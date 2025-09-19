Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_right52കാ​ര​ന്‍റെ അ​പൂ​ർ​വ...
    Health & Fitness
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 9:17 AM IST

    52കാ​ര​ന്‍റെ അ​പൂ​ർ​വ ഹൃ​ദ്രോ​ഗം ഭേ​ദ​മാ​ക്കി ആ​സ്റ്റ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നാ​യ പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ജീ​വ​നാ​ണ്​ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​
    52കാ​ര​ന്‍റെ അ​പൂ​ർ​വ ഹൃ​ദ്രോ​ഗം ഭേ​ദ​മാ​ക്കി ആ​സ്റ്റ​ർ
    cancel
    camera_alt

     സാ​ന്‍റി​യാ​ഗോ ഡ​യ​സ്​ റോ​ഗ്​ ആ​സ്റ്റ​ർ ഡോ​ക്ട​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: അ​പൂ​ർ​വ ഹൃ​ദ്രോ​ഗം ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ ഭേ​ദ​മാ​ക്കി​ ആ​സ്റ്റ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ 52കാ​ര​ൻ സാ​ന്‍റി​യാ​ഗോ ഡ​യ​സ്​ റോ​ഗി​നാ​ണ്​​ ഖി​സൈ​സി​ലെ ആ​സ്റ്റ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. കാ​ർ​ഡി​യാ​ക് ടാം​പോ​നേ​ഡ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഹൃ​ദ്രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു രോ​ഗി. ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന് ചു​റ്റും ദ്രാ​വ​കം അ​ടി​യു​ന്ന അ​തി​ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണി​ത്. കാ​ർ​ഡി​യോ​ത്തോ​റാ​സി​ക് സ​ർ​ജ​ന്മാ​രാ​യ ഡോ. ​സ​ന്ദീ​പ് ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ, ഡോ. ​ഷി​പ്ര ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘം ന​ട​ത്തി​യ അ​തി​സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​​ രോ​ഗി​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഖി​സൈ​സ്​ ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ ഇ​ന്‍റ​ർ​വെ​ൻ​ഷ​ന​ൽ കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​കൃ​ഷ്ണ സ​രി​ൻ എം.​എ​സ്. നാ​യ​രു​ടെ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​വും ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ പി​ന്തു​ണ​യേ​കി.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ രോ​ഗി​യു​ടെ നെ​ഞ്ച് തു​റ​ന്ന്​ രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​മാ​യ ദ്രാ​വ​കം നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​മാ​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ണു​മു​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന് ചു​റ്റു​മു​ള്ള സ​മ്മ​ർ​ദം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    രോ​ഗി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യം വീ​ണ്ടും സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ച​താ​യി ഡോ. ​സ​ന്ദീ​പ് ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Heart DiseaseUAE NewsasterIndian expatriate
    News Summary - Aster diagnosed with rare heart disease in 52-year-old; Indian expatriate's life saved
    Similar News
    Next Story
    X