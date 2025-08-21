Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health & Fitness
    Posted On
    21 Aug 2025 12:45 PM IST
    Updated On
    21 Aug 2025 12:45 PM IST

    അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക ജ്വ​രം: പൊ​തു​ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ര്‍ശ​ന വി​ല​ക്ക്; ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ഭാ​ഗം

    20 വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ പ​നി​സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി, മ​റ്റാ​ര്‍ക്കും രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍
    Amoebic encephalitis
    അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം ബാ​ധി​ച്ച കു​ട്ടി കു​ളി​ച്ച ബീ​രാ​ൻ​തോ​ട് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ നി​രോ​ധ​ന അ​റി​യി​പ്പ്

    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: ചേ​ളാ​രി ആ​ലു​ങ്ങ​ല്‍ പ​ടാ​ട്ടാ​ലു​ങ്ങ​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ 11 വ​യ​സ്സു​കാ​രി​ക്ക് അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക ജ്വ​രം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ പൊ​തു​ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക വി​ല​ക്കേ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍.

    രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച കു​ട്ടി കു​ളി​ച്ച പ​ടാ​ട്ടാ​ലു​ങ്ങ​ല്‍ ബീ​രാ​ന്‍തോ​ട്ടി​ല്‍ ഇ​നി മു​ത​ല്‍ ആ​രും കു​ളി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ബോ​ര്‍ഡ് സ്ഥാ​പി​ച്ചു. തോ​ടു​ക​ള്‍, കു​ള​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ പൊ​തു​ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കു​ളി, നീ​ന്ത​ല്‍, മൃ​ഗ​പ​രി​പാ​ല​നം, അ​ല​ക്ക​ല്‍ എ​ന്നി​വ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

    രോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ അ​തി​ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച് നോ​ട്ടീ​സ് വി​ത​ര​ണം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ 120 വീ​ടു​ക​ളി​ലെ 450ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ളെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ഗൃ​ഹ​സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​വും പ​നി സ​ർ​വേ​യും ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും മ​റ്റാ​ര്‍ക്കും ഇ​തു​വ​രെ പ​നി ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഹെ​ല്‍ത്ത് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ കെ.​എം. ശ്രീ​ജി​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ര​ണ​ത്തി​ന് വ​രെ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക ജ്വ​ര ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ മ​റ്റാ​രി​ലും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണെ​ന്നും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍, ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ-​പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍. തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കു​ള​ക്ക​ട​വു​ക​ളി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും

    വേ​ങ്ങ​ര: ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തോ​ട്, കു​ള​ക്ക​ട​വു​ക​ളി​ൽ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ​യും സം​യു​ക്ത യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    കി​ളി​ന​ക്കോ​ട് വീ​ട്ട​മ്മ​ക്ക് അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം ബാ​ധി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ള​ത്തി​ലെ ജ​ല പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ അ​മീ​ബ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യു.​എം. ഹം​സ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ജ​ല​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നി​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കി​ളി​ന​ക്കോ​ട് വീ​ണ്ടും സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പ​നി ബാ​ധി​ത​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

