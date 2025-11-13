Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘സോം​ബി ഫം​ഗി’
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 8:11 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 8:11 AM IST

    ‘സോം​ബി ഫം​ഗി’

    text_fields
    bookmark_border
    ‘സോം​ബി ഫം​ഗി’
    cancel
    camera_alt

    എ​സ്. ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ ര​ചി​ച്ച നോ​വ​ൽ ‘സോം​ബി ഫം​ഗി’​

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഡോ. ​വി.​ജി. ത​മ്പി, ഡോ. ​റോ​സി ത​മ്പി​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: എ​സ്. ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ ര​ചി​ച്ച ബാ​ല വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക നോ​വ​ൽ ‘സോം​ബി ഫം​ഗി’​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക മേ​ള​യി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഡോ. ​വി.​ജി. ത​മ്പി, ഡോ. ​റോ​സി ത​മ്പി​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​താ​പ​ൻ താ​യാ​ട്ട്, ഹാ​റൂ​ൺ ക​ക്കാ​ട്, സി.​എ​ൻ. ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ലം, കി​ര​ൺ ബ​സു, മു​സ​ദ്ദി​ക്ക്, ഷാ​നു ഷാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ബ്ദി​യ ഷെ​ഫീ​ന സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​രി​തം ബു​ക്സാ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - ‘Zombie Fungi’
    Similar News
    Next Story
    X