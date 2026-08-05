മഴക്കാലത്ത് സുരക്ഷിതരായിരിക്കാം; ഓഫീസുകളിൽ പടർന്നുപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 6 രോഗങ്ങളും പ്രതിരോധവും

മഴക്കാലത്ത് സുരക്ഷിതരായിരിക്കാം; ഓഫീസുകളിൽ പടർന്നുപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 6 രോഗങ്ങളും പ്രതിരോധവുംtext_fields
മഴക്കാലം മഴ മാത്രമല്ല, രോഗങ്ങളുടെ കാലം കൂടിയാണ്. ഈർപ്പമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ അണുക്കൾ പെട്ടെന്ന് വളരുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഓഫീസുകളിലും സ്കൂളുകളിലും അണുബാധ പടർന്നുപിടിക്കാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കും. ഇൻഫ്ലുവൻസ, ചെങ്കണ്ണ് മുതൽ വയറിലെ അണുബാധകൾ, ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൊതുകുകടി, മലിനജലവുമായി സമ്പർക്കം എന്നിവയിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ശ്വാസകോശ വൈറസുകൾ, ഉദരരോഗങ്ങൾ, നേത്രരോഗങ്ങൾ എന്നിവ അടുത്ത സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും പടർന്നുപിടിക്കും.
തൊഴിലിടങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും പലപ്പോഴും രോഗവ്യാപന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറാറുണ്ട്. അതിനാൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഇത്തരം പൊതുഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇൻഫ്ലുവൻസ, ചെങ്കണ്ണ്, വൈറൽ ഗ്യാസ്ട്രോഎന്ററൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുമ്പോൾ, ഫംഗസ് അണുബാധകൾ പോലെയുള്ളവ ഈർപ്പമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുമായും മഴക്കാല യാത്രകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആശ്വാസകരമായ കാര്യം എന്തെന്നാൽ, ഈ രോഗങ്ങളിൽ പലതും തടയാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ് എന്നതാണ്. കൈകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക, അസുഖമുള്ളപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരുക, വായുസഞ്ചാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ലക്ഷണങ്ങൾ തുടർന്നാൽ നേരത്തെ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടുക എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വ്യക്തികളുടെയും തൊഴിലിടത്തിന്റെയും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വലിയൊരു പരിധി വരെ സാധിക്കും.
ഓരോ ഓഫീസ് ജീവനക്കാരും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാ:
വൈറസുകൾ സഹപ്രവർത്തകരിലേക്ക് പടരുന്നത് തടയാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ
ദൈനംദിന യാത്രകൾ, തിരക്കേറിയ എലിവേറ്ററുകൾ, പങ്കിടുന്ന വർക്ക്സ്റ്റേഷനുകൾ, എയർകണ്ടീഷൻ ചെയ്ത മീറ്റിംഗ് റൂമുകൾ, ഓഫീസ് പാന്ററികൾ എന്നിവയെല്ലാം മഴക്കാലത്ത് അണുബാധയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറാം. ഇതിനൊപ്പം മാറിമറിയുന്ന താപനില, നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ, മോശമായ വായുസഞ്ചാരം, സഹപ്രവർത്തകരുമായുള്ള അടുത്ത സമ്പർക്കം എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോൾ, വൈറസുകൾ, ബാക്ടീരിയകൾ, ഫംഗസുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പടരാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമായി മഴക്കാലം മാറുന്നു.
ഇന്ത്യ ഇതിനകം തന്നെ സീസണൽ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ പിടിയിലാണ്. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2021 നും 2025 നും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ കടുത്ത വയറിളക്കം, ടൈഫോയ്ഡ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ & ഇ, കോളറ, എലിപ്പനി എന്നിവയുൾപ്പെടെ ജലജന്യ രോഗങ്ങളുടെ 17 ദശലക്ഷത്തിലധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഓഫീസ് ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പടരാൻ സാധ്യതയുള്ള 6 രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചും താഴെ നൽകുന്നു.
1. ഇൻഫ്ലുവൻസ (സീസണൽ ഫ്ലൂ)
ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസുകളാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസയ്ക്ക് കാരണം. ചുമയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും തുമ്മുന്നതിലൂടെയും രോഗം പടരും. വായുസഞ്ചാരമില്ലാത്ത മീറ്റിംഗ് റൂമുകൾ, പങ്കിടുന്ന റൂമുകളും എലിവേറ്ററുകളും, അടുത്തുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ എന്നിവ രോഗവ്യാപനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടും.
ലക്ഷണങ്ങൾ
പെട്ടെന്നുള്ള പനി.
ശരീരവേദന.
തൊണ്ടവേദന.
ചുമ.
ക്ഷീണം.
പ്രതിരോധം
കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടെ കഴുകുക.
പനിയുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുക.
മുറിക്കുള്ളിലെ വായുസഞ്ചാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവരോ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുള്ളവരോ ആണെങ്കിൽ വാർഷിക ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക.
2. കോവിഡ്-19
ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയല്ലെങ്കിലും, SARS-CoV-2 വൈറസ് ഇപ്പോഴും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് സീസണൽ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും.
ലക്ഷണങ്ങൾ
പനി.
തൊണ്ടവേദന.
ചുമ.
ക്ഷീണം.
ഗന്ധമോ രുചിയോ നഷ്ടപ്പെടുക (മുമ്പത്തേക്കാൾ കുറവാണ്.)
പ്രതിരോധം
അസുഖമുള്ളപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുക.
വായുസഞ്ചാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുക.
വാക്സിനേഷൻ കൃത്യമായി എടുക്കുക.
3. ചെങ്കണ്ണ്
രോഗബാധിതനായ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ സ്പർശിച്ച പ്രതലങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർ സ്പർശിക്കുകയും പിന്നീട് ആ കൈകൾ കൊണ്ട് കണ്ണുകളിൽ തൊടുകയും ചെയ്താൽ ചെങ്കണ്ണ് വേഗത്തിൽ പടരും.
ലക്ഷണങ്ങൾ
കണ്ണുകൾ ചുവക്കുക.
കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരിക.
അസ്വസ്ഥത.
കൺപോളകൾ വീർക്കുക.
കണ്ണിൽ നിന്ന് പഴുപ്പ് വരിക.
പ്രതിരോധം
കണ്ണുകളിൽ തൊടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കൈകൾ കൃത്യമായി കഴുകുക.
ടവ്വലുകളോ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളോ പങ്കിടരുത്.
ഇടയ്ക്കിടെ സ്പർശിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുക.
4. വൈറൽ ഗ്യാസ്ട്രോഎന്ററൈറ്റിസ് (ഉദരരോഗങ്ങൾ)
ഭക്ഷണ ശുചിത്വം കുറവാണെങ്കിൽ ഓഫീസ് പാന്ററികളും ഒരുമിച്ചിരുന്നുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണവുമെല്ലാം നോറോവൈറസ് പോലുള്ള മറ്റ് അണുബാധകളുടെ ഉറവിടമായി മാറിയേക്കാം.
ലക്ഷണങ്ങൾ
വയറിളക്കം.
ഛർദ്ദി.
വയറുവേദന.
പനി.
നിർജ്ജലീകരണം.
പ്രതിരോധം
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈ കഴുകുക.
പഴകിയ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക.
ശുദ്ധജലം കുടിക്കുക.
പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുക്കള ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കുക.
5. ജലദോഷം
ഇൻഫ്ലുവൻസയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ജലദോഷം സാധാരണയായി തീവ്രത കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അതിവേഗം പകരുന്നതാണ്.
ലക്ഷണങ്ങൾ
തുമ്മൽ.
മൂക്കൊലിപ്പ്.
നേരിയ ചുമ.
മൂക്കടപ്പ്.
പ്രതിരോധം
കൈകളുടെ ശുചിത്വം പാലിക്കുക.
മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും മുഖം മറയ്ക്കുക.
കീബോർഡുകൾ, ഫോണുകൾ, ഡെസ്ക് പ്രതലങ്ങൾ എന്നിവ വൃത്തിയാക്കുക.
6. ഫംഗസ് മൂലമുള്ള ചർമ്മരോഗങ്ങൾ
ശ്വാസകോശ അണുബാധകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഫംഗസ് അണുബാധകൾ ഓഫീസിലെ വായുവിലൂടെ പടരില്ല - എന്നാൽ നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ, വിയർത്ത ഷൂസുകൾ, ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥ എന്നിവ അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ലക്ഷണങ്ങൾ
ചൊറിച്ചിൽ.
വട്ടത്തിലുള്ള പാടുകൾ.
ചുവപ്പ് നിറം.
ചർമ്മം അടർന്നുമാറുക.
പ്രതിരോധം
പാദങ്ങൾ ഈർപ്പമില്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുക.
നനഞ്ഞ സോക്സുകൾ വേഗം മാറ്റുക.
വായുസഞ്ചാരമുള്ള പാദരക്ഷകൾ ധരിക്കുക.
ടവ്വലുകളോ ജിം ഉപകരണങ്ങളോ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
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