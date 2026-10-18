മേജർ മറിയം അൽ മൻസൂരി; പോർവിമാനത്തിലെ പെൺതാരം

മേജർ മറിയം അൽ മൻസൂരി; പോർവിമാനത്തിലെ പെൺതാരംtext_fields
പോർവിമാനങ്ങളുടെ കോക്ക്പിറ്റുകൾ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണെന്ന പരമ്പരാഗത ധാരണകളെ തകർത്തെറിഞ്ഞ ഒരു ധീരവനിതയുണ്ട് യു.എ.ഇയിൽ-മേജർ മറിയം അൽ മൻസൂരി. യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണമേറ്റെടുത്ത് ആകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ അവിടെ ആൺ, പെൺ വേർതിരിവുകൾക്കൊന്നും സ്ഥാനമില്ലെന്ന് സ്വജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിച്ച പോരാളിയാണ് എമിറാത്തി വനിതയായ മേജർ മറിയം അൽ മൻസൂരി. ലോകത്തെ വിറപ്പിക്കുന്ന അത്യാധുനിക എഫ്-16 പോർവിമാനം പറത്തി, യു.എ.ഇയുടെയും അറബ് ലോകത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റായി ആകാശച്ചെരുവിൽ അവർ സ്വന്തം പേര് എഴുതിച്ചേർത്തു.
കാത്തിരിപ്പിൽ വാർത്തെടുത്ത സ്വപ്നം
1979ൽ അബൂദബിയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് മറിയം ഹസൻ സാലിം അൽ മൻസൂരി ജനിച്ചത്. എട്ടു മക്കളിൽ ഒരാളായി വളർന്ന മറിയത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ഹൈസ്കൂൾ കാലം മുതൽക്കേ തേടിയത് ആകാശം കീഴടക്കാനുള്ള വഴികളായിരുന്നു. എന്നാൽ, അന്നത്തെ കാലത്ത് വ്യോമസേനയിൽ പൈലറ്റ് പരിശീലനത്തിന് വനിതകൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞുകിടന്നപ്പോഴും നിരാശക്ക് കീഴടങ്ങാൻ അവർ തയാറായില്ല. വിദ്യയിലൂടെ കരുത്തുനേടുക എന്നതായിരുന്നു ആദ്യപടി. അൽ ഐനിലെ യുനൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽനിന്ന് 93 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ബിരുദം നേടി. പിന്നീട് സായുധ സേനയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വിഭാഗത്തിൽ ഓഫീസ് ചുമതലകളിൽ പ്രവേശിച്ചു. മേശപ്പുറത്തെ ഫയലുകൾക്കിടയിലും ആകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മോഹം മറിയം മനസ്സിൽ കെടാതെ സൂക്ഷിച്ചു. മകളുടെ ഉള്ളിലെ അണയാത്ത അഗ്നിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പൂർണ പിന്തുണയേകാൻ കുടുംബം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. സേനയിലെ ഓഫീസ് ജോലികൾക്കിടയിലും സൈനിക അച്ചടക്കവും വ്യോമയാന മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങളും അവർ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.
ഒടുവിൽ, യു.എ.ഇ നേതൃത്വം വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായം തുറന്നുവെച്ചുകൊണ്ട്, വ്യോമസേനയുടെ കോക്ക്പിറ്റിലേക്ക് വനിതകൾക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കാൻ ചരിത്രപരമായ തീരുമാനമെടുത്തു. നീണ്ട വർഷങ്ങളുടെ ക്ഷമയും കാത്തിരിപ്പും സാർഥകമായ ആ സുവർണ നിമിഷത്തിൽ, ആദ്യ ബാച്ചിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിനായി ഒട്ടും മടിക്കാതെ മറിയം മുന്നോട്ടുവന്നു.
കനലിൽ തെളിഞ്ഞ വൈദഗ്ധ്യം
അൽ ഐനിലെ പ്രശസ്തമായ ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് എയർ കോളജിലായിരുന്നു കഠിനപരിശീലനം. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പുരുഷ സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം ഒരുവിധ ഇളവുകളും ആഗ്രഹിക്കാതെ, തുല്യമായ ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നെഞ്ചേറ്റിയായിരുന്നു ഓരോ ചുവടും. എയറോഡൈനാമിക്സ്, നാവിഗേഷൻ, എയർ ടാക്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ അക്കാദമിക് വിഷയങ്ങളിലും ഉയർന്ന ഗ്രേഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ അവർ, ഗ്രൗണ്ട് ട്രെയിനിങ്ങിലും കോക്ക്പിറ്റിലും ഒരുപോലെ മികവുപുലർത്തി. ഒടുവിൽ 2010ൽ മികച്ച നേട്ടത്തോടെ അവർ യു.എ.ഇ വ്യോമസേനയിൽ ഔദ്യോഗികമായി കമീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു. പ്രാഥമിക പരിശീലന വിമാനങ്ങളിൽനിന്ന് തുടങ്ങി, ഘട്ടംഘട്ടമായി പോർവിമാനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയ മറിയം, അധികം വൈകാതെ തന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അത്യാധുനിക യുദ്ധവിമാനങ്ങളിലൊന്നായ 'എഫ്-16 ബ്ലോക്ക് 60 ഡെസേർട്ട് ഫാൽക്കൺ' പറത്താനുള്ള പ്രാവീണ്യം നേടി. ശബ്ദാതിവേഗത്തിലും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും അതിസൂക്ഷ്മമായ കൃത്യതയോടെ വിമാനം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഉയർന്ന ‘ജി-ഫോഴ്സ്’ അതിജീവന ശേഷിയും ആകാശതന്ത്രങ്ങളും അവർ ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് സ്വായത്തമാക്കി.
അന്താരാഷ്ട്ര ദൗത്യങ്ങളിലെ നിർണായക സാന്നിധ്യം
മേഖലയിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷത്തിനും സുസ്ഥിരതക്കും വെല്ലുവിളികൾ ഉയർന്ന നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെയും സേനയുടെ മുൻനിരപ്പോരാളിയായി മേജർ മറിയം നിലയുറപ്പിച്ചു. 2014 സെപ്റ്റംബറിൽ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സഖ്യസേനയുടെ വ്യോമാക്രമണ ദൗത്യത്തിൽ യു.എ.ഇ വ്യോമസേനാ സംഘത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോർവിമാനം പറത്തി അവർ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടി.യു.എ.ഇ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വിളംബരം ചെയ്യുന്ന സഹിഷ്ണുതയുടെയും വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിന്റെയും ഉജ്ജ്വല പ്രതീകമായി ആ ദൗത്യം മാറി. സഹയോദ്ധാക്കൾക്ക് കൃത്യമായ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്ന സ്ക്വാഡ്രൺ കമാൻഡർ എന്ന പദവിയിലേക്ക് അവർ വളർന്നു.
ആഗോള പുരസ്കാരനിറവിൽ
ആകാശത്തായിരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ-പുരുഷ ഭേദങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ലെന്നും, വിമാനവും ലക്ഷ്യവും ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള കൃത്യതയും മാത്രമാണ് പ്രധാനമെന്നും വിവിധ അഭിമുഖങ്ങളിൽ മേജർ മറിയം തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീയെന്ന ആനുകൂല്യമല്ല, കണിശമായ പ്രൊഫഷനലിസം മാത്രമാണ് തന്റെ വഴിയെന്ന ഉറച്ച നിലപാടാണ് അവർ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന് നൽകിയ അതുല്യമായ സംഭാവനകളെ മാനിച്ച് 2014ൽ യു.എ.ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം ആദ്യ ‘പ്രൈഡ് ഓഫ് ദി യു.എ.ഇ’ പുരസ്കാരം നൽകി അവരെ ആദരിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും മറിയത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടു. 2015ൽ ന്യൂയോർക്കിലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ ഏഷ്യ സൊസൈറ്റിയുടെ ‘ഗെയിം ചേഞ്ചർ’ ആഗോള പുരസ്കാരവും അവർ ഏറ്റുവാങ്ങി. നൊബേൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് മലാല യൂസഫ്സായ്, അലിബാബ സ്ഥാപകൻ ജാക്ക് മാ തുടങ്ങിയ ലോകപ്രശസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് യു.എ.ഇയുടെ അഭിമാനമായി മറിയം വേദിയിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടത്. ‘നമ്മൾ എവിടെനിന്ന് വരുന്നു എന്നതിലല്ല, സ്വന്തം നാടിനും ലോകത്തിനും വേണ്ടി എന്ത് സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം’ എന്നായിരുന്നു പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വേദിയിൽ ഓർമിപ്പിച്ചത്.
തലമുറകൾക്ക് വഴികാട്ടി
വരുംതലമുറകളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുനൽകാൻ ഊർജ്ജം പകരുന്നതാണ് മേജർ മറിയത്തിന്റെ ജീവിതം. സായുധ സേനയിലും ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക-ബഹിരാകാശ മേഖലകളിലും ഇന്ന് എമിറാത്തി വനിതകൾ കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ അടിത്തറ കൂടിയാണവർ.
മറിയം തുറന്നിട്ട ആകാശപ്പാതയിലൂടെ ഇന്ന് കൂടുതൽ വനിതകൾ സൈനിക-സിവിലിയൻ ഏവിയേഷൻ രംഗങ്ങളിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കടന്നുവരുന്നു. ‘നിങ്ങൾ സ്വന്തം ലക്ഷ്യത്തിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും അതിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ, മുന്നിലെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയും വഴിമാറുകതന്നെ ചെയ്യും’ എന്ന് വരുംതലമുറയെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ഈ പോരാളി, പൈലറ്റ് എന്നതിലുപരി, അതിരുകൾ ഭേദിക്കാൻ വെമ്പുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുടെ പ്രതീകവും പ്രചോദനവുമാണ്.
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