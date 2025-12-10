Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘സി​യ’ ഫു​ട്ബാ​ൾ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 9:46 AM IST

    ‘സി​യ’ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ഒ​രു​മ ദു​ബൈ വെ​സ്റ്റ് കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​രി​ന് കി​രീ​ടം

    text_fields
    bookmark_border
    ‘സി​യ’ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ഒ​രു​മ ദു​ബൈ വെ​സ്റ്റ് കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​രി​ന് കി​രീ​ടം
    cancel
    camera_alt

    ‘സി​യ’ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഒ​രു​മ ദു​ബൈ വെ​സ്റ്റ് കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ ടീം

    Listen to this Article

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ല്ലൂ​ർ എ​ക്സ്പാ​ട്രി​യേ​റ്റ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (സി​യ) പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ഹൃ​ദ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ഒ​രു​മ ദു​ബൈ വെ​സ്റ്റ് കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി.

    വാ​പ്പ യു.​എ.​ഇ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും കെ​ഫ് കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. അ​ജ്മാ​ൻ നോ​ർ​ത്ത് ഗേ​റ്റ് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫ​യൂ​റോ സി​യ പു​തി​യോ​ട്ടി​ൽ സ​ലാം മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഇ​രു​വ​ഴി​ഞ്ഞി-​ചാ​ലി​യാ​ർ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ എ​ട്ട്​ ടീ​മു​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​ദീ​പ് (വാ​പ്പ യു.​എ.​ഇ) മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യും, ഇ​ജാ​സ് (വാ​പ്പ യു.​എ.​ഇ) മി​ക​ച്ച ഗോ​ളി​യാ​യും, അ​ബ്ദു​ൽ അ​ഹ​ദ് (ഒ​രു​മ ദു​ബൈ വെ​സ്റ്റ് കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ) മി​ക​ച്ച ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ചാ​ലി​യാ​ർ-​ഇ​രു​വ​ഴി​ഞ്ഞി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഹ​ബീ​ബ് കോ​ഴി​ശ്ശേ​രി, സി.​വി. ഉ​സ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഡോ. ​കെ.​ടി. അ​ബ്ദു​റ​ബ്ബ്, ബ​ഷീ​ർ പാ​ലി​യി​ൽ, ക​ബീ​ർ പാ​ലി, ഹു​സൈ​ൻ ക​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ജ​സീ​ർ, റ​ഷീ​ദ്, സ​ക്കീ​ർ പൊ​റ്റ​ശ്ശേ​രി, ത​ൻ​വീ​ർ മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ, ജ​സീ​ർ ടി.​കെ, ഫ​സ്‌​ലു ഇ.​കെ, നി​യാ​സ് കെ.​ടി, അ​ബ്ദു​ൽ​ബാ​രി, ജി​നു സ​കീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ടൂ​ർ​ണ​​മെ​ന്‍റ്​ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:football tournamentchampiongulfCrowned
    News Summary - ‘Ziya’ Football Tournament Oruma Dubai West Kodiathur crowned champion
    Similar News
    Next Story
    X