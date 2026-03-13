റമദാനിൽ 50 ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടുമായി സായ് ഓൺലൈൻ

റമദാനിൽ 50 ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടുമായി സായ് ഓൺലൈൻtext_fields
മസ്കത്ത്: ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലുടനീളം റമദാനിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓഫറുമായി സായ് (zay) ഓൺലൈൻ. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉൽപന്നങ്ങളിൽ 50 ശതമാനം വിലക്കിഴിവാണ് സായ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സായ് ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രത്യേക പ്രമോഷനൽ പേജിലൂടെയാണ് (ZayOnline.com/pages/ramadanflat50) ഓഫർ ലഭ്യമാവുക. ഉൽപന്നങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെക്കൗട്ട് സമയത്ത് FLAT50 എന്ന കോഡ് നൽകിയാൽ നിരക്കിൽ 50 ശതമാനം കിഴിവ് ലഭിക്കും.
ഓഫർ കാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗൃഹോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കും മറ്റു ഇനങ്ങൾക്കുമാണ് ഓഫർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മാർച്ച് 31 വരെ ഓഫർ ലഭ്യമാണെന്നും ഇത് നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമാണെന്നും സായ് അറിയിച്ചു. യു.എ.ഇ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സായ് ഓൺലൈൻ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുടനീളം ഡെലിവറി സർവിസ് നൽകുന്നുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register