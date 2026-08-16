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    Fitness
    Posted On
    date_range 16 Aug 2026 8:14 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Aug 2026 8:14 PM IST

    സാധാരണ കാലാവസ്ഥയിലും കഠിനമായ തണുപ്പുണ്ടോ? ശരീരത്തിൽ അ‍‍യേണിന്‍റെ അംശം കുറഞ്ഞതാവാം; അഞ്ച് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

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    സാധാരണ കാലാവസ്ഥയിലും കഠിനമായ തണുപ്പുണ്ടോ? ശരീരത്തിൽ അ‍‍യേണിന്‍റെ അംശം കുറഞ്ഞതാവാം; അഞ്ച് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ
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    കോഴിക്കോട്: സാധാരണ താപനിലയിലും കഠിനമായ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ ഡ്രെയ്നേജിൽ പതിവിലും കൂടുതൽ മുടി അടർന്നു വീഴുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചെറിയ കാര്യങ്ങളായി അവഗണിക്കാൻ തോന്നാമെങ്കിലും, ശരീരത്തിൽ അ‍‍യേണിന്‍റെ അംശം കുറവാണെന്നതിന്റെ സൂചനകളാകാം ഇവയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലൂടെ ഡോ. കുനാൽ സൂദ് ആണ് ഈ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    ശരീരത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് ഓക്സിജൻ വിതരണത്തെയും കോശങ്ങളുടെ ഊർജ്ജോത്പാദനത്തെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. ഇത് കടുത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

    1. വേണ്ടത്ര ഉറങ്ങിയിട്ടും മാറാത്ത ക്ഷീണം

    രാത്രി മുഴുവൻ നന്നായി ഉറങ്ങി ഉണർന്നാലും കടുത്ത ക്ഷീണവും തളർച്ചയും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ? കപ്പുകളിൽ കാപ്പി കുടിച്ച് ദിവസം തള്ളിനീക്കുന്നതിന് പകരം ഈ നിരന്തരമായ ക്ഷീണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ കുറവ് നിങ്ങളെ എപ്പോഴും മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളർത്തും.

    2. എപ്പോഴും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടൽ

    മറ്റുള്ളവർ സാധാരണ നിലയിൽ കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയും എപ്പോഴും പുതപ്പിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യാറുണ്ടോ? ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ചൂട് ഉത്പാദിപ്പിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള ശേഷിയെ ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണിത്. ക്ഷീണം, വിളർച്ച തുടങ്ങിയ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾക്കൊപ്പം തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

    3. ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടൽ

    ചെറിയ ദൂരം നടക്കുമ്പോഴോ, പടികൾ കയറുമ്പോഴോ, കൈയിൽ ചെറിയ ഭാരങ്ങൾ എടുത്തുപിടിക്കുമ്പോഴോ പെട്ടെന്ന് വല്ലാത്ത കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ? ഇത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ എത്തുന്നില്ല എന്നതിന്റെ സൂചനയാകാം. ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ശാരീരിക അധ്വാനമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ശേഷിയും കുറയുന്നു.

    4. പതിവിലും കൂടുതൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ

    തലയോട്ടിയിൽ നിന്നോ ചീപ്പിൽ നിന്നോ ദിവസേന വലിയ തോതിൽ മുടി അടർന്നു പോകുന്നത് കാണാറുണ്ടോ? ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കുറയുമ്പോൾ മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്ന 'ടെലൊജെൻ എഫ്ലുവിയം' (Telogen effluvium) എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. മുടിയുടെ സാധാരണ വളർച്ചാ ചക്രത്തെ ഇത് ബാധിക്കുന്നതിനാൽ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ അൽപ്പം സമയമെടുക്കും.

    5. ചർമ്മത്തിലും കണ്ണിന്റെ അടിഭാഗത്തും വിളർച്ച

    ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ കുറവുണ്ടാകുമ്പോൾ ചർമ്മത്തിന് അസാധാരണമായ വിളർച്ച അനുഭവപ്പെടാം. മുഖത്തിന്റെ നിറവ്യത്യാസത്തിന് പുറമെ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലെ ലെൻസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗം സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ വെളുത്തതായി കാണപ്പെടുന്നതും ഇതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.

    ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഇരുമ്പിന്റെ കുറവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും, കൃത്യമായ രോഗനിർണയത്തിനായി ഫെറിറ്റിൻ (ferritin), കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് (CBC) തുടങ്ങിയ രക്ത പരിശോധനകളാണ് നടത്തേണ്ടത്. ഇരുമ്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണക്രമത്തിലൂടെയോ മരുന്നുകളിലൂടെയോ ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്തി ചികിത്സ തേടേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

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    TAGS:anemiairondeficiency
    News Summary - Feeling unusually cold? Low iron levels may be the reason
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