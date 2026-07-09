Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅനധികൃത തെരുവ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 July 2026 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 7:27 AM IST

    അനധികൃത തെരുവ് കച്ചവടം; അബൂദബിയില്‍ ബോധവല്‍ക്കരണ കാമ്പയിന്‍

    text_fields
    bookmark_border
    അനധികൃത തെരുവ് കച്ചവടം; അബൂദബിയില്‍ ബോധവല്‍ക്കരണ കാമ്പയിന്‍
    cancel

    അബൂദബി: ലൈസന്‍സില്ലാത്ത തെരുവ് കച്ചവടക്കാരില്‍ നിന്നും താല്‍ക്കാലിക വിപണികളില്‍ നിന്നും സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങരുതെന്ന് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി അബൂദബി നഗരസഭ. ഇത്തരം ഇടങ്ങളിലൂടെ വില്‍ക്കപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങള്‍ക്ക് ഒരുവിധ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയോ സുരക്ഷാ മേല്‍നോട്ടമോ ഉണ്ടാകാറില്ല. ഇവ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയാണ്​.

    സുരക്ഷിതവും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ ഉൽപന്നങ്ങള്‍ ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ ഔദ്യോഗിക ലൈസന്‍സുള്ള വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും മാത്രം ആശ്രയിക്കണം. നഗരത്തിന്റെ പൊതുവായ ഭംഗി തകര്‍ക്കുന്നതും പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നതുമായ അനധികൃത കച്ചവടങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. നിയമലംഘനങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടാല്‍ 800555 ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് വിവരമറിയിക്കാമെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:campaignIllegalawarenessstreet tradingAbu Dhabi News
    News Summary - Illegal street trading; Awareness campaign in Abu Dhabi
    Similar News
    Next Story
    X