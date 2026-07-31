ന്യൂയോർക്കിൽ അപൂർവ രോഗം കണ്ടെത്തി; എന്താണ് ബോർബൺ വൈറസ്?text_fields
ന്യൂയോർക്ക്: ന്യൂയോർക്കിൽ ആദ്യമായി അപൂർവമായ ബോർബൺ വൈറസ് കണ്ടെത്തി. ചെള്ളുകളിൽ നിന്നാണ് ബോർബൺ വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നത്. സഫ്ലോക് കൗണ്ടിയിൽ നിന്നുള്ള 67 കാരനാണ് ബോർബൺ വൈറസ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. രോഗിയുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.
ഈ വൈറസ് വളരെ അപൂർവ്വമാണെങ്കിലും, ഇത് ഗുരുതരമായ അസുഖത്തിന് കാരണമാകും. പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്നവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞ ആളുകളിൽ മരണത്തിന് വരെ കാരണമാകും. രോഗബാധിതരായ ചെള്ളുകൾ കടിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം പകരുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ നേരത്തെയും ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സാധാരണ ചെള്ളുപനികളുടെ ലക്ഷണങ്ങളായതിനാൽ ഇവ തിരിച്ചറിയാൻ വൈകും. ഈ രോഗത്തിന് ഔഷധം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ലക്ഷണങ്ങൾക്കും അണുബാധയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ശരീരത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിലുമാണ് ചികിത്സ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
എന്താണ് ബോർബൺ വൈറസ്?
കാൻസസിലെ ബോർബൺ കൗണ്ടിയിൽ ചെള്ളുകടിയേറ്റതിനെത്തുടർന്ന് അപൂർവ അസുഖം ബാധിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് 2014-ൽ ആണ് ബോർബൺ വൈറസിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ചെള്ളുകളിലൂടെ മാത്രമാണ് പകരുക. മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരില്ല.
ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
രോഗബാധിതനായ ടിക്കിന്റെ കടിയേറ്റ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങും. പനി, ക്ഷീണവും തളർച്ചയും, തലവേദന, പേശികളിലും സന്ധികളിലുമുള്ള വേദന, ഭക്ഷണത്തോടുള്ള താൽപ്പര്യക്കുറവ്, ഓക്കാനവും ഛർദ്ദിയും, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ തിണർപ്പ് എന്നിവയാണ് പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങൾ. ഗുരുതരമാകുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറയും, ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവ അനുഭവപ്പെടും.
അപകടസാധ്യത
രോഗബാധിതനായ ടിക്കിന്റെ കടിയേൽക്കുന്ന ആർക്കും ബോർബൺ വൈറസ് വരാം. വെളിയിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകൾ, കർഷകരും കാർഷിക തൊഴിലാളികളും, തോട്ടക്കാരും ലാൻഡ്സ്കേപ്പർമാരും, ട്രെക്കിംഗ് നടത്തുന്നവർ തുടങ്ങിയവർക്ക് രോഗം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ചെള്ളിന്റെ കടിയേറ്റതിന് ശേഷം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കോ ആഴ്ചകൾക്കോ ഉള്ളിൽ പനി, കടുത്ത ക്ഷീണം, പേശിവേദന, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പനി പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും സംശയാസ്പദമായ ടിക്ക്-ബോൺ രോഗത്തിന് ചികിത്സ നൽകിയിട്ടും ലക്ഷണങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക.
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