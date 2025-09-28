Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക കാ​യി​കാ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്രം വേ​ണം

    വീ​ണ്ടും പ്ര​മേ​യം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് തെ​ക്ക​ൻ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ
    പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക കാ​യി​കാ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്രം വേ​ണം
    മ​നാ​മ: പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി തെ​ക്ക​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ സം​യോ​ജി​ത കാ​യി​കാ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്രം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ച്ച് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​മേ​യം വീ​ണ്ടും ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തേ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ന നി​ർ​ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​ച​ര​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ ശൃം​ഖ​ല​ക്ക് ക​ഴി​വു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലു​മാ​യി സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന 27 പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും വി​പു​ല​മാ​യ നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ലു​ൽ​വ ശു​വൈ​ത്ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഫാ​മി​ലി മെ​ഡി​സി​ൻ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ, വി​ട്ടു​മാ​റാ​ത്ത രോ​ഗ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ, കൂ​ടാ​തെ വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള മൊ​ബൈ​ൽ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വ​ഴി​യു​ള്ള പ്ര​മേ​ഹ​പ​രി​ച​ര​ണ​വും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ഉ​ചി​ത​മാ​യ ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ച​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ റ​ഫ​റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ലെ സം​വി​ധാ​നം പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ര​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ദേ​ശീ​യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഒ​പ്റ്റി​മ​ൽ രീ​തി​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഏ​തൊ​രു അ​ധി​ക സ്ഥാ​പ​ന​വും ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും ഡോ. ​ശു​വൈ​ത്ത​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. എ​ന്നാ​ൽ, രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും അ​വ​രു​ടെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ന്‍റെ വ്യാ​പ്തി​യും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​തി​ലും മി​ക​ച്ച ഒ​രു സൗ​ക​ര്യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ക്ക​ൻ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​റ​പ്പി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു. വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജ​ലീ​ല അ​ൽ സ​യ്യി​ദി​ന് പ്ര​മേ​യം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​ശീ​ർ​ഷ പ്ര​മേ​ഹ​വ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ 20 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ഷ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഗൗ​ര​വം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫും പ​റ​ഞ്ഞു.

