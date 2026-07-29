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    Fitness
    Posted On
    date_range 29 July 2026 3:51 PM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 3:51 PM IST

    പ്രമേഹമുണ്ടോ, എങ്കിൽ ഈ 7 ഭക്ഷണങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കണം

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    പ്രമേഹമുണ്ടോ, എങ്കിൽ ഈ 7 ഭക്ഷണങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കണം
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    ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രമേഹരോഗികളുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ പ്രമേഹം ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം. 'ഇന്ത്യയിലെ പ്രമേഹ തലസ്ഥാനം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ള കേരളത്തിൽ മുതിർന്ന ജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു ശതമാനവും പ്രമേഹബാധിതരാണ്.

    ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജം ലഭിക്കുന്നതിന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ (രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര) കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 'ഇൻസുലിൻ' (Insulin) എന്ന ഹോർമോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലോ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ കാരണം രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അനിയന്ത്രിതമായി വർധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം (Diabetes).

    അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ, വ്യായാമക്കുറവ്, പാരമ്പര്യം, മാറിയ ജീവിതശൈലി, മാനസിക സമ്മർദ്ദം എന്നിവയാണ് കേരളത്തിൽ പ്രമേഹരോഗികളുടെ എണ്ണം ഇത്രയധികം വർധിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം.

    രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് 7 ഇനം ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഒഴിവാക്കണം.

    1. മധുരമുള്ള പാനീയങ്ങളും സോഡകളും

    ഇവയിൽ വലിയ അളവിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച പഞ്ചസാരയും (Refined Sugar) ഫ്രക്ടോസും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പെട്ടെന്ന് ഉയർത്താൻ കാരണമാവുകയും ശരീരഭാരം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

    2. പാക്കറ്റ് ജ്യൂസുകളും ശീതീകരിച്ച ഫ്രൂട്ട് ഡ്രിങ്കുകളും

    പഴങ്ങളിലെ സ്വാഭാവിക നാരുകൾ (Fiber) നീക്കം ചെയ്തശേഷമാണ് ഇത്തരം ജ്യൂസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇവ കുടിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര നേരിട്ടും വേഗത്തിലും രക്തത്തിലേക്ക് കലരുന്നു.

    3. മധുരപലഹാരങ്ങളും കേക്കുകളും

    മൈദ, പഞ്ചസാര, അനാരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ് ഇവ. ഇവയ്ക്ക് ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡക്സ് (Glycemic Index) വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് തികച്ചും ഹാനികരമാണ്.

    4. വെള്ള അരിയും മൈദ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണങ്ങളും

    പോളിഷ് ചെയ്ത അരി, മൈദ, വെളുത്ത ബ്രെഡ് തുടങ്ങിയവ ശരീരത്തിൽ ചെന്നാൽ വളരെ വേഗം ഗ്ലൂക്കോസ് ആയി മാറുന്നു. ഇത് ഇൻസുലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

    5. പ്രാതൽ സീരിയലുകൾ

    ആരോഗ്യകരമെന്ന് പരസ്യങ്ങളിൽ കാണാറുള്ള പല പ്രാതൽ സീരിയലുകളിലും ഉയർന്ന അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടും.

    6. ഫ്ലേവേർഡ് യോഗർട്ടുകൾ

    സാധാരണ തൈര് ആരോഗ്യകരമാണെങ്കിലും, വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫ്ലേവേർഡ് യോഗർട്ടുകളിൽ രുചിക്കായി വലിയ അളവിൽ കൃത്രിമ പഞ്ചസാര ചേർക്കാറുണ്ട്.

    7. ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളും ബിസ്കറ്റുകളും

    ഇവയിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പഞ്ചസാരയും ഉയർന്ന അളവിലുണ്ട്. കൂടാതെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് (Trans Fat) ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം (Insulin resistance) വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

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    TAGS:diabetesDiabetes preventionHealth NewsLifestyle
    News Summary - പ്രമേഹരോഗികൾ ഓഴിവാക്കേണ്ട 7 ഭക്ഷണങ്ങൾ
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