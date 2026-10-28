ഐസ് മസാജ് മുഖത്തെ സുഷിരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുമോ? വൈറൽ ബ്യൂട്ടി ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ത്വഗ് രോഗ വിദഗ്ധർ പറയുന്നതെന്ത്?text_fields
സൗന്ദര്യ വർധനക്കും ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനുമുള്ള പൊടിക്കൈകളാണ് ഇന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ വൈറലാകുന്നത്. സെലിബ്രിറ്റികൾ പോലും ഇത്തരം പേജുകൾ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡാകുന്ന ബ്യൂട്ടി ടിപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് മുഖത്തെ ഐസ് മസാജ്. മുഖത്ത് ഐസ് മസാജ് ചെയ്യുകയോ മുഖം ഐസ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മുഖത്തെ തുറന്ന സുഷിരങ്ങളുടെ (pores) വലിപ്പം കുറയ്ക്കാനും തിളക്കമുള്ള ചർമ്മം നൽകാനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് ഇത്തരം യൂട്യൂബർമാരുടെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ ഇത് പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വാധീനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
സുഷിരങ്ങൾ ചെറുതാക്കി മാറ്റുമോ?
ബെംഗളൂരുവിലെ ഡോ. ശ്വേതാസ് സ്കിൻ സൂത്ര ക്ലിനിക്കിലെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. ശ്വേത ശ്രീധറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മുഖത്ത് ഐസ് ഉരസുന്നത് സുഷിരങ്ങളെ ചുരുക്കുകയോ അവയുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ചർമ്മത്തിൽ തണുത്ത താപനിലയുടെ താൽക്കാലിക ഫലങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധാരണ തെറ്റിദ്ധാരണയാണിത്. ഐസ് പുരട്ടുമ്പോൾ ചർമ്മം മിനുസമാർന്നതുപോലെയും കുറച്ചുനേരത്തേക്ക് നീർക്കെട്ട് കുറഞ്ഞതുപോലെയും തോന്നാമെങ്കിലും, ഇത് സുഷിരങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വലിപ്പത്തെയോ ഘടനയെയോ മാറ്റുന്നില്ല.
"സുഷിരങ്ങളുടെ വലിപ്പം പ്രധാനമായും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത് ജനിതകശാസ്ത്രം, ചർമ്മത്തിന്റെ തരം, സെബത്തിന്റെ ഉത്പാദനം, പ്രായം, ചർമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ്. എണ്ണമയമുള്ള ചർമ്മമുള്ള ആളുകളിൽ സുഷിരങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രകടമായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്, കാരണം അമിതമായ സെബവും അടിഞ്ഞുകൂടിയ ചത്ത ചർമ്മകോശങ്ങളും സുഷിരങ്ങളെ കൂടുതൽ ദൃശ്യമാക്കാം," ഡോ. ശ്വേത വ്യക്തമാക്കി. നമ്മൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ ചർമ്മത്തിന് കൊളാജനും ഇലാസ്റ്റിനും നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഇത് സുഷിരങ്ങൾ വലുതാകാൻ കാരണമാകും. അൾട്രാവയലറ്റ് ആഘാതം ഈ പ്രക്രിയയെ വേഗത്തിലാക്കും.
ഐസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്
ഐസ് ചർമ്മവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ, തണുത്ത താപനില ഉപരിതലത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ താൽക്കാലികമായി ചുരുങ്ങാൻ കാരണമാകുന്നു, ഇതിനെ വാസോസൺസ്ട്രിക്ഷൻ (vasoconstriction) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് മുഖത്തെ നേരിയ നീർക്കെട്ടും വീക്കവും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും, ഇത് ചർമ്മം താൽക്കാലികമായി കൂടുതൽ മുറുകിയതും പുതുമയുള്ളതുമായി കാണപ്പെടാൻ ഇടയാക്കും. തണുപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രഭാവം ചില കോശജ്വലന ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്ന് ചെറിയ ആശ്വാസം നൽകിയേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഫലങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണ്. ചർമ്മം സാധാരണ താപനിലയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ, സുഷിരങ്ങളുടെ രൂപം സാധാരണയായി അതിന്റെ മുൻപത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുന്നു.
"സുഷിരങ്ങൾ ചെറുതായി കാണപ്പെടുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെറുതാകുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സുഷിരങ്ങൾ രോംകൂപങ്ങളുടെയും സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികളുടെയും സ്വാഭാവിക തുറസ്സുകളാണ്. അവയ്ക്ക് വാതിലുകൾ പോലെ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും കഴിയില്ല, കൂടാതെ ഐസ് അവയുടെ അളവുകൾ സ്ഥിരമായി മാറ്റുകയുമില്ല," ഡോ. ശ്വേത പറഞ്ഞു.
മുഖത്ത് ഐസ് ഉരസുന്നതിന്റെ ആഘാതം
മുഖത്ത് നേരിട്ട് ഐസ് ഉരസുന്നത് ദോഷകരമാകുമെന്നും, സെൻസിറ്റീവ് ആയ ചർമ്മത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും ഡോ. ശ്വേത വ്യക്തമാക്കി. അമിതമായി തണുപ്പേൽക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷണ പാളിയെ (skin barrier) തകരാറിലാക്കുകയും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുകയും, തീവ്രമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, തണുപ്പ് മൂലമുള്ള പരിക്കുകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. റോസേഷ്യ (rosacea), സെൻസിറ്റീവ് ചർമ്മം ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിനോട് സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയ അവസ്ഥകളുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ജാഗ്രത പാലിക്കണം, കാരണം തണുപ്പേൽക്കുന്നത് ചുവപ്പ് നിറമോ അസ്വസ്ഥതയോ വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം.
വലുതായ സുഷിരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, കൂടുതൽ സ്ഥിരമായ ഒരു ചർമ്മസംരക്ഷണ റൊട്ടീൻ പിന്തുടരുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം. മൃദുവായ ക്ലെൻസിങ് അമിത എണ്ണയും അഴുക്കും നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു, അതേസമയം സാലിസിലിക് ആസിഡ് സുഷിരങ്ങളിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ സഹായിക്കും. റെറ്റിനോയിഡുകൾ ചർമ്മത്തിന്റെ ഘടന മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും കാലക്രമേണ കൊളാജൻ ഉത്പാദനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും സൂര്യന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിനും നോൺ-കോമെഡോജെനിക് മോയ്സ്ചറൈസറുകളും ബ്രോഡ്-സ്പെക്ട്രം സൺസ്ക്രീനും പ്രധാനമാണ്.
മൃദുവായ ക്ലെൻസിങ് അമിത എണ്ണയും അഴുക്കും നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു, അതേസമയം സാലിസിലിക് ആസിഡ് സുഷിരങ്ങളിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ സഹായിക്കും. "ആരെങ്കിലും താൽക്കാലികമായി വീക്കം കുറയ്ക്കാൻ ഐസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് ഒരിക്കലും ചർമ്മത്തിൽ നേരിട്ട് പുരട്ടരുത്. ഇത് ഒരു മൃദുവായ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് അമിതമായ മർദ്ദം ചെലുത്താതെ ചുരുങ്ങിയ സമയം ഉപയോഗിക്കുക. ആത്യന്തികമായി, ഐസിന് ഒരു താൽക്കാലിക കോസ്മെറ്റിക് ഫലം നൽകാൻ കഴിയും, പക്ഷേ ഇത് സുഷിരങ്ങളുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥാപിതമായ ഒരു ചികിത്സയല്ല," ഡോ. ശ്വേത വിശദീകരിക്കുന്നു