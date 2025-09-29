Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ayurveda
    date_range 29 Sept 2025 2:36 PM IST
    date_range 29 Sept 2025 2:39 PM IST

    പ്രസവാനന്തര പരിചരണം ആയുർവേദത്തിലൂടെ

    പ്രസവാനന്തര പരിചരണം ആയുർവേദത്തിലൂടെ
    പ്രസവാനന്തര പരിചരണത്തിനായി ആയുർവേദം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് രോഗശാന്തിക്ക് മികച്ചതാണ്. ഇതിലെ ‘സുതിക പരിചാര്യ’ രോഗശാന്തിയുടെ ഒരു പവിത്രമായ ജാലകമായി കണക്കാക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഇത് 42 ദിവസം മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. അമ്മയുടെ ശക്തി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, ഹോർമോണുകൾ സന്തുലിതമാക്കുക, വൈകാരിക ക്ഷേമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നിവയിൽ ഈ ഘട്ടം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഈ പുനരുജ്ജീവനത്തിൽ മസാജും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

    ആയുർവേദ പ്രസവാനന്തര പരിചരണങ്ങൾ

    അഭ്യംഗ (എണ്ണ മസാജ്)

    * ധന്വന്തരം തൈലം, ബാലശ്വഗന്ധാദി തൈലം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീരബല തൈലം തുടങ്ങിയ ചൂടുള്ള ഹെർബൽ ഓയിലുകൾ ഇവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പേശി, സന്ധി വേദന എന്നിവക്കും പരിഹാരമാണ്

    * രക്തചംക്രമണം മെച്ചപ്പെടുത്തുക

    * മുലയൂട്ടലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുക

    * നാഡീവ്യവസ്ഥയെ ശാന്തമാക്കുക

    സ്വേദാന (ഹെർബൽ സ്റ്റീം)

    *സുഷിരങ്ങൾ തുറക്കുകയും വിഷവസ്തുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

    * കാഠിന്യവും വാത അസന്തുലിതാവസ്ഥയും കുറയ്ക്കുന്നു

    വയറുവേദന (വേതു കുളി):

    * വയറിലെ പേശികളെയും ഗർഭാശയത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു

    * പ്രസവശേഷം വയറുവേദന കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

    സിറ്റ്സ് ബാത്ത് (യോനിയിലെ പ്രസവത്തിന്):

    * ഹെർബൽ കഷായം പെരിനിയൽ അസ്വസ്ഥത ശമിപ്പിക്കുന്നു

    * രോഗശാന്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വീക്കം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

    പോഷകാഹാരങ്ങൾ

    * മൂങ് പരിപ്പ് കിച്ച്ഡി, നെയ്യ്, ഈത്തപ്പഴം, ബദാം എന്നിവ ചേർത്ത അരി

    * ദഹനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് അജ്‌വെയ്ൻ വെള്ളവും ശതാവരി പാലും മുലയൂട്ടൽ

    ഔഷധസസ്യ ഗുണം

    * ശതാവരി മുലപ്പാൽ വർധിപ്പിക്കുന്നു, ഹോർമോണുകളെ സന്തുലിതമാക്കുന്നു

    അശ്വഗന്ധ ക്ഷീണവും സമ്മർദ്ദവും കുറയ്ക്കുന്നു. ബാല പേശികളെയും സന്ധികളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. മഞ്ഞൾ മുറിവ് ഉണക്കുന്നതിനും പ്രതിരോധശേഷിക്കും സഹായിക്കുന്നു. ഗുഡൂച്ചി ദഹനത്തെയും പ്രതിരോധശേഷിയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

    ഡോ. അതുല്യ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

    ആൾട്ടെർനേറ്റീവ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ

    കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിങ്ങിനും 36830777

    TAGS:Santhigiri Ayurvedic Center Bahrain
