ത, വെബ് പോലുള്ള കൂട്ടങ്ങൾ), വെരിക്കോസ് സിരകൾ (പുറത്തേക്ക് വീർക്കുന്ന വലിയ, വളഞ്ഞ, കയറുപോലുള്ള നീല സിരകൾ) എന്നിവ വികസിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നു.
3. നാഡീ ക്ഷതം: വളരെ നേരം ഇരിക്കുന്നത് നാഡികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും തകരാറിലാക്കും. ഏറെ സമയം ഇരുന്നതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് ഇക്കിളി അനുഭവപ്പെടുകയോ കണങ്കാൽ പേശികളിലെ സ്പർശനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതും ഒരു പ്രധാന അപകട ലക്ഷണമാണ്.
വീക്കം, വെരിക്കോസ് വെയിനുകൾ, ഇക്കിളി എന്നിവ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും, നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന രക്തചംക്രമണ സ്തംഭനത്തിന്റെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ പരിണതഫലം ഡീപ് വെയിൻ ത്രോംബോസിസ് (DVT) ആണ്. കാലിലെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള സിരകളിലൂടെ രക്തം വളരെ സാവധാനത്തിൽ നീങ്ങുമ്പോൾ, അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കട്ടയായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ കട്ട പൊട്ടിയാൽ, അത് രക്തപ്രവാഹത്തിലൂടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയും ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന പൾമണറി എംബോളിസത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം
ഓരോ 30 മുതൽ 60 മിനിറ്റിലും രണ്ട് മിനിറ്റ് നിൽക്കുകയോ നടക്കുകയോ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇരിക്കുമ്പോൾ, കണങ്കാൽ പേശിയിൽ പമ്പ് യാന്ത്രികമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപ്പൂറ്റി ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷൂവോ ചെരിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുക, കാൽ വിരലുകൾ ഇളക്കുക, കണങ്കാൽ ജോയിന്റുകൾ ചലിപ്പിക്കുക. രണ്ട് കാലുകളും തറയിൽ പരന്നുകിടക്കുക, കാലിൻമേൽ കാൽ കയറ്റിവെക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാൽമുട്ടുകൾ ഇടുപ്പിനോടൊപ്പമോ ചെറുതായി താഴെയോ ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. സ്ഥിരമായി ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്ത ശേഷം 15 മിനിറ്റ് നേരം ഹൃദയനിരപ്പിന് മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തലയിണയിൽ കാലുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക.
