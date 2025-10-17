Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    17 Oct 2025 6:08 AM IST
    Updated On
    17 Oct 2025 6:08 AM IST

    സായിദ് ദേശീയ മ്യൂസിയം ഡിസംബര്‍ മൂന്നിന് തുറക്കും

    ടി​ക്ക​റ്റ്​ ബു​ക്കി​ങ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ചു, 70 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ ടി​ക്ക​റ്റ്​ നി​ര​ക്ക്​
    സായിദ് ദേശീയ മ്യൂസിയം ഡിസംബര്‍ മൂന്നിന് തുറക്കും
    സാ​യി​ദ്​ ദേ​ശീ​യ മ്യൂ​സി​യം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: നി​ര്‍മാ​ണ ചാ​തു​രി​യും ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​ലെ അ​പൂ​ര്‍വ​ത​യും​കൊ​ണ്ട് ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ര്‍ഷി​ച്ച അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ സാ​യി​ദ് ദേ​ശീ​യ മ്യൂ​സി​യം ഡി​സം​ബ​ര്‍ മൂ​ന്നി​ന് തു​റ​ക്കും. മ്യൂ​സി​യം ​പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റ്​ ബു​ക്കി​ങ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 70 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​രു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. കു​ട്ടി​ക​ൾ, വ​യോ​ധി​ക​രാ​യ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍, താ​മ​സ​ക്കാ​ര്‍, നി​ശ്ച​യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ​ക്കാ​ർ, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    യു.​എ.​ഇ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍, എ​മി​റേ​റ്റി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്ക് 35 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ല്‍ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ടൈം ​സ്ലോ​ട്ടി​ലാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്.

    പു​ലി​റ്റ്‌​സ​ര്‍ പ്രൈ​സ് ജേ​താ​വാ​യ ആ​ര്‍ക്കി​ടെ​ക്ട് ലോ​ര്‍ഡ് നോ​ര്‍മ​ന്‍ ഫോ​സ്റ്റ​ര്‍ രൂ​പ​ക​ല്‍പ​ന ചെ​യ്ത മ്യൂ​സി​യം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ സ​അ​ദി​യാ​ത്ത് ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്. അ​ല്‍ ഐ​നി​ലെ ജ​ബ​ല്‍ ഹ​ഫീ​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ മൂ​ന്നു​ല​ക്ഷം വ​ര്‍ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ശി​ലാ​യു​ഗ ഉ​പ​ക​ര​ണം മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ല്‍ കാ​ണാം.

    അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ ക​ണ്ണി​ലൂ​ടെ ഭൂ​മി​യു​ടെ ച​രി​ത്രം പ​റ​യാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് മ്യൂ​സി​യം. 67 ദ​ശ​ല​ക്ഷം വ​ര്‍ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ടൈ​റ​ന്നോ​സ​റ​സ് റെ​ക്‌​സ് സ്‌​കെ​ല്‍ട്ട​ണ്‍ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​പൂ​ര്‍വം വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക. 13.8 ശ​ത​കോ​ടി വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലേ​ക്കാ​വും മ്യൂ​സി​യം സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രെ കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക. ഭൂ​മി​യു​ടെ പി​റ​വി മു​ത​ല്‍ ഭാ​വി​ലോ​കം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നു വ​രെ വി​വി​ധ ഗാ​ല​റി​ക​ള്‍ ന​മ്മോ​ടു പ​റ​യും. ഭൂ​മി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ളം​ത​ല​മു​റ​യെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു കൂ​ടി​യാ​വും മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം.

    അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ ക​ണ്ണി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി ദേ​ശീ​യ ച​രി​ത്ര​മ്യൂ​സി​യം ഭൂ​മി​യു​ടെ ച​രി​ത്രം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഭൗ​മ​ശാ​സ്ത്ര ച​രി​ത്ര​വും മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​വും. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ്യൂ​സി​യ​മാ​യി​രി​ക്കും അ​ബൂ​ദ​ബി പ്ര​കൃ​തി ച​രി​ത്ര മ്യൂ​സി​യം. ലോ​ക​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള അ​പൂ​ര്‍വ അ​സ്ഥി​കൂ​ട​ങ്ങ​ള്‍ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​ബൂ​ദ​ബി പ്ര​കൃ​തി ച​രി​ത്ര മ്യൂ​സി​യം കാ​ര​ണ​മാ​വും. 40 വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യി​ല്‍ പ​തി​ച്ച ഏ​ഴ്​ ശ​ത​കോ​ടി വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ന​ക്ഷ​ത്ര പൊ​ടി​യാ​യ മു​ര്‍ഷി​സോ​ണ്‍ മെ​റ്റീ​യോ​റൈ​റ്റ് വ​രെ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    2022 മാ​ര്‍ച്ച് 23ന് ​അ​ബൂ​ദ​ബി എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും അ​ബൂ​ദ​ബി എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍ ആ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി പ്ര​കൃ​തി ച​രി​ത്ര മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    സു​വോ​ള​ജി, പാ​ലി​യ​ന്തോ​ള​ജി, മ​റൈ​ന്‍ ബ​യോ​ള​ജി, മോ​ളി​കു​ലാ​ര്‍ റി​സ​ര്‍ച്, ഭൗ​മ​ശാ​സ്ത്രം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഠ​ന ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​വും അ​ബൂ​ദ​ബി പ്ര​കൃ​തി ച​രി​ത്ര മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​വും. പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​നും പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. സ​അ​ദി​യാ​ത്ത് ദ്വീ​പി​ലെ സ​അ​ദി​യാ​ത്ത് ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ 35,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ലാ​ണ് മ്യൂ​സി​യം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

