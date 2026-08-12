കേരളത്തിൽ എച്ച്1 എൻ1 വ്യാപനം; 11 ദിവസത്തിൽ 938 പേർക്ക് രോഗം, ഈ വർഷം 83 മരണം

കേരളത്തിൽ എച്ച്1 എൻ1 വ്യാപനം; 11 ദിവസത്തിൽ 938 പേർക്ക് രോഗം, ഈ വർഷം 83 മരണംtext_fields
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവെൻസ (എച്ച്1 എൻ1) വ്യാപിക്കുന്നു. 11 ദിവസത്തിനകം 938 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ വർഷം മരിച്ചത് 83 പേർ. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മരണം ഇരട്ടിയായി വർധിച്ചു.
ഈ വർഷം ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 11 വരെ 6,928 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെ 43 പേരായിരുന്നു എച്ച്1 എൻ1 ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. 7,193 പേർ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇത് ഈ വർഷം ഗണ്യമായി വർധിച്ചതായാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഈ മാസം 11 ദിവസത്തിനിടെ 938 പേർക്ക് രോഗം ബാധിക്കുകയും 16 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 11-ന് മാത്രം 145 പേർക്ക് ഇൻഫ്ലുവെൻസ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. സീസണലായിട്ടുള്ള വർധന മാത്രമാണിതെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ആരോഗ്യവാനായ മിക്ക ആളുകളും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ഇൻഫ്ലുവൻസയിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരിലും കുട്ടികളിലും രോഗം മരണത്തിന് കാരണമായേക്കാം. മാറാതെയോ വഷളാകുകയോ ചെയ്യുന്ന പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് സൂചകങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്നും ഡോക്ടർമാർ ഉപദേശിക്കുന്നു.
എന്താണ് എച്ച്1 എൻ1?
ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ എ വൈറസിന്റെ ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ് എച്ച്1 എൻ1. 2009-ലെ പാൻഡെമിക് സമയത്ത് ഇത് "സ്പൈൻ ഫ്ലൂ" (swine flu) എന്ന പേരിൽ വ്യാപകമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആ പാൻഡെമിക് സമയത്തെ എച്ച്1 എൻ1 വൈറസ് ഇപ്പോൾ കാലാനുസൃതമായ (സെസണൽ) ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസുകളിൽ ഒന്നായി പടരുന്നു. രോഗബാധിതനായ ഒരാൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസകോശ തുള്ളികളിലൂടെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും പകരുന്നത്. കൂടാതെ രോഗാണുക്കൾ പടർന്ന പ്രതലങ്ങളിൽ തൊട്ടതിനുശേഷം ആളുകൾ അവരുടെ വായ, മൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകൾ എന്നിവയിൽ തൊടുമ്പോഴും ഇത് പടരാം. അണുബാധ ലഘുവായതോ ഗുരുതരമായതോ ആകാം. ചിലർക്ക് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, മറ്റു ചിലർക്ക് ആശുപത്രിവാസം ആവശ്യമായി വരുന്ന സങ്കീർണ്ണതകൾ ഉണ്ടാകാം.
ലക്ഷണങ്ങൾ
മറ്റ് ശ്വാസകോശ അണുബാധകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് സമാനമായിരിക്കാം എച്ച്1 എൻ1 ലക്ഷണങ്ങളും. പൊതുവായ ലക്ഷണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
* പനിയോ വിറയലോ
* മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ചുമ
* തൊണ്ടവേദന
* തലവേദന
* ശരീരവേദനയോ പേശിവേദനയോ
* കടുത്ത ക്ഷീണം
* മൂക്കടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കൊലിപ്പ്
* ഭക്ഷണത്തോടുള്ള താൽപ്പര്യക്കുറവ്
* ചിലരിൽ ഓക്കാനം, ഛർദി അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കം എന്നിവയും അനുഭവപ്പെടാം. എങ്കിലും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കുട്ടികളിലാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. ശ്വാസതടസ്സം, നെഞ്ചുവേദന അല്ലെങ്കിൽ വഷളാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ അവഗണിക്കരുത്.
ആർക്കാണ് കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതയുള്ളത്?
എച്ച്1എൻ1 ആരെയും ബാധിക്കാമെങ്കിലും, ചില വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഗുരുതരമായ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അവർ ആരൊക്കെ:
* ചെറിയ കുട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ശിശുക്കൾ
* വൃദ്ധർ
* ഗർഭിണികൾ
* ആസ്ത്മയോ മറ്റ് വിട്ടുമാറാത്ത ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളോ ഉള്ളവർ
* ഹൃദ്രോഗമുള്ളവർ
* പ്രമേഹമോ മറ്റ് വിട്ടുമാറാത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ ഉള്ളവർ
* പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവർ
* ഗുരുതരമായ അമിതവണ്ണമുള്ളവർ
* കുട്ടികൾക്കും നിലവിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്കും സുഖം പ്രാപിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തേക്കാം, മാത്രമല്ല അവർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്.
സങ്കീർണ്ണതകൾ
മിക്ക ആളുകളും ഗുരുതരമായ സങ്കീർണ്ണതകളില്ലാതെ സുഖം പ്രാപിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, ഇൻഫ്ലുവൻസ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തെയും മറ്റ് അവയവങ്ങളെയും ബാധിച്ചേക്കാം.
* ശ്വാസതടസ്സത്തിന് കാരണമാവുകയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുള്ള ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരികയും ചെയ്യുന്ന ന്യൂമോണിയയാണ് പ്രധാന സങ്കീർണ്ണതകളിൽ ഒന്ന്. നിലവിലുള്ള ആസ്ത്മയോ മറ്റ് വിട്ടുമാറാത്ത ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളോ കൂടുതൽ വഷളാക്കാനും ഇത് കാരണമാകും.
* ഗുരുതരമായ കേസുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ആളുകളിൽ, ഇൻഫ്ലുവൻസ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഇൻഫ്ലുവൻസയ്ക്ക് ശേഷം അണുബാധയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. അപൂർവ്വമായി, ഇൻഫ്ലുവൻസ മറ്റ് അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ഹൃദയത്തിലോ തലച്ചോറിലോ വീക്കം പോലെയുള്ള സങ്കീർണ്ണതകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം.
പ്രതിരോധം
* ലളിതമായ മുൻകരുതലുകളിലൂടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ വരാനുള്ള സാധ്യതയും അത് പകരുന്നത് തടയാനും സാധിക്കും:
* സീസണൽ ഫ്ലൂ വാക്സിൻ എടുക്കുക.
* ഇടയ്ക്കിടെ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകുക.
* ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും വായും മൂക്കും ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ ടവലോ ഉപയോഗിച്ച് മൂടുക.
* രോഗബാധിതരായിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക.
* ആൾത്തിരക്കേറിയതോ വായുസഞ്ചാരം കുറഞ്ഞതോ ആയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുക.
* കഴുകാത്ത കൈകൾ കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ, മൂക്ക്, വായ എന്നിവയിൽ തൊടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
* ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ സ്വയം ചികിത്സയായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.
എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത്?
പനിയോ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ലക്ഷണങ്ങളോ മാറാതിരിക്കുകയോ, ഗുരുതരമാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും വഷളാകുകയോ ചെയ്താൽ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ്.
ശ്വാസതടസ്സം, നെഞ്ചുവേദന, ആശയക്കുഴപ്പം, കടുത്ത ബലഹീനത, ചുണ്ടുകളോ മുഖത്തോ നീലനിറം ബാധിക്കുക, നിർജലീകരണം, അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള വഷളാകൽ എന്നിവ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യപരിശോധന തേടേണ്ടതാണ്. മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരിലും പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരിലും ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിർബന്ധമായും ഡോക്ടറെ കാണണം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register