Madhyamam
    Fitness
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 11:47 AM IST

    പ്ര​​മേ​​ഹം 360: പ​​രി​​ച​​ര​​ണം-​​എ​​ല്ലാ ദി​​വ​​സ​​വും

    പ്ര​​മേ​​ഹം 360: പ​​രി​​ച​​ര​​ണം-​​എ​​ല്ലാ ദി​​വ​​സ​​വും
    പ്ര​മേ​ഹം ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ വീ​ക്ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സി​ലാ​ക്കാം, അ​തെ​ങ്ങ​നെ ഊ​ർ​ജ​നി​ല, കാ​ഴ്ച, നാ​ഡി ആ​രോ​ഗ്യം, വൈ​കാ​രി​ക ക്ഷേ​മം, ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം എ​ന്നി​വ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്. ‘പ്ര​മേ​ഹം’ എ​ന്ന വാ​ക്ക് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​ല​ർ​ക്കും ഉ​ത്ക​ണ്ഠ തോ​ന്നു​ന്ന​ത് അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ശ​രി​യാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​വും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ പ​രി​ച​ര​ണ​വും ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, അ​ത് സു​ഗ​മ​മാ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    പ്ര​മേ​ഹം ന​ന്നാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, അ​ത് പ​തു​ക്കെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കും. ര​ക്ത​ത്തി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് ക​ണ്ണു​ക​ളി​ലെ ചെ​റി​യ ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ളെ ത​ക​രാ​റി​ലാ​ക്കു​ക​യും ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് റെ​റ്റി​നോ​പ്പ​തി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ത് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​തെ വി​ട്ടാ​ൽ കാ​ഴ്ച മ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കും. കൂ​ടാ​തെ ഇ​ത് ഞ​ര​മ്പു​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും പ്ര​മേ​ഹ ന്യൂ​റോ​പ്പ​തി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും, പി​ന്നീ​ട് പാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ക്കി​ളി പോ​ലെ​യോ മ​ര​വി​പ്പോ ആ​യി തോ​ന്നു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പൊ​ള്ളു​ന്ന പോ​ലെ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ട്. ഈ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും വൈ​കി മാ​ത്ര​മേ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടൂ. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലും പ​തി​വ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​നു മ​രു​ന്നു​ക​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യാ​കി​ല്ല. ശ​രീ​ര​ത്തെ​യും മ​ന​സ്സി​നെ​യും ഒ​രേ നി​ല​യി​ൽ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന ഏ​കോ​പി​ത​വും ബ​ഹു​മു​ഖ​വു​മാ​യ സ​മീ​പ​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ആ​സ്റ്റ​ർ ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് 360 കെ​യ​ർ ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഇ​താ​ണ്. ഇ​വി​ടെ, പ്ര​മേ​ഹ പ​രി​ച​ര​ണം പൂ​ർ​ണ​വും പ​ര​സ്പ​ര​ബ​ന്ധി​ത​വു​മാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ്

    രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ൻ​ഡോ​ക്രൈ​നോ​ള​ജി​സ്റ്റു​ക​ൾ ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യും ചി​കി​ത്സാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം ക​ണ്ണി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നേ​ത്ര​രോ​ഗ​വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​രു​മാ​യും നാ​ഡി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ന്യൂ​റോ​ള​ജി​സ്റ്റു​ക​ളു​മാ​യും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ഡ​യ​റ്റീ​ഷ്യ​ൻ​മാ​രു​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കി​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണം, പ്ര​മേ​ഹ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​റി​യാ​ൻ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പി​ന്തു​ണ എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗി​ക​ളെ ഇ​തേ കു​റി​ച്ച് വി​വ​ര​മു​ള്ള​വ​രാ​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​ള്ള​വ​രാ​യും രോ​ഗ​ത്തി​നു മേ​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ള്ള​വ​രാ​യും തോ​ന്നാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി, പ​രി​ച​ര​ണം ഒ​രു മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​ക്ക്​ കീ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​ത് ഈ ​യാ​ത്ര​യെ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ, വി​ദ​ഗ്ദ്ധ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന, കൈ​വ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​മേ​ഹം ഒ​രു ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല യാ​ത്ര​യാ​ണ്. പ​ക്ഷേ അ​ത് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള ഒ​ന്ന​ല്ലേ​യ​ല്ല. ശ​രി​യാ​യ പ​രി​ച​ര​ണ സം​ഘം, സ​മ​തു​ലി​ത​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം, തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ​വും മി​ക​ച്ച ദി​ന​ങ്ങ​ളും കൈ​വ​രി​ക്കാം.

    അ​തി​നാ​യി ഇ​ന്ന് ത​ന്നെ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ക. നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മ​ധു​രാ​നു​ഭ​വം ല​ഭ്യ​മാ​കാ​ൻ ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത് ആ​സ്റ്റ​ർ ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് 360 കെ​യ​ർ ക്ലി​നി​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക.

