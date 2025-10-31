Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 31 Oct 2025 7:48 AM IST
    സാ​യി​ദ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു; ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സാ​യി​ദ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വീ​ണ്ടും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ എ​യ​ർ​വേ​യ്സ്​ ആ​കെ സ​ർ​വി​സു​ക​ളും സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ളും ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കാ​ൻ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്​ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക്യൂ ​സ​മ​യം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​രു​ടെ ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക്സ് ഡാ​റ്റ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ബൂ​ദ​ബി എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്​​സ്​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വു​മാ​യ എ​ലീ​ന സോ​ർ​ലി​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ‘ടെ​ർ​മി​ന​ൽ എ’ ​തു​റ​ന്നി​രു​ന്നു. 4.5 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി ടെ​ർ​മി​ന​ലി​നു​ണ്ട്.

    2032ഓ​ടെ പു​തി​യ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​ൻ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്.

    ഈ​വ​ർ​ഷം അ​ബൂ​ദ​ബി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ 3.2 കോ​ടി​ക്കും 3.4 കോ​ടി​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും എ​ലീ​ന സോ​ർ​ലി​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി എ​യ​ർ​പോ​ട്​​സി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ സാ​യി​ദ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്​ പു​റ​മെ, അ​ൽ​ഐ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, അ​ൽ ബ​തീ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, ഡെ​ൽ​മ ദ്വീ​പ്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, സ​ർ ബ​നീ​യാ​സ്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2030ഓ​ടെ 3.8 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ എ​യ​ർ​വേ​യ്​​സ്​ 2030ഓ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    Abu DhabigulfnewsUAEZayed International Airport
    News Summary - Zayed International Airport is being expanded; construction will begin within two years, officials say
