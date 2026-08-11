സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ ക്യാൻസർ ബാധിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ 10-ൽ 7-ഉം ഇന്ത്യയിൽ

സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ ക്യാൻസർ ബാധിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ 10-ൽ 7-ഉം ഇന്ത്യയിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ കുട്ടികളിൽ ക്യാൻസർ ബാധ വർധിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. സൗത്ത് ഏഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ റീജിയണൽ കോഓപ്പറേഷൻ (സാർക്ക്) അംഗങ്ങളായ എട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കുട്ടികളിലെ ക്യാൻസർ കേസുകളിൽ പത്തിൽ ഏഴും ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.2022-ൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാൻ, ഇന്ത്യ, മാലിദ്വീപ്, നേപ്പാൾ, പാകിസ്താൻ, ശ്രീലങ്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികളിലെ ക്യാൻസർ രോഗബാധയും മരണനിരക്കും പരിശോധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഗ്ലോബോകാൻ (GLOBOCAN) കണക്കുകളാണ് ഈ പഠനത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്തത്. 2022-ൽ സാർക്ക് മേഖലയിൽ കുട്ടികളിൽ പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട 37,716 ക്യാൻസർ കേസുകളിൽ 25,939 എണ്ണവും ഇന്ത്യയിലാണ്. അതായത്, 68.8 ശതമാനം. 7,841 കേസുകളുമായി (20.8 ശതമാനം) പാകിസ്താനാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ.ചെന്നൈ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേക ജനസംഖ്യാധിഷ്ഠിത ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യാൻസർ രജിസ്ട്രിയിൽ 2022-23 കാലയളവിൽ 10 ലക്ഷം കുട്ടികളിൽ 136 കേസുകൾ വീതം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി 2025-ൽ ഐ.എ.ആർ.സി (IARC) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളിലെ കണക്കിൽ ലുക്കീമിയയാണ് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നത്. കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന അർബുദങ്ങളാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. തലച്ചോറിലെ ട്യൂമറുകൾ, ന്യൂറോബ്ലാസ്റ്റോമ, വിൽംസ് ട്യൂമർ തുടങ്ങിയ കട്ടിയുള്ള മുഴകൾ എന്നിവയാണ് കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും പറയുന്നു.
കൃത്യസമയത്തുള്ള രോഗനിർണ്ണയവും ചികിത്സയും ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടികളിലെ ക്യാൻസറിനെ അതിജീവിക്കാനാവുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു.ഇന്ത്യയിലെ ക്യാൻസർ രജിസ്ട്രിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്യാൻസറുകളിൽ 1.6 ശതമാനം മുതൽ 4.8 ശതമാനം വരെ 15 വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിലാണ്. ലോകത്താകമാനം പ്രതിവർഷം 19 വയസ്സുവരെയുള്ള ഏകദേശം നാല് ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് ക്യാൻസർ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നതായി വിവിധ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
മുതിർന്നവരിലെ ക്യാൻസറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് കുട്ടികളിലെ ക്യാൻസർ. മിക്ക കേസുകളിലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് തടയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലിപരമായ കാരണങ്ങളൊന്നും ഇതിനു പിന്നിലുണ്ടാകാറില്ല. കൂടാതെ, സാധാരണ രീതിയിലുള്ള സ്ക്രീനിംഗ് പരിശോധനകൾ കുട്ടികളിലെ ക്യാൻസറിന് ലഭ്യമല്ല. കുട്ടികളിലെ ക്യാൻസറുകൾ പൊതുവെ പ്രതിരോധിക്കാനോ സ്ക്രീനിങിലൂടെ കണ്ടെത്താനോ കഴിയില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
അതിനാൽ തന്നെ, വിട്ടുമാറാത്തതോ അസാധാരണമോ ആയ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണവും കൃത്യസമയത്തുള്ള വൈദ്യപരിശോധനയും ഇവിടെ അതീവ പ്രധാനമാണ്.കുട്ടികളിലെ ക്യാൻസർ അതിജീവനത്തിൽ ആഗോളതലത്തിലുള്ള വലിയ വിടവ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ ബാധിതരായ 80 ശതമാനത്തിലധികം കുട്ടികളും രോഗമുക്തി നേടുമ്പോൾ, താഴ്ന്ന-ഇടത്തരം വരുമാനമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും രോഗമുക്തി നിരക്ക് 30 ശതമാനത്തിനും താഴെയാണ്. വൈകിയുള്ള രോഗനിർണ്ണയം, തെറ്റായ രോഗനിർണ്ണയം, ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുടെ പരിമിതി, ചികിത്സ പകുതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കൽ, ചികിത്സയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ, രോഗം വീണ്ടും വരുന്നത് എന്നിവയെല്ലാമാണ് ഈ മോശം അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്.
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