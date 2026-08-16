ഡയറക്ടർ നിയമനം വൈകുന്നു; നാഥനില്ലാതെ ഇംഹാൻസ്

ഡയറക്ടർ നിയമനം വൈകുന്നു; നാഥനില്ലാതെ ഇംഹാൻസ്text_fields
കോഴിക്കോട്: കേരള ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പ്രമുഖ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായ കോഴിക്കോട്ടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസസിൽ (ഇംഹാൻസ്) ഡയറക്ടർ നിയമനം വൈകുന്നു. ഡയറക്ടർ മരിച്ച് ഒന്നര വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇംഹാൻസിന് പുതിയ ഡയറക്ടറെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
2025 ജനുവരിയിലായിരുന്നു ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഡോ. പി. കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ വിയോഗം. അതിനുശേഷം ഇതുവരെ ഒരു മുഴുവൻസമയ ഡയറക്ടറെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല.
മാനസികാരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ, പരിശീലനം, ഗവേഷണം, നയരൂപീകരണം എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് ഇംഹാൻസ്. മുൻ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ ഈ ഒഴിവ് നികത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന് (DME) കീഴിലും ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസിന് (DHS) കീഴിലും യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ അധികാരമാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടും നിയമനം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. സ്ഥിരം ഡയറക്ടർ ഇല്ലാത്തത് ഇംഹാൻസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
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